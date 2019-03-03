SPOR
STADYUM: Kazım Karabekir HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 03 Mar 2019 | 19:00 | şuan: 18:29
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Mehmet Özdilek
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  BB Erzurumspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

BB Erzurumspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 2 Egemen Korkmaz
  • 21 Serkan Kurtuluş
  • 53 Lokman Gör
  • 5 Leo Schwechlen
  • 4 Gabriel Obertan
  • 17 Emrah Başsan
  • 19 İbrahim Akdağ
  • 77 Jasmin Scuk
  • 25 Samuel Eduok
  • 27 Rashad Muhammed

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 26 Semih Kaya
  • 33 Emre Taşdemir
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Selçuk İnan
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 22 Kostas Mitroglou

Yedekler

  • 36 Hakan Canbazoğlu
  • 24 Hakan Arslan
  • 33 Siphiwe Tshabalala
  • 90 Moussa Kone
  • 8 Taylan Antalyalı
  • 61 Sefa Akgün
  • 20 Ridge Munsy
  • 7 Gilles Sunu

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 15 Ryan Donk
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Sinan Gümüş
  • 88 Muğdat Çelik
  • 91 Mbaye Diagne
  • 35 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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