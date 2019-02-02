SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Mustafa Öğretmenoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 02 Feb 2019 | 16:00 | şuan: 16:50
45'
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
6' Hugo Rodallega
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Mustafa Kaplan
  Trabzonspor - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen 28'
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

MKE Ankaragücü

  • 1 Altay Bayındır
  • 2 Yalçın Ayhan
  • 8 Tiago Pinto
  • 5 Alihan Kubalas
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 93 Wilfred Moke
  • 3 Sedat Ağçay
  • 90 Thibault Moulin
  • 23 İlhan Parlak
  • 44 Dever Orgill
  • 30 Tyler Boyd

Yedekler

  • 92 Muzaffer Cem Kablan
  • 88 Luis Ibanez
  • 5 Majid Hosseini
  • 46 Ali Karnapoğlu
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 9 Vahid Amiri
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 21 Berkay Kara

Yedekler

  • 12 Korcan Çelikay
  • 42 Michal Pazdan
  • 13 Ante Kulusic
  • 24 Cebrail Karayel
  • 14 Ricardo Faty
  • 91 Aydın Karabulut
  • 4 Mehmet Sak
  • 11 Mahmut Akan
  • 89 Ender Aygören
  • 25 Hadi Sacko
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.