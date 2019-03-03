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STADYUM:
Kazım Karabekir
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Mar 2019 | 19:00 | şuan: 18:29
MÖ
BB Erzurumspor
Mehmet Özdilek
Galatasaray
Fatih Terim
BB Erzurumspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
BB Erzurumspor
13
Ibrahim Sehic
2
Egemen Korkmaz
21
Serkan Kurtuluş
53
Lokman Gör
5
Leo Schwechlen
4
Gabriel Obertan
17
Emrah Başsan
19
İbrahim Akdağ
77
Jasmin Scuk
25
Samuel Eduok
27
Rashad Muhammed
Galatasaray
1
Fernando Muslera
26
Semih Kaya
33
Emre Taşdemir
45
Marcao
27
Christian Luyindama
8
Selçuk İnan
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
17
Badou Ndiaye
21
Henry Onyekuru
22
Kostas Mitroglou
Yedekler
36
Hakan Canbazoğlu
24
Hakan Arslan
33
Siphiwe Tshabalala
90
Moussa Kone
8
Taylan Antalyalı
61
Sefa Akgün
20
Ridge Munsy
7
Gilles Sunu
Yedekler
13
İsmail Çipe
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
5
Ahmet Çalık
15
Ryan Donk
20
Emre Akbaba
11
Sinan Gümüş
88
Muğdat Çelik
91
Mbaye Diagne
35
Yunus Akgün
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.