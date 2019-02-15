SPOR
STADYUM: Beşiktaş HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 15 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 20:49
18'
0 0
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Erol Bulut
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 15'
    Aleksic sağ kanattan bir anda topu taşıdı, onun ceza alanına sokulurken ortaladığı topa kale önünde Ömer Şişmanoğlu dokunamadı.
  • 14'
    Tempo bu anlarda bir hayli düştü.
  • 13'
    Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor.
  • 12'
    Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir ayakkabılarını değiştiriyor. Bu sebeple oyun bir kez daha duraklıyor.
  • 11'
    Yeni Malatyaspor savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Dorukhan, Burak'a bir ara pası yolladı. Savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalktı.
  • 10'
    Beşiktaş şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
  • 9'
    Hızlı başlayan maçta tempo bu anlarda biraz düştü. İki takım da kontrollü oyuna döndü.
  • 7'
    Bu anlarda her iki ekip de karşılıklı top kayıpları nedeniyle organize olmakta zorlanıyor.
  • 6'
    Maç öncesi tribünlerde müthiş bir koreografiye imza atan Yeni Malatyasporlu taraftarlar ilk düdükten bu yana da takımlarını coşkuyla destekliyor.
  • 5'
    Beşiktaş'ın ön alandaki baskısı sürüyor. Yeni Malatyaspor kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.
  • 4'
    Maçın hemen başında bir sakatlık daha. Bu kez Yeni Malatyaspor'dan Ömer Şişmanoğlu, Dorukhan'la girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Oyun yine duraklıyor.
  • 3'
    Beşiktaş ilk düdükten bu yana gol için oldukça iştahlı şekilde bastırıyor.
  • 2'
    Burak Yılmaz pozisyon sonrası ufak bir sakatlık yaşadı. Bir süre duraklayan oyun şimdi yeniden başladı, top Beşiktaş'ta.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • 1'
    Beşiktaş maça etkili başladı. Yeni Malatyaspor savunmasındaki hata sonrası topu kapan Lens'in ortasına kale alanı içindeki Burak Yılmaz istediği gibi vuramadı. Devamında Güven'in şutu savunmadan döndü.
  • @Optacan:Süper Lig'de en fazla kafa golü atan iki takım bu maçta karşılaşıyor: Beşiktaş - 13 vs Yeni Malatyaspor - 9
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (21), bu gollerin dokuzunu son iki karşılaşmada buldu.
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan:Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Danijel Aleksic'in doğrudan katkısı var (4 gol & 1 asist).
  • @Optacan:Deplasmandaki son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Eylül-Ekim 2016'dan bu yana dış sahada art arda üç galibiyet elde edemedi.
  • @Optacan:Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı üç maçta da Beşiktaş yenilmedi (2G 1B).
  • @Optacan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı beş gol de yabancı oyunculardan geldi (Negredo, Talisca, Quaresma, Pepe & Babel).
  • BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Lens, Burak Yılmaz
  • @Optacan:Bu sezon iç sahada Yeni Malatyaspor'dan (5 maç) daha fazla gole kapama yapan tek Süper Lig takımı Sivasspor (6).
  • @Optacan:Süper Lig'de evinde sekiz maçtır yenilmeyen (5G 3B) ve bu maçların tamamında gol atan Yeni Malatyaspor (toplam 19), bu iki alanda ligdeki en iyi serilerini yaşıyor.
  • @Optacan: Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde hem gol, hem de asist katkısı yaptığı son maç Yeni Malatyaspor'a karşıydı (Mart 2018).
  • Malatya'da her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım olan Beşiktaş (6), geçen sezonun tamamında yaptığı hata sayısına ulaştı.
  • E. Y. MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Murat Akça, Mina, Bülent, Murat Y., Donald, Aleksic, Guilerhme, Adem, Ömer Şişmanoğlu
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 25 Ertaç Özbir
  • 92 Bülent Cevahir
  • 28 Murat Akça
  • 44 Arturo Mina
  • 29 Issam Chebake
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 22 Danijel Aleksic
  • 6 Guilherme
  • 10 Adem Büyük
  • 7 Ömer Şişmanoğlu

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 24 Domagoj Vida
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz
  • 19 Güven Yalçın

Yedekler

  • 35 Abdulsamed Damlu
  • 39 Erkan Kaş
  • 15 Mustafa Akbaş
  • 18 Sincere Seth
  • 66 Robin Yalçın
  • 24 Barış Alıcı
  • 19 Ahmed Ildız
  • 11 Eren Tozlu

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Adriano
  • 6 Gary Medel
  • 12 Enzo Roco
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 20 Necip Uysal
  • 23 Shinji Kagawa
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 21 Muhayer Oktay
Takım
O
Av
P
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