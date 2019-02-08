  Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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16'
Fenerbahçe aynı dakika içinde üst üste kullandığı köşe vuruşlarında etkili olamadı. Şimdi baskı sürüyor.
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15'
Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'yle sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ayew kafayı vurdu, rakip savunmaya da çarpan top üstten dışarı çıktı.
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14'
Fenerbahçe sağ kanattan atak girişimlerini sürdürüyor. Özellikle Isla o kanattan iyi bindirmeler yapıyor.
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13'
Kayserispor bu bölümde oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor. Fenerbahçe topu rakip yarı alanda tutmakta zorlanıyor.
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11'
Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Henüz iki takım da net bir pozisyon üretemedi.
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10'
Kaptığı topla takımını kontra atağa çıkaran Lopes'in sağ kanattan ortasında kaleci Volkan topun sahibi oldu.
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9'
Fenerbahçe, Isla ve Dirar'ın olduğu sağ kanattan rakip savunmayı zorluyor. Kayserispor ise o bölgeyi çok adamla savunmaya çalışıyor.
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8'
Hakem Alper Ulusoy, yerdeki Soldado'ya müdahalede bulunan Şamil Çinaz'ı uyardı.
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7'
Maçta neredeyse her faul sonrası oyuncular arasında elektriklenmeler yaşanıyor. Şimdi de Soldado ile Şamil tartışıyor.
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7'
Kayserispor sol kanattan etkili çıktı. Cherry'nin son çizgiye inmeden yaptığı ortada Serdar Aziz topu karşılayan isim oldu.
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6'
Kayserispor ani atağını faulle kesen Tolgay Arslan sarı kart gördü.
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5'
Tempo giderek artıyor. Fenerbahçe ön alanda top çevirirken Kayserispor kaptığı toplarla etkili çıkmaya çalışıyor.
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4'
Kayserispor'un ön alandaki baskısını Fenerbahçe pas yaparak aşmaya çalışıyor.
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3'
Maç biraz gergin başladı. İlk dakikalarda faul düdüklerinin sayısı bir hayli fazla.
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2'
Her iki takım da maça kontrollü başladı. İlk dakika itibariyle iki taraf da birbirini tartıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümü ceza sahası dışından olan takım Fenerbahçe (%26 ? 7/27). Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Kayserispor'un Fenerbahçe'ye attığı üç golün ikisi ceza sahası dışından gelmişti.
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım Kayserispor (4).
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@Optacan:Kayserispor'un Süper Lig tarihinde aldığı en farklı iç saha yenilgisi, geçen sezon Fenerbahçe karşısında geldi (0-5).
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@Optacan:Kayserispor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında 13 gol yiyen Fenerbahçe, daha önceki 16 karşılaşmada kalesinde aynı sayıda gol görmüştü.
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@Optacan:Süper Lig'de oynadığı son dört maçtan beraberlikle ayrılan Kayserispor'un, lig tarihinde daha uzun sadece bir serisi var (Mart 2005-Nisan 2005 arasında altı beraberlik).
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Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:Süper Lig tarihinde Kayserispor'u deplasmanda altı kez yenen Fenerbahçe (3B 4M), bu galibiyetlerin hiçbirinde gol yemedi.
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FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
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KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut, Kravets
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@Optacan:Fenerbahçe formasıyla ilk golünü geçen hafta Göztepe'ye atan Victor Moses, Aralık 2009'dan (Crystal Palace formasıyla Championship'te Barnsley ve Ipswich'e) bu yana üst üste iki lig maçında rakip fileleri havalandıramıyor.
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@Optacan:Son dört Süper Lig maçında iki gol atan Kayserisporlu Cristian Sapunaru, daha önceki toplam 42 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamamıştı.
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Kayseri'de açılıyor. Fenerbahçe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan:Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece ikisini kazanabilen Kayserispor (3B 9M), bu galibiyetleri son dört karşılaşmada aldı (1B 1M).
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@Optacan:Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 24 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Hikmet Karaman (3B 19M), bu iki galibiyeti de deplasmanda aldı.