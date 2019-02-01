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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Suat Arslanboğa
MAÇ TARİH SAATİ:
01 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 20:26
MÖ
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Göztepe
Kemal Özdeş
Fenerbahçe - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Volkan Demirel
4
Mauricio Isla
6
İsmail Köybaşı
33
Roman Neustadter
44
Sadık Çiftpınar
5
Mehmet Topal
11
Mehmet Ekici
17
Nabil Dirar
39
Yassine Benzia
9
Roberto Soldado
20
Andre Ayew
Göztepe
13
Beto
20
Lamine Gassama
25
Wallace Reis
2
Titi
15
Lumor Agbenyenu
8
Andre Castro
6
Celso Borges
18
Serdar Gürler
5
Alpaslan Öztürk
7
Halil Akbunar
32
Cameron Jerome
Yedekler
25
Berke Özer
15
Serdar Aziz
42
Abdulcebrail Akbulut
28
Mathieu Valbuena
7
Alper Potuk
18
Tolgay Arslan
8
Victor Moses
32
Jailson
99
Eljif Elmas
31
Islam Slimani
Yedekler
24
Eren Bilen
1
Göktuğ Bakırbaş
41
Berkan Emir
44
Kadu
26
Fausto Grillo
10
Yoan Gouffran
23
Yasin Öztekin
75
Tayfur Bingöl
30
Yalçın Kayan
63
Deniz Kadah
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.