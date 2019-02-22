SPOR
STADYUM: Trabzonspor HAKEM : Mustafa Öğretmenoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 22 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 20:37
6'
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Göztepe
Göztepe
Kemal Özdeş
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 4'
    Trabzonspor'da Rodallega bir sakatlık yaşıyor, onun tedavisi nedeniyle oyun kısa süre duraklıyor.
  • 3'
    MÜTHİŞ ŞUT! Sol çaprazda topla buluşan Sosa, uzak mesafeye rağmen çok sert ve etkili vurdu. Top direğin yanından auta çıktı.
  • 2'
    Göztepe taraftarları ilk düdükle birlikte coşkulu bir şekilde takımlarını desteklemeye başladı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @Optacan:Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon hiç üst üste iki karşılaşmada gol atamama serisi yaşamadı.
  • @Optacan:Trabzonspor filelerini dört kez havalandıran Yasin Öztekin'in Süper Lig kariyerinde beş gol attığı takım yok.
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
  • @Optacan:Göztepe bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikasında sadece bir gol attı ve bu gol, ilk yarıda deplasmanda oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasında geldi (Yasin Öztekin ? 8. dakika).
  • @Optacan:Son üç deplasman maçında da gol katkısı yapan Trabzonsporlu Hugo Rodallega (2 gol & 1 asist), sezonun ilk yedi dış saha karşılaşmasında sadece bir gol atabilmişti.
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında perde Göztepe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayla açılıyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan:Süper Lig'de Trabzonspor'a Kasım 2002'den bu yana mağlup olmayan Göztepe (2G 2B), rakibine karşı tarihinin en uzun yenilmezlik serisini elde etmek için sahaya çıkıyor.
  • @Optacan:Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın sadece ikisini kazanabildi (4B 4M).
  • @Optacan:Trabzonspor, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı 21 maçta rakibine 8-4'lük üstünlük kurdu (9B).
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'nın (12) ardından ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Trabzonspor (9).
  • GÖZTEPE: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Serdar, Poko, Borges, Castro, Yasin, Jerome
  • @Optacan:Süper Lig'in ilk 22 haftasında penaltıdan gol atamayan tek takım Göztepe.
  • İzmir'de ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u Süper Lig'de sadece bir kez yenebilen Kemal Özdeş (2B 4M), tek galibiyetini geçen sezon Kasımpaşa'yı çalıştırırken aldı (5-2).
  Takım Kadroları

Göztepe

  • 13 Beto
  • 20 Lamine Gassama
  • 41 Berkan Emir
  • 44 Kadu
  • 2 Titi
  • 8 Andre Castro
  • 23 Yasin Öztekin
  • 6 Celso Borges
  • 18 Serdar Gürler
  • 17 Andre Poko
  • 32 Cameron Jerome

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 25 Wallace Reis
  • 10 Yoan Gouffran
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 7 Halil Akbunar
  • 11 Axel Ngando
  • 30 Yalçın Kayan
  • 63 Deniz Kadah
  • 9 Nabil Ghilas

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 15 Zargo Toure
  • 46 Ali Karnapoğlu
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 14 Murat Cem Akpınar
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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