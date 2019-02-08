SPOR
STADYUM: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 08 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 20:51
17'
0 0
Kayserispor
Kayserispor
Hikmet Karaman
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 16'
    Fenerbahçe aynı dakika içinde üst üste kullandığı köşe vuruşlarında etkili olamadı. Şimdi baskı sürüyor.
  • 15'
    Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'yle sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ayew kafayı vurdu, rakip savunmaya da çarpan top üstten dışarı çıktı.
  • 14'
    Fenerbahçe sağ kanattan atak girişimlerini sürdürüyor. Özellikle Isla o kanattan iyi bindirmeler yapıyor.
  • 13'
    Kayserispor bu bölümde oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor. Fenerbahçe topu rakip yarı alanda tutmakta zorlanıyor.
  • 11'
    Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Henüz iki takım da net bir pozisyon üretemedi.
  • 10'
    Kaptığı topla takımını kontra atağa çıkaran Lopes'in sağ kanattan ortasında kaleci Volkan topun sahibi oldu.
  • 9'
    Fenerbahçe, Isla ve Dirar'ın olduğu sağ kanattan rakip savunmayı zorluyor. Kayserispor ise o bölgeyi çok adamla savunmaya çalışıyor.
  • 8'
    Hakem Alper Ulusoy, yerdeki Soldado'ya müdahalede bulunan Şamil Çinaz'ı uyardı.
  • 7'
    Maçta neredeyse her faul sonrası oyuncular arasında elektriklenmeler yaşanıyor. Şimdi de Soldado ile Şamil tartışıyor.
  • 7'
    Kayserispor sol kanattan etkili çıktı. Cherry'nin son çizgiye inmeden yaptığı ortada Serdar Aziz topu karşılayan isim oldu.
  • 6'
    Kayserispor ani atağını faulle kesen Tolgay Arslan sarı kart gördü.
  • 5'
    Tempo giderek artıyor. Fenerbahçe ön alanda top çevirirken Kayserispor kaptığı toplarla etkili çıkmaya çalışıyor.
  • 4'
    Kayserispor'un ön alandaki baskısını Fenerbahçe pas yaparak aşmaya çalışıyor.
  • 3'
    Maç biraz gergin başladı. İlk dakikalarda faul düdüklerinin sayısı bir hayli fazla.
  • 2'
    Her iki takım da maça kontrollü başladı. İlk dakika itibariyle iki taraf da birbirini tartıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümü ceza sahası dışından olan takım Fenerbahçe (%26 ? 7/27). Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Kayserispor'un Fenerbahçe'ye attığı üç golün ikisi ceza sahası dışından gelmişti.
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım Kayserispor (4).
  • @Optacan:Kayserispor'un Süper Lig tarihinde aldığı en farklı iç saha yenilgisi, geçen sezon Fenerbahçe karşısında geldi (0-5).
  • @Optacan:Kayserispor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında 13 gol yiyen Fenerbahçe, daha önceki 16 karşılaşmada kalesinde aynı sayıda gol görmüştü.
  • @Optacan:Süper Lig'de oynadığı son dört maçtan beraberlikle ayrılan Kayserispor'un, lig tarihinde daha uzun sadece bir serisi var (Mart 2005-Nisan 2005 arasında altı beraberlik).
  • Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Süper Lig tarihinde Kayserispor'u deplasmanda altı kez yenen Fenerbahçe (3B 4M), bu galibiyetlerin hiçbirinde gol yemedi.
  • FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
  • KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut, Kravets
  • @Optacan:Fenerbahçe formasıyla ilk golünü geçen hafta Göztepe'ye atan Victor Moses, Aralık 2009'dan (Crystal Palace formasıyla Championship'te Barnsley ve Ipswich'e) bu yana üst üste iki lig maçında rakip fileleri havalandıramıyor.
  • @Optacan:Son dört Süper Lig maçında iki gol atan Kayserisporlu Cristian Sapunaru, daha önceki toplam 42 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamamıştı.
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Kayseri'de açılıyor. Fenerbahçe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan:Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece ikisini kazanabilen Kayserispor (3B 9M), bu galibiyetleri son dört karşılaşmada aldı (1B 1M).
  • @Optacan:Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 24 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Hikmet Karaman (3B 19M), bu iki galibiyeti de deplasmanda aldı.
  Takım Kadroları

Kayserispor

  • 33 Silviu Lung
  • 50 Oleksandr Kucher
  • 22 Cristian Sapunaru
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 2 Tiago Lopes
  • 20 Tjaronn Chery
  • 6 Şamil Çinaz
  • 10 Deniz Türüç
  • 43 Bernard Mensah
  • 9 Umut Bulut
  • 11 Artem Kravets

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 11 Mehmet Ekici
  • 17 Nabil Dirar
  • 18 Tolgay Arslan 6'
  • 32 Jailson
  • 9 Roberto Soldado
  • 20 Andre Ayew

Yedekler

  • 1 Muammer Yıldırım
  • 89 Atila Turan
  • 4 Levent Gülen
  • 25 Hakan Çıtak
  • 8 Hasan Hüseyin Acar
  • 38 Mert Özyıldırım
  • 26 Berkant Kök
  • 18 Silvestre Varela
  • 14 Emre Demir

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 7 Alper Potuk
  • 8 Victor Moses
  • 21 Miha Zajc
  • 99 Eljif Elmas
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 22 Michael Frey
  • 31 Islam Slimani
Takım
O
Av
P
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