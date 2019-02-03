  Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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22'
Beşiktaş sağ kanattan Lens'le etkili geliyordu. Bu sırada orta alanda Cissokho'nun topsuz alanda yerde yattığını gören Lens ceza alanına girmek yerine topu taca attı, Antalyaspor taraftarı da Lens'i alkışladı.
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20'
Karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor. İki takımın da gole çok yaklaştığı bir pozisyon henüz yok.
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19'
Antalyaspor bu bölümde daha etkili görünen taraf. Oyun daha çok Beşiktaş yarı alanında oynanıyor.
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18'
Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa açılan topa Doğukan kafayı vurdu, Karius zorlanmadan topu kontrol etti.
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17'
Hakan Özmert'in şutunda top yakın bir mesafeden yüzüne çok sert şekilde gelen Atiba sakatlık yaşıyor, onun tedavisi için oyun duraklıyor.
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16'
Sol kanattan Aly Cissokho'nun ortasına penaltı noktası üzerindeki Hakan Özmert gelişine sert vurdu ancak Atiba'ya çarpan top kornere çıktı.
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15'
Maçta şu ana dek iki takım da çok sayıda faul yaptı, ikili mücadeleler sert geçiyor.
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14'
Beşiktaş'ta Domagoj Vida orta alanda Yekta'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
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13'
Lens'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Mirin yükseldi ancak kafayı vuramadı, top doğrudan taca çıktı.
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12'
Beşiktaş sol kanattan bir köşe vuruşu kazandı. Duran toplar maç boyu takımların en önemli silahı olacak gibi görünüyor.
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11'
Maç düşük bir tempoda başladı. İki takım da henüz net bir pozisyon üretemedi.
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10'
İlk 10 dakika geride kalırken her iki takım da kontrolü elden bırakmıyor, şu ana dek iki ekip de birbirini tartıyor.
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9'
Ani gelişen Beşiktaş atağında Lens'in pasıyla ceza alanına giren Güven Yalçın çaprazdan yumuşak bir vuruş yaptı, top kaleci Boffin'de kaldı.
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8'
Hakan Özmert'in kaldırdığı topla sağ kanattan müsait durumda ceza sahasına sokulan Doğukan önünü boşaltıp vurmak istedi ancak savunma araya girdi.
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6'
Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında savunma arkasına sarkan Doğukan için ofsayt bayrağı kalktı.
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5'
Köşe vuruşunu paslaşarak kullanmak isteyen Caner ve Gökhan Gönül anlaşamayınca top şimdi Antalyasporlu oyuncularda kaldı.
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4'
Sağ kanatta buluştuğu topla içeri sokulan Lens'in ortasında savunma topu kornere yolladı.
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3'
Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.
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2'
Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa yedek kulübesinde görev bekliyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde asist Adem Ljajic'e ait.
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@Optacan:Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golde Serdar Özkan'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
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Antalya'da ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde Şenol Güneş ile karşılaştığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 1B).
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@Optacan:Süper Lig'in ilk 19 haftasında rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım Beşiktaş (525).
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@Optacan:Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 45 Süper Lig maçının 40'ında Beşiktaş yenilmedi (31G 9B 5M).
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olan takım Antalyaspor (%40.9).
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ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara
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@Optacan:Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş (4B 3M), son 12 deplasman maçının 11'inde kalesini gole kapatamadı.
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BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven
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@Optacan:İki takım arasında ligde oynanan son maçı kazanan Antalyaspor (2-3), Beşiktaş'a Vodafone Park'taki ilk Süper Lig yenilgisini yaşatan takım olmuştu.
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@Optacan:Antalyaspor, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi (4B 2M). Ancak Akdeniz ekibi evinde üç maçtır yenilmiyor (1G 2B) ve gol yemiyor.
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@Optacan:Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan Antalyaspor, tarihinde sadece bir kez beş maçlık seri yaşadı (Ocak-Şubat 2000).
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.