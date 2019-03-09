  Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

8' Sol kanattan İrfan Can'ın içeri çevirdiği ortasında Visca arka direkte zamanlamasını yapamadı ve ortaya dokunamadı.

7' Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Visca, rakibi Hasan Ali'nin üzerine gitti ve çizgiye indikten sonra içeri ortasını çevirmek istedi ancak bu orta auta çıktı.

6' Sağ kanattan hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın içeri çevirdiği yerden ortasını Tolgay yatarak müdahalesi ile arkadaşına kazandırdı.

5' İlk dakikalardaki hızlı ve tempolu oyun bu dakikalarda yerini kontrollü oyuna bıraktı.

4' Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı duran topta Emre'nin ortasını ceza alanı içinde Soldado uzaklaştırdı.

3' Fenerbahçe'de ise Dirar, Mehmet Topal, Erten sakatlıkları Ayew ise kart cezası nedeni ile bugün forma giyemeyecek.

2' ELJİF VURDU, MERT ÇIKARDI! Zajc'ın savunma arkasına yerden gönderdiği ara pasında Eljif bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Mert iki hamlede kontrol etti.

2' Başakşehir'de Clichy, Demba Ba, Epureanu ve Alparslan Erdem bugün sakatlıkları nedeni ile kadroda bulunmuyor.

1' Hüseyin Göçek maçtaki ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye Başakşehir başladı.

@OptaCan: Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla yenildiği rakibi Fenerbahçe (1G 1B 6M).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de hem gol, hem asist sayılarında çift haneye ulaşan tek oyuncu Başakşehirli Edin Visca (10 gol & 12 asist).

@OptaCan: Fenerbahçe'ye geldiği 2017/18 sezonundan bu yana sarı lacivertli formayla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu Mathieu Valbuena (15).

İki takım oyuncuları da hakemler eşliğinde oyun alanına geldiler ve maç öncesi seremonisi sonrasında zorlu mücadele başlayacak.

Fenerbahçe'de ise Dirar, Mehmet Topal, Erten sakatlıkları Ayew ise kart cezası nedeni ile bugün forma giyemeyecek.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en az net gol pozisyonu veren iki takım Başakşehir (23) ve Fenerbahçe (37).

Başakşehir'de Clichy, Demba Ba, Epureanu ve Alparslan Erdem bugün sakatlıkları nedeni ile kadroda bulunmuyor.

@OptaCan: Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 21 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede 10-8'lik Fenerbahçe üstünlüğü bulunuyor (3B).

@OptaCan: Fenerbahçe ile karşılaştığı son altı maçın üçünü kazanan Başakşehir (1B 2M), daha önceki 11 lig maçında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1B 7M).

@OptaCan: Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı (7G 2B), tek yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe'den aldı (0-2).

Süper Lig'in 25. haftası kritik bir mücadeleye sahne oluyor ve Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak. Bu zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ile sizlerleyiz.

Medipol Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.

Fenerbahçe XI: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Moses, Zajc, Eljif Elmas, Soldado.

@OptaCan: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda en az beş kez karşılaştığı rakipleri arasında en düşük galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Başakşehir (%20 - 2/10).

@OptaCan: Süper Lig'in ilk 24 haftasında skor olarak geriye düştüğü maçlarda Fenerbahçe'den (11) daha fazla puan toplayan tek takım Galatasaray (13). En fazla skor avantajı yakalayan ekip olan Başakşehir ise bu maçlarda yenilgi almadı (16G 3B).

Karşılaşmanın orta hakemliğini Hüseyin Göçek yapacak. Göçek, bu sezon Süper Lig'deki 13. maçında düdük çalacak.