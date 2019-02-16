SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 16 Feb 2019 | 19:00 | şuan: 18:47
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor
Aykut Kocaman
  Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic
  • Merhabalar! Fenerbahçe'nin Konyaspor'u evinde konuk edeceği maçın canlı anlatımı ile sizlerle beraberiz.
  • @OptaCan: Süper Lig'de evinde beş maçtır yenilmeyen Fenerbahçe (3G 2B), bu sezonki en uzun serisini yaşıyor.
  • @OptaCan: Fenerbahçe ile Konyaspor'un Süper Lig'de oynadığı 35 maçın 29'unu Fenerbahçe kazandı (2B 4M).
  • @OptaCan: Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırladığı 17 maçın 16'sını kazandı. Bu deplasmandaki tek Konyaspor galibiyeti, şu anda da takımın başında olan Aykut Kocaman yönetiminde geldi (Mart 2017, 2-3).
  • @OptaCan: Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 35 maçın tamamında rakibine gol attı. Sarı lacivertlilerin her lig maçında gol attığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Konyaspor (ikinci sırada sekiz maç ile Elazığspor var).
  • Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Zajc, Valbuena, Slimani.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 37 Martin Skrtel
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 17 Nabil Dirar
  • 8 Victor Moses
  • 21 Miha Zajc
  • 32 Jailson
  • 31 Islam Slimani

Atiker Konyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 4 Ali Turan
  • 42 Petar Filipovic
  • 89 Nejc Skubic
  • 23 Leonard Zuta
  • 12 Abdou Razack Traore
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 21 Moryke Fofana
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 10 Adis Jahovic

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 7 Alper Potuk
  • 99 Eljif Elmas
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 20 Andre Ayew
  • 22 Michael Frey

Yedekler

  • 61 Mücahit Atalay
  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 15 Uğur Demirok
  • 39 Evgen Opanasenko
  • 14 Ali Çamdalı
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 9 Mustapha Yatabare
  • 98 Mücahit Can Akçay
Takım
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Gol Krallığı
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