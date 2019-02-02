SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 02 Feb 2019 | 19:00 | şuan: 18:24
Alanyaspor
Alanyaspor
Sergen Yalçın
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 1 Haydar Yılmaz
  • 14 Baiano
  • 23 Welinton
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 19 Lucas Villafanez
  • 18 Papiss Cisse
  • 30 Djalma Campos
  • 78 Junior Fernandes

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 22 Kostas Mitroglou

Yedekler

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 44 Steven Caulker
  • 88 Taha Yalçıner
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 90 Josef Sural
  • 20 Hasan Ayaroğlu
  • 11 Ozan Tufan
  • 91 Hakan Erçelik

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 19 Ömer Bayram
  • 5 Ahmet Çalık
  • 33 Emre Taşdemir
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 11 Sinan Gümüş
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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