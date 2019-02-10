  Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

5' BİR FIRSAT DAHA KAÇTI! Diagne, ceza alanı önünde aldığı topu bekletmeden soldan gelen Onyekuru'ya verdi. Onyekuru'nun sağ köşeye yavaş plasesi direkt auta çıktı.

3' Orta alanda topu alan Donk, topu sağ kanada taşıyıp atağı sürüklemek isterken Yusuf Yazıcı'ya takıldı ve topu kaybetti.

3' NET KAÇTI! Belhanda'nın savunmanın arkasına attığı topu boş pozisyonda kale önünde alan Diagne, net fırsatı değerlendiremedi ve vuruşu köşeden auta çıktı.

1' Maçın başlamasıyla beraber TT Stadı'nda yoğun tezahürat var.

1' Maç başladı!

@OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 17 maçın sadece ikisini kazanabildi (5B 10M) ve bu maçların 12'sinde gol atamadı.

@OptaCan: Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 91 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 40'ını kazanırken, Trabzonspor 30 galibiyet elde etti (21B).

@OptaCan: Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla mağlup olduğu takım Galatasaray (9G 11B 25M).

Trabzonspor'un 11'i: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

@OptaCan: Bu sezon ligde Mbaye Diagne'nin (20) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Hugo Rodallega (10), aynı zamanda ligin en fazla şut (82, Trezeguet ile birlikte) ve isabetli şut (31, Diagne ile birlikte) çeken ismi.

@OptaCan: Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 23 maçın sadece üçünü kazanabildi (11B 9M) ancak bu üç galibiyetin ikisi Galatasaray'a karşıydı (diğeri Beşiktaş). Bordo mavililer, İstanbullu rakiplerini deplasmanda altı maçtır yenemezken (4B 2M), İstanbul'daki son galibiyetini Galatasaray'a karşı aldı (Ekim 2016).

@OptaCan: Galatasaray'ın Süper Lig'de evinde attığı son sekiz golün beşi Henry Onyekuru'dan geldi.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran üç oyuncunun ikisi bu maçta karşılaşacak: Mbaye Diagne (20 gol, 9 puan) ve Hugo Rodallega (10 gol, 9 puan).

@OptaCan: Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son dokuz maçın altısını kazanan Trabzonspor (3M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 33 karşılaşmada elde edebilmişti (6B 21M).

@OptaCan: Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Trabzonspor'a karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında da gol katkısı yaptı (2 gol, 1 asist).

Merhabalar! Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk edeceği dev maçın canlı anlatımı ile sizlerle olacağız.

@OptaCan: Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 11 Süper Lig maçında 11 kırmızı kart çıktı; bunların sekizini Trabzonspor gördü.