  Trabzonspor - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

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35'
Efecan'ın Cisse'ye attığı derinlemesine pas, direkt sağdan taca gitti.
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34'
Alanyaspor'da Cisse, sağ kanatta topu alıp bindirmek istedi ancak Trabzonspor savunması izin vermedi.
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32'
Bu anlarda Alanyaspor, orta alanda kaptığı toplarla Trabzonspor kalesinde etkili olmaya çalışıyor.
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29'
HAYDAR İNANILMAZ ÇELDİ! Sağ kanattan gelen Abdülkadir, Ebuban'ın harika pasını aldı. Göğsüyle önüne aldı. Sağ köşeye sert vurdu. Kaleci Haydar son anda kornere çeldi.
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27'
ŞUT! Bir anda topu önünde bulan Ekuban, sağ köşeye plaseyi göndermek istedi ancak Alanyaspor savunması son anda ayak koymayı başardı.
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24'
Jose Sosa'nın vuruşu Alanyaspor barajına takıldı.
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23'
Yusuf, Rodallega, Sosa... Bakalım kim vuracak?
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22'
Sol kanatta topu alan Djalma Campos, rakiplerini şık çalımlarla geçti ancak arkadan bindiren Villafanez'e attığı ara pası hızlı olunca top auta gitti.
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22'
Trabzonspor'da Abdülkadir, Alanyaspor ceza alanının hemen önünde yerde kaldı. Serbest vuruş. Tehlikeli bir bölge!
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21'
Sahada hızlı bir oyun oynanıyor.
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20'
TEHLİKE! Sosa, sağdan ceza alanına giren Rodallega'ya doğru topu havalandırdı. Rodallega'da son anda ortayı içeri çevirdi ancak top kaleci Haydar'da kaldı.
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19'
Trabzonspor bu dakikalarda daha baskın bir oyun ortaya koyuyor.
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17'
Trabzonspor orta alandan duran top kazandı. Alanyaspor ceza alanında seken ve boşta kalan topu Ekuban alıp kaleyi görmek istedi ancak Alanyaspor savunması son anda uzaklaştırdı.
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15'
Sağ çaprazda topu alan Abdülkadir, Alanyaspor kalesine şutunu göndermek istedi ancak top defanstan döndü.
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14'
Welinton Souza Silva sarı kart gördü.
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13'
Alanyaspor, Trabzonspor'un ileride kaptırdığı topla hızlı çıkmak istedi ancak Djalma'nın savunma arkasına pası isabetli değil.
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12'
Kaleye sırtı dönük şekilde topu alan Rodallega, şut açısı aradı ancak Alanyaspor savunması tehlike büyümeden topu uzaklaştırdı.
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9'
Trabzonspor, maçın başından bu yana pas oyunu ile rakip kalede tehlike yaratmaya çalışıyor. Alanyaspor ise önde baskı yapma gayretinde.
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8'
TEHLİKE! Nwakaeme'nin pasını alan Yusuf, sol kanattan bindirdi. Bekletmeden ortasını yaptı. Top Rodallega'ya gelmeden defans uzaklaştırmayı başardı.
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6'
Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortayı yolladı ancak Alanyaspor defansı kafayla uzaklaştırdı.
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5'
İki takım oyuncusu Nwakaeme ve Welinton arasında yaşanan gerginliği hakem devreye girerek sona erdirdi.
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5'
Orta alanda topu kazanan Yusuf, hemen seri hareketlerle Alanyaspor ceza alanında hareketlendi ancak faulle durduruldu.
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4'
Sosa'nın kullandığı korneri Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
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3'
Trabzonspor, maçtaki ilk köşe vuruşunu kullanacak.
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1'
Maç başladı!
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Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Haydar, Baiano, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Ozan, Djalma, Cisse
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@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (119) ve en yüksek şut isabet yüzdesi yakalayan (%48) takım.
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@OptaCan: Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (5) ardından deplasmanda en az gol atan takım (7). Trabzonspor ise Galatasaray'ın (31) ardından iç sahada en fazla gol atan ekip (25).
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@OptaCan: Trabzonspor ile Alanyaspor'un Süper Lig'de oynadığı beş maçın üçünü Alanyaspor kazandı (1B 1M). Alanyaspor'un Süper Lig'de en fazla mağlup ettiği dört takımdan biri Trabzonspor (Gençlerbirliği, Kayserispor ve Akhisarspor ile birlikte).
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Merhabalar! Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçı an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırladığı iki maçta da galip gelemedi (1B 1M). Trabzonspor'un Süper Lig'de iç sahada en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım Alanyaspor.
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Trabzonspor'un ilk 11'i : Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
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@OptaCan: Trabzonspor iç sahada oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birinde mağlup oldu (5G 2B) ve son 13 maçın 12'sinde gol attı.