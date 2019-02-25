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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Bülent Yıldırım
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Feb 2019 | 21:00 | şuan: 20:15
MÖ
Beşiktaş
Şenol Güneş
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
3
Adriano
24
Domagoj Vida
15
Nicolas Isimat-Mirin
13
Atiba Hutchinson
17
Jeremain Lens
23
Shinji Kagawa
26
Dorukhan Toköz
71
Burak Yılmaz
19
Güven Yalçın
Fenerbahçe
1
Volkan Demirel
37
Martin Skrtel
4
Mauricio Isla
3
Hasan Ali Kaldırım
44
Sadık Çiftpınar
5
Mehmet Topal
17
Nabil Dirar
18
Tolgay Arslan
8
Victor Moses
21
Miha Zajc
9
Roberto Soldado
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
88
Caner Erkin
6
Gary Medel
12
Enzo Roco
7
Ricardo Quaresma
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
11
Mustafa Pektemek
95
Cyle Larin
21
Muhayer Oktay
Yedekler
35
Harun Tekin
15
Serdar Aziz
6
İsmail Köybaşı
33
Roman Neustadter
19
Şener Özbayraklı
28
Mathieu Valbuena
7
Alper Potuk
32
Jailson
99
Eljif Elmas
20
Andre Ayew
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.