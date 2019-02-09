SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 09 Feb 2019 | 19:00 | şuan: 18:32
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Bursaspor
Bursaspor
Samet Aybaba
  Beşiktaş - Bursaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 24 Domagoj Vida
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz
  • 19 Güven Yalçın

Bursaspor

  • 27 Muhammed Şengezer
  • 14 Iasmin Latovlevici
  • 26 Barış Yardımcı
  • 2 Santiago Vergini
  • 48 Umut Meraş
  • 4 Ertuğrul Ersoy
  • 6 Henri Saivet
  • 35 Aytaç Kara
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 8 Stephane Badji
  • 19 Umut Nayir

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 12 Enzo Roco
  • 20 Necip Uysal
  • 23 Shinji Kagawa
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 30 Okan Koçuk
  • 21 Aurelien Chedjou
  • 33 Onur Atasayar
  • 24 Furkan Emre Ünver
  • 77 Burak Kapacak
  • 17 Furkan Soyalp
  • 12 Abdullahi Shehu
  • 7 Allano Lima
  • 66 Ramazan Keskin
  • 18 Kubilay Kanatsızkuş
Takım
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Av
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