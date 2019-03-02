  Kayserispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

@OptaCan:Deplasmandaki son üç lig maçını da kazanan Beşiktaş, ligde en son 2015/16 sezonunda dört maçlık seri yakaladı (toplamda beş).

@OptaCan:Süper Lig'de Kayserispor'a dokuz maçtır yenilmeyen Beşiktaş (7G 2B), bu fikstürdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Siyah beyazlılar, Kayserispor'a ligde en son Mayıs 2013'te mağlup olmuştu (2-0).

@OptaCan:Dokuz maçtır mağlup olmayan Hikmet Karaman (5G 4B), bu maçta da yenilmezse Süper Lig kariyerinin en uzun serisini egale edecek (10 maç, en son Mayıs - Eylül 2015).

@OptaCan:Bu sezon ligde maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım (Beşiktaş - 20) ile en az gol atan (Kayserispor - 5) ekip bu maçta karşılaşacak. İki takımın ligde oynadığı maçlarda atılan son 18 golün 11'i maçların ilk yarılarında geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

@OptaCan:Burak Yılmaz'ın Süper Lig kariyerinde Kayserispor'dan (11) daha fazla gol attığı tek takım Sivasspor (13).

Kayserispor XI: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Kucher, Şamil, Mensah, Varela, Deniz, Umut, Kravets

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan:Ligde sezonun ikinci yarısında, Beşiktaş rakip ceza sahalarında topla her 11 buluşmasında bir gol buluyor ve bu alanda zirvede yer alıyor. Kayserispor ise her 12,5 topla buluşmada bir gol ile bu alanda ligin en iyi üçüncü takımı.

@OptaCan:Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında mağlup olmayan beş takımdan ikisi bu maçta karşılaşacak. Beşiktaş bu süreçte en fazla gol atan takım iken (17), Kayserispor'dan (3) daha az gol yiyen tek ekip Rizespor (2).

Beşiktaş XI: Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

@OptaCan:İç sahada dört maçtır yenilmeyen (3G 1B) ve iki maçtır kazanan Kayserispor, iki alanda da bu sezonki en uzun serilerini yaşıyor.

@OptaCan:Kayserispor ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de karşılaştığı 27 maçta Beşiktaş'ın 15-8'lik üstünlüğü bulunuyor (4B).