  Kayserispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan:Ligde sezonun ikinci yarısında, Beşiktaş rakip ceza sahalarında topla her 11 buluşmasında bir gol buluyor ve bu alanda zirvede yer alıyor. Kayserispor ise her 12,5 topla buluşmada bir gol ile bu alanda ligin en iyi üçüncü takımı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.