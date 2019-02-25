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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Bülent Yıldırım MAÇ TARİH SAATİ: 25 Feb 2019 | 21:00 | şuan: 20:15
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 24 Domagoj Vida
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 23 Shinji Kagawa
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz
  • 19 Güven Yalçın

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 5 Mehmet Topal
  • 17 Nabil Dirar
  • 18 Tolgay Arslan
  • 8 Victor Moses
  • 21 Miha Zajc
  • 9 Roberto Soldado

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 12 Enzo Roco
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 7 Alper Potuk
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 20 Andre Ayew
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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