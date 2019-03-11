SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 11 Mar 2019 | 20:00 | şuan: 20:01
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Antalyaspor
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
  Galatasaray - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Mariano
  • 33 Emre Taşdemir
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 20 Emre Akbaba
  • 21 Henry Onyekuru
  • 91 Mbaye Diagne

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 3 Diego Angelo
  • 28 Ondrej Celustka
  • 95 Bahadır Öztürk
  • 88 Hakan Özmert
  • 8 Charles
  • 16 Fredy
  • 20 Chico
  • 17 Doğukan Sinik
  • 39 Souleymane Doukara
  • 89 Amilton

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 22 Kostas Mitroglou
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 23 Ozan Evrim Özenç
  • 35 Ferhat Kaplan
  • 26 Aly Cissokho
  • 21 Serdar Özkan
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 7 Zeki Yıldırım
  • 4 Osman Çelik
  • 22 Harun Alpsoy
  • 66 Mevlüt Erdinç
  • 9 Jean-Armel Drole
Takım
O
Av
P
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