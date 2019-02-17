  Trabzonspor - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

35' Efecan'ın Cisse'ye attığı derinlemesine pas, direkt sağdan taca gitti.

34' Alanyaspor'da Cisse, sağ kanatta topu alıp bindirmek istedi ancak Trabzonspor savunması izin vermedi.

32' Bu anlarda Alanyaspor, orta alanda kaptığı toplarla Trabzonspor kalesinde etkili olmaya çalışıyor.

29' HAYDAR İNANILMAZ ÇELDİ! Sağ kanattan gelen Abdülkadir, Ebuban'ın harika pasını aldı. Göğsüyle önüne aldı. Sağ köşeye sert vurdu. Kaleci Haydar son anda kornere çeldi.

27' ŞUT! Bir anda topu önünde bulan Ekuban, sağ köşeye plaseyi göndermek istedi ancak Alanyaspor savunması son anda ayak koymayı başardı.

24' Jose Sosa'nın vuruşu Alanyaspor barajına takıldı.

23' Yusuf, Rodallega, Sosa... Bakalım kim vuracak?

22' Sol kanatta topu alan Djalma Campos, rakiplerini şık çalımlarla geçti ancak arkadan bindiren Villafanez'e attığı ara pası hızlı olunca top auta gitti.

22' Trabzonspor'da Abdülkadir, Alanyaspor ceza alanının hemen önünde yerde kaldı. Serbest vuruş. Tehlikeli bir bölge!

21' Sahada hızlı bir oyun oynanıyor.

20' TEHLİKE! Sosa, sağdan ceza alanına giren Rodallega'ya doğru topu havalandırdı. Rodallega'da son anda ortayı içeri çevirdi ancak top kaleci Haydar'da kaldı.

19' Trabzonspor bu dakikalarda daha baskın bir oyun ortaya koyuyor.

17' Trabzonspor orta alandan duran top kazandı. Alanyaspor ceza alanında seken ve boşta kalan topu Ekuban alıp kaleyi görmek istedi ancak Alanyaspor savunması son anda uzaklaştırdı.

15' Sağ çaprazda topu alan Abdülkadir, Alanyaspor kalesine şutunu göndermek istedi ancak top defanstan döndü.

14' Welinton Souza Silva sarı kart gördü.

13' Alanyaspor, Trabzonspor'un ileride kaptırdığı topla hızlı çıkmak istedi ancak Djalma'nın savunma arkasına pası isabetli değil.

12' Kaleye sırtı dönük şekilde topu alan Rodallega, şut açısı aradı ancak Alanyaspor savunması tehlike büyümeden topu uzaklaştırdı.

9' Trabzonspor, maçın başından bu yana pas oyunu ile rakip kalede tehlike yaratmaya çalışıyor. Alanyaspor ise önde baskı yapma gayretinde.

8' TEHLİKE! Nwakaeme'nin pasını alan Yusuf, sol kanattan bindirdi. Bekletmeden ortasını yaptı. Top Rodallega'ya gelmeden defans uzaklaştırmayı başardı.

6' Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortayı yolladı ancak Alanyaspor defansı kafayla uzaklaştırdı.

5' İki takım oyuncusu Nwakaeme ve Welinton arasında yaşanan gerginliği hakem devreye girerek sona erdirdi.

5' Orta alanda topu kazanan Yusuf, hemen seri hareketlerle Alanyaspor ceza alanında hareketlendi ancak faulle durduruldu.

4' Sosa'nın kullandığı korneri Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

3' Trabzonspor, maçtaki ilk köşe vuruşunu kullanacak.

1' Maç başladı!

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Haydar, Baiano, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Ozan, Djalma, Cisse

@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (119) ve en yüksek şut isabet yüzdesi yakalayan (%48) takım.

@OptaCan: Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (5) ardından deplasmanda en az gol atan takım (7). Trabzonspor ise Galatasaray'ın (31) ardından iç sahada en fazla gol atan ekip (25).

@OptaCan: Trabzonspor ile Alanyaspor'un Süper Lig'de oynadığı beş maçın üçünü Alanyaspor kazandı (1B 1M). Alanyaspor'un Süper Lig'de en fazla mağlup ettiği dört takımdan biri Trabzonspor (Gençlerbirliği, Kayserispor ve Akhisarspor ile birlikte).

Merhabalar! Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçı an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırladığı iki maçta da galip gelemedi (1B 1M). Trabzonspor'un Süper Lig'de iç sahada en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım Alanyaspor.

Trabzonspor'un ilk 11'i : Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega