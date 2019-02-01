SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 01 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 20:26
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Göztepe
Göztepe
Kemal Özdeş
  Fenerbahçe - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 4 Mauricio Isla
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 5 Mehmet Topal
  • 11 Mehmet Ekici
  • 17 Nabil Dirar
  • 39 Yassine Benzia
  • 9 Roberto Soldado
  • 20 Andre Ayew

Göztepe

  • 13 Beto
  • 20 Lamine Gassama
  • 25 Wallace Reis
  • 2 Titi
  • 15 Lumor Agbenyenu
  • 8 Andre Castro
  • 6 Celso Borges
  • 18 Serdar Gürler
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 7 Halil Akbunar
  • 32 Cameron Jerome

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 15 Serdar Aziz
  • 42 Abdulcebrail Akbulut
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 7 Alper Potuk
  • 18 Tolgay Arslan
  • 8 Victor Moses
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 31 Islam Slimani

Yedekler

  • 24 Eren Bilen
  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 41 Berkan Emir
  • 44 Kadu
  • 26 Fausto Grillo
  • 10 Yoan Gouffran
  • 23 Yasin Öztekin
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 30 Yalçın Kayan
  • 63 Deniz Kadah
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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