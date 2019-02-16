  Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic

Merhabalar! Fenerbahçe'nin Konyaspor'u evinde konuk edeceği maçın canlı anlatımı ile sizlerle beraberiz.

@OptaCan: Süper Lig'de evinde beş maçtır yenilmeyen Fenerbahçe (3G 2B), bu sezonki en uzun serisini yaşıyor.

@OptaCan: Fenerbahçe ile Konyaspor'un Süper Lig'de oynadığı 35 maçın 29'unu Fenerbahçe kazandı (2B 4M).

@OptaCan: Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırladığı 17 maçın 16'sını kazandı. Bu deplasmandaki tek Konyaspor galibiyeti, şu anda da takımın başında olan Aykut Kocaman yönetiminde geldi (Mart 2017, 2-3).

@OptaCan: Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 35 maçın tamamında rakibine gol attı. Sarı lacivertlilerin her lig maçında gol attığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Konyaspor (ikinci sırada sekiz maç ile Elazığspor var).