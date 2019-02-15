  Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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15'
Aleksic sağ kanattan bir anda topu taşıdı, onun ceza alanına sokulurken ortaladığı topa kale önünde Ömer Şişmanoğlu dokunamadı.
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14'
Tempo bu anlarda bir hayli düştü.
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13'
Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor.
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12'
Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir ayakkabılarını değiştiriyor. Bu sebeple oyun bir kez daha duraklıyor.
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11'
Yeni Malatyaspor savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Dorukhan, Burak'a bir ara pası yolladı. Savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalktı.
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10'
Beşiktaş şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
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9'
Hızlı başlayan maçta tempo bu anlarda biraz düştü. İki takım da kontrollü oyuna döndü.
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7'
Bu anlarda her iki ekip de karşılıklı top kayıpları nedeniyle organize olmakta zorlanıyor.
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6'
Maç öncesi tribünlerde müthiş bir koreografiye imza atan Yeni Malatyasporlu taraftarlar ilk düdükten bu yana da takımlarını coşkuyla destekliyor.
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5'
Beşiktaş'ın ön alandaki baskısı sürüyor. Yeni Malatyaspor kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.
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4'
Maçın hemen başında bir sakatlık daha. Bu kez Yeni Malatyaspor'dan Ömer Şişmanoğlu, Dorukhan'la girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Oyun yine duraklıyor.
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3'
Beşiktaş ilk düdükten bu yana gol için oldukça iştahlı şekilde bastırıyor.
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2'
Burak Yılmaz pozisyon sonrası ufak bir sakatlık yaşadı. Bir süre duraklayan oyun şimdi yeniden başladı, top Beşiktaş'ta.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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1'
Beşiktaş maça etkili başladı. Yeni Malatyaspor savunmasındaki hata sonrası topu kapan Lens'in ortasına kale alanı içindeki Burak Yılmaz istediği gibi vuramadı. Devamında Güven'in şutu savunmadan döndü.
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@Optacan:Süper Lig'de en fazla kafa golü atan iki takım bu maçta karşılaşıyor: Beşiktaş - 13 vs Yeni Malatyaspor - 9
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (21), bu gollerin dokuzunu son iki karşılaşmada buldu.
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan:Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Danijel Aleksic'in doğrudan katkısı var (4 gol & 1 asist).
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@Optacan:Deplasmandaki son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Eylül-Ekim 2016'dan bu yana dış sahada art arda üç galibiyet elde edemedi.
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@Optacan:Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı üç maçta da Beşiktaş yenilmedi (2G 1B).
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@Optacan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı beş gol de yabancı oyunculardan geldi (Negredo, Talisca, Quaresma, Pepe & Babel).
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BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Lens, Burak Yılmaz
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@Optacan:Bu sezon iç sahada Yeni Malatyaspor'dan (5 maç) daha fazla gole kapama yapan tek Süper Lig takımı Sivasspor (6).
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@Optacan:Süper Lig'de evinde sekiz maçtır yenilmeyen (5G 3B) ve bu maçların tamamında gol atan Yeni Malatyaspor (toplam 19), bu iki alanda ligdeki en iyi serilerini yaşıyor.
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@Optacan: Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde hem gol, hem de asist katkısı yaptığı son maç Yeni Malatyaspor'a karşıydı (Mart 2018).
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Malatya'da her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım olan Beşiktaş (6), geçen sezonun tamamında yaptığı hata sayısına ulaştı.
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E. Y. MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Murat Akça, Mina, Bülent, Murat Y., Donald, Aleksic, Guilerhme, Adem, Ömer Şişmanoğlu