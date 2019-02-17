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STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 17 Feb 2019 | 19:00 | şuan: 18:14
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Mustafa Denizli
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Kasımpaşa - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
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Kasımpaşa

Galatasaray

Yedekler

Yedekler

Takım
O
Av
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