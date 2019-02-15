  Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

15' Aleksic sağ kanattan bir anda topu taşıdı, onun ceza alanına sokulurken ortaladığı topa kale önünde Ömer Şişmanoğlu dokunamadı.

14' Tempo bu anlarda bir hayli düştü.

13' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor.

12' Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir ayakkabılarını değiştiriyor. Bu sebeple oyun bir kez daha duraklıyor.

11' Yeni Malatyaspor savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Dorukhan, Burak'a bir ara pası yolladı. Savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalktı.

10' Beşiktaş şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

9' Hızlı başlayan maçta tempo bu anlarda biraz düştü. İki takım da kontrollü oyuna döndü.

7' Bu anlarda her iki ekip de karşılıklı top kayıpları nedeniyle organize olmakta zorlanıyor.

6' Maç öncesi tribünlerde müthiş bir koreografiye imza atan Yeni Malatyasporlu taraftarlar ilk düdükten bu yana da takımlarını coşkuyla destekliyor.

5' Beşiktaş'ın ön alandaki baskısı sürüyor. Yeni Malatyaspor kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

4' Maçın hemen başında bir sakatlık daha. Bu kez Yeni Malatyaspor'dan Ömer Şişmanoğlu, Dorukhan'la girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Oyun yine duraklıyor.

3' Beşiktaş ilk düdükten bu yana gol için oldukça iştahlı şekilde bastırıyor.

2' Burak Yılmaz pozisyon sonrası ufak bir sakatlık yaşadı. Bir süre duraklayan oyun şimdi yeniden başladı, top Beşiktaş'ta.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

1' Beşiktaş maça etkili başladı. Yeni Malatyaspor savunmasındaki hata sonrası topu kapan Lens'in ortasına kale alanı içindeki Burak Yılmaz istediği gibi vuramadı. Devamında Güven'in şutu savunmadan döndü.

@Optacan:Süper Lig'de en fazla kafa golü atan iki takım bu maçta karşılaşıyor: Beşiktaş - 13 vs Yeni Malatyaspor - 9

@Optacan:Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (21), bu gollerin dokuzunu son iki karşılaşmada buldu.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Danijel Aleksic'in doğrudan katkısı var (4 gol & 1 asist).

@Optacan:Deplasmandaki son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Eylül-Ekim 2016'dan bu yana dış sahada art arda üç galibiyet elde edemedi.

@Optacan:Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı üç maçta da Beşiktaş yenilmedi (2G 1B).

@Optacan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı beş gol de yabancı oyunculardan geldi (Negredo, Talisca, Quaresma, Pepe & Babel).

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Lens, Burak Yılmaz

@Optacan:Bu sezon iç sahada Yeni Malatyaspor'dan (5 maç) daha fazla gole kapama yapan tek Süper Lig takımı Sivasspor (6).

@Optacan:Süper Lig'de evinde sekiz maçtır yenilmeyen (5G 3B) ve bu maçların tamamında gol atan Yeni Malatyaspor (toplam 19), bu iki alanda ligdeki en iyi serilerini yaşıyor.

@Optacan: Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde hem gol, hem de asist katkısı yaptığı son maç Yeni Malatyaspor'a karşıydı (Mart 2018).

Malatya'da her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım olan Beşiktaş (6), geçen sezonun tamamında yaptığı hata sayısına ulaştı.