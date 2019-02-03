SPOR
STADYUM: Antalya Stadyumu HAKEM : Bülent Yıldırım MAÇ TARİH SAATİ: 03 Feb 2019 | 19:00 | şuan: 19:26
23'
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Antalyaspor
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 22'
    Beşiktaş sağ kanattan Lens'le etkili geliyordu. Bu sırada orta alanda Cissokho'nun topsuz alanda yerde yattığını gören Lens ceza alanına girmek yerine topu taca attı, Antalyaspor taraftarı da Lens'i alkışladı.
  • 20'
    Karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor. İki takımın da gole çok yaklaştığı bir pozisyon henüz yok.
  • 19'
    Antalyaspor bu bölümde daha etkili görünen taraf. Oyun daha çok Beşiktaş yarı alanında oynanıyor.
  • 18'
    Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa açılan topa Doğukan kafayı vurdu, Karius zorlanmadan topu kontrol etti.
  • 17'
    Hakan Özmert'in şutunda top yakın bir mesafeden yüzüne çok sert şekilde gelen Atiba sakatlık yaşıyor, onun tedavisi için oyun duraklıyor.
  • 16'
    Sol kanattan Aly Cissokho'nun ortasına penaltı noktası üzerindeki Hakan Özmert gelişine sert vurdu ancak Atiba'ya çarpan top kornere çıktı.
  • 15'
    Maçta şu ana dek iki takım da çok sayıda faul yaptı, ikili mücadeleler sert geçiyor.
  • 14'
    Beşiktaş'ta Domagoj Vida orta alanda Yekta'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
  • 13'
    Lens'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Mirin yükseldi ancak kafayı vuramadı, top doğrudan taca çıktı.
  • 12'
    Beşiktaş sol kanattan bir köşe vuruşu kazandı. Duran toplar maç boyu takımların en önemli silahı olacak gibi görünüyor.
  • 11'
    Maç düşük bir tempoda başladı. İki takım da henüz net bir pozisyon üretemedi.
  • 10'
    İlk 10 dakika geride kalırken her iki takım da kontrolü elden bırakmıyor, şu ana dek iki ekip de birbirini tartıyor.
  • 9'
    Ani gelişen Beşiktaş atağında Lens'in pasıyla ceza alanına giren Güven Yalçın çaprazdan yumuşak bir vuruş yaptı, top kaleci Boffin'de kaldı.
  • 8'
    Hakan Özmert'in kaldırdığı topla sağ kanattan müsait durumda ceza sahasına sokulan Doğukan önünü boşaltıp vurmak istedi ancak savunma araya girdi.
  • 6'
    Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında savunma arkasına sarkan Doğukan için ofsayt bayrağı kalktı.
  • 5'
    Köşe vuruşunu paslaşarak kullanmak isteyen Caner ve Gökhan Gönül anlaşamayınca top şimdi Antalyasporlu oyuncularda kaldı.
  • 4'
    Sağ kanatta buluştuğu topla içeri sokulan Lens'in ortasında savunma topu kornere yolladı.
  • 3'
    Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.
  • 2'
    Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa yedek kulübesinde görev bekliyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde asist Adem Ljajic'e ait.
  • @Optacan:Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golde Serdar Özkan'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
  • Antalya'da ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde Şenol Güneş ile karşılaştığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 1B).
  • @Optacan:Süper Lig'in ilk 19 haftasında rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım Beşiktaş (525).
  • @Optacan:Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 45 Süper Lig maçının 40'ında Beşiktaş yenilmedi (31G 9B 5M).
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olan takım Antalyaspor (%40.9).
  • ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara
  • @Optacan:Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş (4B 3M), son 12 deplasman maçının 11'inde kalesini gole kapatamadı.
  • BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven
  • @Optacan:İki takım arasında ligde oynanan son maçı kazanan Antalyaspor (2-3), Beşiktaş'a Vodafone Park'taki ilk Süper Lig yenilgisini yaşatan takım olmuştu.
  • @Optacan:Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi (4B 2M). Ancak Akdeniz ekibi evinde üç maçtır yenilmiyor (1G 2B) ve gol yemiyor.
  • @Optacan:Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan Antalyaspor, tarihinde sadece bir kez beş maçlık seri yaşadı (Ocak-Şubat 2000).
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  Takım Kadroları

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 26 Aly Cissokho
  • 24 Salih Dursun
  • 95 Bahadır Öztürk
  • 30 Nazım Sangare
  • 88 Hakan Özmert
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 20 Chico
  • 17 Doğukan Sinik
  • 39 Souleymane Doukara
  • 9 Jean-Armel Drole

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 88 Caner Erkin
  • 24 Domagoj Vida 14'
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 19 Güven Yalçın

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 3 Diego Angelo
  • 21 Serdar Özkan
  • 8 Charles
  • 16 Fredy
  • 7 Zeki Yıldırım
  • 4 Osman Çelik
  • 22 Harun Alpsoy
  • 66 Mevlüt Erdinç
  • 89 Amilton

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 6 Gary Medel
  • 12 Enzo Roco
  • 20 Necip Uysal
  • 23 Shinji Kagawa
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 21 Muhayer Oktay
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