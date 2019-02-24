SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 24 Feb 2019 | 19:00 | şuan: 18:11
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Akhisarspor
Akhisarspor
Cem Kavçak
  Galatasaray - Akhisarspor Canlı Maç Anlatımı
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Galatasaray

Akhisarspor

Yedekler

Yedekler

Takım
O
Av
P
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