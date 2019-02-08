  Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

16' Fenerbahçe aynı dakika içinde üst üste kullandığı köşe vuruşlarında etkili olamadı. Şimdi baskı sürüyor.

15' Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'yle sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ayew kafayı vurdu, rakip savunmaya da çarpan top üstten dışarı çıktı.

14' Fenerbahçe sağ kanattan atak girişimlerini sürdürüyor. Özellikle Isla o kanattan iyi bindirmeler yapıyor.

13' Kayserispor bu bölümde oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor. Fenerbahçe topu rakip yarı alanda tutmakta zorlanıyor.

11' Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Henüz iki takım da net bir pozisyon üretemedi.

10' Kaptığı topla takımını kontra atağa çıkaran Lopes'in sağ kanattan ortasında kaleci Volkan topun sahibi oldu.

9' Fenerbahçe, Isla ve Dirar'ın olduğu sağ kanattan rakip savunmayı zorluyor. Kayserispor ise o bölgeyi çok adamla savunmaya çalışıyor.

8' Hakem Alper Ulusoy, yerdeki Soldado'ya müdahalede bulunan Şamil Çinaz'ı uyardı.

7' Maçta neredeyse her faul sonrası oyuncular arasında elektriklenmeler yaşanıyor. Şimdi de Soldado ile Şamil tartışıyor.

7' Kayserispor sol kanattan etkili çıktı. Cherry'nin son çizgiye inmeden yaptığı ortada Serdar Aziz topu karşılayan isim oldu.

6' Kayserispor ani atağını faulle kesen Tolgay Arslan sarı kart gördü.

5' Tempo giderek artıyor. Fenerbahçe ön alanda top çevirirken Kayserispor kaptığı toplarla etkili çıkmaya çalışıyor.

4' Kayserispor'un ön alandaki baskısını Fenerbahçe pas yaparak aşmaya çalışıyor.

3' Maç biraz gergin başladı. İlk dakikalarda faul düdüklerinin sayısı bir hayli fazla.

2' Her iki takım da maça kontrollü başladı. İlk dakika itibariyle iki taraf da birbirini tartıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümü ceza sahası dışından olan takım Fenerbahçe (%26 ? 7/27). Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Kayserispor'un Fenerbahçe'ye attığı üç golün ikisi ceza sahası dışından gelmişti.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım Kayserispor (4).

@Optacan:Kayserispor'un Süper Lig tarihinde aldığı en farklı iç saha yenilgisi, geçen sezon Fenerbahçe karşısında geldi (0-5).

@Optacan:Kayserispor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında 13 gol yiyen Fenerbahçe, daha önceki 16 karşılaşmada kalesinde aynı sayıda gol görmüştü.

@Optacan:Süper Lig'de oynadığı son dört maçtan beraberlikle ayrılan Kayserispor'un, lig tarihinde daha uzun sadece bir serisi var (Mart 2005-Nisan 2005 arasında altı beraberlik).

Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Süper Lig tarihinde Kayserispor'u deplasmanda altı kez yenen Fenerbahçe (3B 4M), bu galibiyetlerin hiçbirinde gol yemedi.

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut, Kravets

@Optacan:Fenerbahçe formasıyla ilk golünü geçen hafta Göztepe'ye atan Victor Moses, Aralık 2009'dan (Crystal Palace formasıyla Championship'te Barnsley ve Ipswich'e) bu yana üst üste iki lig maçında rakip fileleri havalandıramıyor.

@Optacan:Son dört Süper Lig maçında iki gol atan Kayserisporlu Cristian Sapunaru, daha önceki toplam 42 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamamıştı.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Kayseri'de açılıyor. Fenerbahçe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece ikisini kazanabilen Kayserispor (3B 9M), bu galibiyetleri son dört karşılaşmada aldı (1B 1M).