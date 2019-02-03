  Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

22' Beşiktaş sağ kanattan Lens'le etkili geliyordu. Bu sırada orta alanda Cissokho'nun topsuz alanda yerde yattığını gören Lens ceza alanına girmek yerine topu taca attı, Antalyaspor taraftarı da Lens'i alkışladı.

20' Karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor. İki takımın da gole çok yaklaştığı bir pozisyon henüz yok.

19' Antalyaspor bu bölümde daha etkili görünen taraf. Oyun daha çok Beşiktaş yarı alanında oynanıyor.

18' Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa açılan topa Doğukan kafayı vurdu, Karius zorlanmadan topu kontrol etti.

17' Hakan Özmert'in şutunda top yakın bir mesafeden yüzüne çok sert şekilde gelen Atiba sakatlık yaşıyor, onun tedavisi için oyun duraklıyor.

16' Sol kanattan Aly Cissokho'nun ortasına penaltı noktası üzerindeki Hakan Özmert gelişine sert vurdu ancak Atiba'ya çarpan top kornere çıktı.

15' Maçta şu ana dek iki takım da çok sayıda faul yaptı, ikili mücadeleler sert geçiyor.

14' Beşiktaş'ta Domagoj Vida orta alanda Yekta'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13' Lens'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Mirin yükseldi ancak kafayı vuramadı, top doğrudan taca çıktı.

12' Beşiktaş sol kanattan bir köşe vuruşu kazandı. Duran toplar maç boyu takımların en önemli silahı olacak gibi görünüyor.

11' Maç düşük bir tempoda başladı. İki takım da henüz net bir pozisyon üretemedi.

10' İlk 10 dakika geride kalırken her iki takım da kontrolü elden bırakmıyor, şu ana dek iki ekip de birbirini tartıyor.

9' Ani gelişen Beşiktaş atağında Lens'in pasıyla ceza alanına giren Güven Yalçın çaprazdan yumuşak bir vuruş yaptı, top kaleci Boffin'de kaldı.

8' Hakan Özmert'in kaldırdığı topla sağ kanattan müsait durumda ceza sahasına sokulan Doğukan önünü boşaltıp vurmak istedi ancak savunma araya girdi.

6' Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında savunma arkasına sarkan Doğukan için ofsayt bayrağı kalktı.

5' Köşe vuruşunu paslaşarak kullanmak isteyen Caner ve Gökhan Gönül anlaşamayınca top şimdi Antalyasporlu oyuncularda kaldı.

4' Sağ kanatta buluştuğu topla içeri sokulan Lens'in ortasında savunma topu kornere yolladı.

3' Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

2' Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa yedek kulübesinde görev bekliyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde asist Adem Ljajic'e ait.

@Optacan:Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golde Serdar Özkan'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

Antalya'da ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde Şenol Güneş ile karşılaştığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 1B).

@Optacan:Süper Lig'in ilk 19 haftasında rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım Beşiktaş (525).

@Optacan:Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 45 Süper Lig maçının 40'ında Beşiktaş yenilmedi (31G 9B 5M).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olan takım Antalyaspor (%40.9).

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara

@Optacan:Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş (4B 3M), son 12 deplasman maçının 11'inde kalesini gole kapatamadı.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

@Optacan:İki takım arasında ligde oynanan son maçı kazanan Antalyaspor (2-3), Beşiktaş'a Vodafone Park'taki ilk Süper Lig yenilgisini yaşatan takım olmuştu.

@Optacan:Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi (4B 2M). Ancak Akdeniz ekibi evinde üç maçtır yenilmiyor (1G 2B) ve gol yemiyor.

@Optacan:Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan Antalyaspor, tarihinde sadece bir kez beş maçlık seri yaşadı (Ocak-Şubat 2000).