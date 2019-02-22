  Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

4' Trabzonspor'da Rodallega bir sakatlık yaşıyor, onun tedavisi nedeniyle oyun kısa süre duraklıyor.

3' MÜTHİŞ ŞUT! Sol çaprazda topla buluşan Sosa, uzak mesafeye rağmen çok sert ve etkili vurdu. Top direğin yanından auta çıktı.

2' Göztepe taraftarları ilk düdükle birlikte coşkulu bir şekilde takımlarını desteklemeye başladı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon hiç üst üste iki karşılaşmada gol atamama serisi yaşamadı.

@Optacan:Trabzonspor filelerini dört kez havalandıran Yasin Öztekin'in Süper Lig kariyerinde beş gol attığı takım yok.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

@Optacan:Göztepe bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikasında sadece bir gol attı ve bu gol, ilk yarıda deplasmanda oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasında geldi (Yasin Öztekin ? 8. dakika).

@Optacan:Son üç deplasman maçında da gol katkısı yapan Trabzonsporlu Hugo Rodallega (2 gol & 1 asist), sezonun ilk yedi dış saha karşılaşmasında sadece bir gol atabilmişti.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında perde Göztepe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayla açılıyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Süper Lig'de Trabzonspor'a Kasım 2002'den bu yana mağlup olmayan Göztepe (2G 2B), rakibine karşı tarihinin en uzun yenilmezlik serisini elde etmek için sahaya çıkıyor.

@Optacan:Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın sadece ikisini kazanabildi (4B 4M).

@Optacan:Trabzonspor, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı 21 maçta rakibine 8-4'lük üstünlük kurdu (9B).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'nın (12) ardından ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Trabzonspor (9).

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Serdar, Poko, Borges, Castro, Yasin, Jerome

@Optacan:Süper Lig'in ilk 22 haftasında penaltıdan gol atamayan tek takım Göztepe.

İzmir'de ilk 11'ler belli oldu.