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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Mar 2019 | 20:00 | şuan: 20:01
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
Galatasaray - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
2
Mariano
33
Emre Taşdemir
45
Marcao
27
Christian Luyindama
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
17
Badou Ndiaye
20
Emre Akbaba
21
Henry Onyekuru
91
Mbaye Diagne
Antalyaspor
25
Ruud Boffin
3
Diego Angelo
28
Ondrej Celustka
95
Bahadır Öztürk
88
Hakan Özmert
8
Charles
16
Fredy
20
Chico
17
Doğukan Sinik
39
Souleymane Doukara
89
Amilton
Yedekler
13
İsmail Çipe
26
Semih Kaya
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
15
Ryan Donk
22
Kostas Mitroglou
88
Muğdat Çelik
35
Yunus Akgün
Yedekler
23
Ozan Evrim Özenç
35
Ferhat Kaplan
26
Aly Cissokho
21
Serdar Özkan
18
Yekta Kurtuluş
7
Zeki Yıldırım
4
Osman Çelik
22
Harun Alpsoy
66
Mevlüt Erdinç
9
Jean-Armel Drole
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.