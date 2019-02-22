  Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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4'
Trabzonspor'da Rodallega bir sakatlık yaşıyor, onun tedavisi nedeniyle oyun kısa süre duraklıyor.
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3'
MÜTHİŞ ŞUT! Sol çaprazda topla buluşan Sosa, uzak mesafeye rağmen çok sert ve etkili vurdu. Top direğin yanından auta çıktı.
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2'
Göztepe taraftarları ilk düdükle birlikte coşkulu bir şekilde takımlarını desteklemeye başladı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@Optacan:Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon hiç üst üste iki karşılaşmada gol atamama serisi yaşamadı.
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@Optacan:Trabzonspor filelerini dört kez havalandıran Yasin Öztekin'in Süper Lig kariyerinde beş gol attığı takım yok.
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
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@Optacan:Göztepe bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikasında sadece bir gol attı ve bu gol, ilk yarıda deplasmanda oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasında geldi (Yasin Öztekin ? 8. dakika).
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@Optacan:Son üç deplasman maçında da gol katkısı yapan Trabzonsporlu Hugo Rodallega (2 gol & 1 asist), sezonun ilk yedi dış saha karşılaşmasında sadece bir gol atabilmişti.
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında perde Göztepe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayla açılıyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan:Süper Lig'de Trabzonspor'a Kasım 2002'den bu yana mağlup olmayan Göztepe (2G 2B), rakibine karşı tarihinin en uzun yenilmezlik serisini elde etmek için sahaya çıkıyor.
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@Optacan:Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın sadece ikisini kazanabildi (4B 4M).
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@Optacan:Trabzonspor, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı 21 maçta rakibine 8-4'lük üstünlük kurdu (9B).
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'nın (12) ardından ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Trabzonspor (9).
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GÖZTEPE: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Serdar, Poko, Borges, Castro, Yasin, Jerome
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@Optacan:Süper Lig'in ilk 22 haftasında penaltıdan gol atamayan tek takım Göztepe.
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İzmir'de ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u Süper Lig'de sadece bir kez yenebilen Kemal Özdeş (2B 4M), tek galibiyetini geçen sezon Kasımpaşa'yı çalıştırırken aldı (5-2).