SPOR
STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Bülent Yıldırım MAÇ TARİH SAATİ: 04 Mar 2019 | 20:00 | şuan: 19:44
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Mustafa Denizli
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Kasımpaşa - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kasımpaşa

  • 96 Simone Scuffet
  • 31 Olivier Veigneau
  • 88 Veysel Sarı
  • 5 Syam Ben Youssef
  • 3 Josue Sa
  • 26 İlhan Depe
  • 6 Loret Sadiku
  • 8 David Pavelka
  • 7 Trezeguet
  • 15 Tarkan Serbest
  • 18 Stipe Perica

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 15 Zargo Toure
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 1 Ramazan Köse
  • 60 Özgür Çek
  • 45 Karim Hafez
  • 21 Abdul Khalili
  • 30 Haris Hajradinovic
  • 17 Hasan Bilal
  • 14 Tobias Heintz
  • 35 Uğurcan Yazğılı
  • 77 Azad Toptik

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 88 Luis Ibanez
  • 46 Ali Karnapoğlu
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 9 Vahid Amiri
  • 14 Murat Cem Akpınar
Takım
O
Av
P
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