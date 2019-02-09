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Milli Takımlar
STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
09 Feb 2019 | 19:00 | şuan: 18:32
MÖ
Beşiktaş
Şenol Güneş
Bursaspor
Samet Aybaba
Beşiktaş - Bursaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
3
Adriano
24
Domagoj Vida
15
Nicolas Isimat-Mirin
13
Atiba Hutchinson
17
Jeremain Lens
22
Adem Ljajic
26
Dorukhan Toköz
71
Burak Yılmaz
19
Güven Yalçın
Bursaspor
27
Muhammed Şengezer
14
Iasmin Latovlevici
26
Barış Yardımcı
2
Santiago Vergini
48
Umut Meraş
4
Ertuğrul Ersoy
6
Henri Saivet
35
Aytaç Kara
11
Yusuf Erdoğan
8
Stephane Badji
19
Umut Nayir
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
88
Caner Erkin
6
Gary Medel
12
Enzo Roco
20
Necip Uysal
23
Shinji Kagawa
10
Oğuzhan Özyakup
11
Mustafa Pektemek
95
Cyle Larin
21
Muhayer Oktay
Yedekler
30
Okan Koçuk
21
Aurelien Chedjou
33
Onur Atasayar
24
Furkan Emre Ünver
77
Burak Kapacak
17
Furkan Soyalp
12
Abdullahi Shehu
7
Allano Lima
66
Ramazan Keskin
18
Kubilay Kanatsızkuş
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P
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.