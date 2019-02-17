SPOR
STADYUM: Alanyaspor HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 17 Feb 2019 | 16:00 | şuan: 16:40
36'
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Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Alanyaspor
Alanyaspor
Sergen Yalçın
  Trabzonspor - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 35'
    Efecan'ın Cisse'ye attığı derinlemesine pas, direkt sağdan taca gitti.
  • 34'
    Alanyaspor'da Cisse, sağ kanatta topu alıp bindirmek istedi ancak Trabzonspor savunması izin vermedi.
  • 32'
    Bu anlarda Alanyaspor, orta alanda kaptığı toplarla Trabzonspor kalesinde etkili olmaya çalışıyor.
  • 29'
    HAYDAR İNANILMAZ ÇELDİ! Sağ kanattan gelen Abdülkadir, Ebuban'ın harika pasını aldı. Göğsüyle önüne aldı. Sağ köşeye sert vurdu. Kaleci Haydar son anda kornere çeldi.
  • 27'
    ŞUT! Bir anda topu önünde bulan Ekuban, sağ köşeye plaseyi göndermek istedi ancak Alanyaspor savunması son anda ayak koymayı başardı.
  • 24'
    Jose Sosa'nın vuruşu Alanyaspor barajına takıldı.
  • 23'
    Yusuf, Rodallega, Sosa... Bakalım kim vuracak?
  • 22'
    Sol kanatta topu alan Djalma Campos, rakiplerini şık çalımlarla geçti ancak arkadan bindiren Villafanez'e attığı ara pası hızlı olunca top auta gitti.
  • 22'
    Trabzonspor'da Abdülkadir, Alanyaspor ceza alanının hemen önünde yerde kaldı. Serbest vuruş. Tehlikeli bir bölge!
  • 21'
    Sahada hızlı bir oyun oynanıyor.
  • 20'
    TEHLİKE! Sosa, sağdan ceza alanına giren Rodallega'ya doğru topu havalandırdı. Rodallega'da son anda ortayı içeri çevirdi ancak top kaleci Haydar'da kaldı.
  • 19'
    Trabzonspor bu dakikalarda daha baskın bir oyun ortaya koyuyor.
  • 17'
    Trabzonspor orta alandan duran top kazandı. Alanyaspor ceza alanında seken ve boşta kalan topu Ekuban alıp kaleyi görmek istedi ancak Alanyaspor savunması son anda uzaklaştırdı.
  • 15'
    Sağ çaprazda topu alan Abdülkadir, Alanyaspor kalesine şutunu göndermek istedi ancak top defanstan döndü.
  • 14'
    Welinton Souza Silva sarı kart gördü.
  • 13'
    Alanyaspor, Trabzonspor'un ileride kaptırdığı topla hızlı çıkmak istedi ancak Djalma'nın savunma arkasına pası isabetli değil.
  • 12'
    Kaleye sırtı dönük şekilde topu alan Rodallega, şut açısı aradı ancak Alanyaspor savunması tehlike büyümeden topu uzaklaştırdı.
  • 9'
    Trabzonspor, maçın başından bu yana pas oyunu ile rakip kalede tehlike yaratmaya çalışıyor. Alanyaspor ise önde baskı yapma gayretinde.
  • 8'
    TEHLİKE! Nwakaeme'nin pasını alan Yusuf, sol kanattan bindirdi. Bekletmeden ortasını yaptı. Top Rodallega'ya gelmeden defans uzaklaştırmayı başardı.
  • 6'
    Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortayı yolladı ancak Alanyaspor defansı kafayla uzaklaştırdı.
  • 5'
    İki takım oyuncusu Nwakaeme ve Welinton arasında yaşanan gerginliği hakem devreye girerek sona erdirdi.
  • 5'
    Orta alanda topu kazanan Yusuf, hemen seri hareketlerle Alanyaspor ceza alanında hareketlendi ancak faulle durduruldu.
  • 4'
    Sosa'nın kullandığı korneri Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
  • 3'
    Trabzonspor, maçtaki ilk köşe vuruşunu kullanacak.
  • 1'
    Maç başladı!
  • Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Haydar, Baiano, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Ozan, Djalma, Cisse
  • @OptaCan: Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (119) ve en yüksek şut isabet yüzdesi yakalayan (%48) takım.
  • @OptaCan: Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (5) ardından deplasmanda en az gol atan takım (7). Trabzonspor ise Galatasaray'ın (31) ardından iç sahada en fazla gol atan ekip (25).
  • @OptaCan: Trabzonspor ile Alanyaspor'un Süper Lig'de oynadığı beş maçın üçünü Alanyaspor kazandı (1B 1M). Alanyaspor'un Süper Lig'de en fazla mağlup ettiği dört takımdan biri Trabzonspor (Gençlerbirliği, Kayserispor ve Akhisarspor ile birlikte).
  • Merhabalar! Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçı an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırladığı iki maçta da galip gelemedi (1B 1M). Trabzonspor'un Süper Lig'de iç sahada en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım Alanyaspor.
  • Trabzonspor'un ilk 11'i : Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
  • @OptaCan: Trabzonspor iç sahada oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birinde mağlup oldu (5G 2B) ve son 13 maçın 12'sinde gol attı.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 13 Arda Akbulut
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 9 Vahid Amiri
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Alanyaspor

  • 1 Haydar Yılmaz
  • 14 Baiano
  • 23 Welinton 14'
  • 44 Steven Caulker
  • 6 Ceyhun Gülselam 36'
  • 7 Efecan Karaca
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 19 Lucas Villafanez
  • 11 Ozan Tufan
  • 18 Papiss Cisse
  • 30 Djalma Campos

Yedekler

  • 93 Kağan Moradaoğlu
  • 92 Muzaffer Cem Kablan
  • 15 Zargo Toure
  • 88 Luis Ibanez
  • 46 Ali Karnapoğlu
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 21 Berkay Kara

Yedekler

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 88 Taha Yalçıner
  • 90 Josef Sural
  • 20 Hasan Ayaroğlu
  • 91 Hakan Erçelik
  • 78 Junior Fernandes
Takım
O
Av
P
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