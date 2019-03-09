  Trabzonspor - Akhisarspor Canlı Maç Anlatımı

79' Kadir Keleş'e yaptığı faul sonrasında Olcay Şahan sarı kart ile cezalandırıldı.

78' Oyuncu Değişikliği Abdulwahid Sissoko Bilal Kısa

77' Jose Sosa, bu sezon ligde çıktığı 20. maçında yedinci skor katkısnı yaptı (3 gol, 4 asist).

76' GOL! Jose Sosa, penaltı atışı için topun gerisine geldi ve Lukac'ın sağından topu ağlara gönderdi.

75' Yaşar Kemal Uğurlu, kenara geldi ve VAR kontrolü sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu kararın doğru olduğunu belirtti.. Trabzonspor penaltı kullanacak.

73' PENALTI! Abdülkadir Parmak, Akhisarspor ceza alanı içinde Lopes'in müdahalesi ile yerde kaldı ve Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

72' Oyuncu Değişikliği Jeremy Loteteka Bokila Hugo Miguel Almeida Costa Lopes

71' İkili mücadele sonrasında rakibine yaptığı faul sonrasında Jeremy Bokila sarı kart ile cezalandırıldı.

70' GOL! Sol kanattan ceza alanına gönderilen top sonrasında ön direkte oluşan karambolü iyi değerlendiren Anthony Nwakaeme, kale çizgisi dışında topu ağlara göndermeyi başardı.

69' Zeki Yavru, maçta sarı kart gören bir diğer isim oldu.

68' Jeremy Bokila, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9. maçında 3. golünü kaydetti.

67' Ünal Karaman'dan bir başka oyuncu değişikliği daha geldi ve Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna Olcay Şahan dahil oldu.

66' Kamil Ahmet Çörekçi, Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

66' Kamil Ahmet Çörekçi kalan süreler için yerini Zargo Toure'ye bıraktı.

65' Asist Rajko Rotman

65' GOL! Akhisarspor'un geliştirdiği kontra atak sonrasında rakip savunmayı 4'e 2 yakalayan Akhisarspor'da soldan Rotman'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığında sağına çıkardığı topu Bokila boş kaleye gönderdi.

64' @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım Trabzonspor (132), oyuncu Hugo Rodallega (37).

62' Abdulkadir Parmak, Onur Ayık'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gören bir diğer oyuncu oldu.

62' Akhisarspor'da Serginho, Yusuf Yazıcı'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

61' Sağ kanattan Rodallega'nın çizgiye indikten sonra içeri gönderdiği ortasını arka direkte Lukac, rakiplerinden önce yumrukları ile topu uzaklaştırdı.

60' Trabzonspor'un 21 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, Süper Lig kariyerindeki ilk golüne çok yaklaştı.

59' YİNE LUKAC! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Trabzonspor'da Yusuf kullandı ve ön direkte Hüseyin Türkmen'in yaptığı kafa vuruşunu yine Lukac kurtardı.

58' Trabzonspor'da uzun süre sonrasında yeniden kadroya dahil edilen Olcay Şahan, yedek kulübesinden çıktı ve ısınmaya başladı.

57' @OptaCan: Trabzonspor ile Akhisarspor arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta atılan dört gol de duran top organizasyonlarından gelmişti (iki penaltı & iki serbest vuruş).

56' @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol yiyen takım Trabzonspor (15).

55' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Sosa'nın savunma arkasına sarkan Yusuf Yazıcı'ya göndermek istediği yüksek topun şiddeti fazla oldu ve meşin yuvarlak doğrudan Lukac'a gitti.

54' İkinci yarının ilk 10 dakikasında Trabzonspor'un özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklar sonrasında net pozisyonlar bulmaya başladı.

53' Sosa'nın uzun pası sonrasında savunma arkasında topla buluşan Rodallega'nın sağ çaprazdan kaleye göndermek istediği şutunda yine Cocalic başarılıydı ve topa ayak koymayı başardı.

52' Sağ kanatta Caner'den topu kurtaran ve ceza alanına giren Ekuban'ın yerden altı pas içine gönderdiği sert ortasını Cocalic uzaklaştırdı.

51' Sol kanatta uzun topla buluşan Nwakaeme'nin ceza alanı yayı dışındaki arkadaşına pası sonrasında Yusuf Yazıcı'nın gelişine şutu etkisiz kaldı ve bu topu Lukac rahatlıkla kontrol etti.

50' Her iki takım kalecisi geride kalan sürede 8 kurtarışa imza attı (Lukac 5, Uğurcan 3).

49' @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı maçların ilk yarısında en fazla kurtarış yapan kaleciler: Lukac - 5 (Akhisarspor) Muslera - 5 (Galatasaray).

48' İlk yarıda topa %35 ile sahip olan Akhisarspor ise Trabzonspor kalesine gönderdiği 4 şutta 2 kez isabet sağladı.

47' BOKİLA VURDU, UĞURCAN İZİN VERMEDİ! Akhisarspor'un geliştirdiği kontra atakta savunma arkasına sarkan Bokila topla buluştu ve sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşu Uğurcan kurtardı.

47' Mücadelenin ilk yarısında %65 ile topa sahip olan Trabzonspor, Akhisarspor kalesine gönderilen 10 şutta 5 kez isabet buldu.

46' İkinci yarının ilk düdüğü çaldı ve son 45 dakikaya ev sahibi Trabzonspor başladı.

45' Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına her iki takım kalecisi de adeta damga vurdu...

45' LUKAC YİNE BAŞARILI! Jose Sosa'nın rakip ceza alanının solundan kazanılan duran top sonrasında içeri gönderdiği ortasına ön direkte Ekuban'ın yaptığı yakın mesafeli kafa vuruşunu yine Lukac çıkardı.

45' UĞURCAN KÖŞEDEN ÇIKARDI! Trabzonspor ceza alanında Bokila'nın indirdiği topa Sissoko'nun penaltı noktası üzerinden yerden direk dibine yaptığı gol vuruşunda Uğurcan Çakır uzandı ve topu çıkardı.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.

43' DIŞARI VURDU! Trabzonspor'un rakip yarı sahanın başından kullandığı duran topta Ekuban'ın arka direkten penaltı noktasına indirdiği topuna Nwakaeme'nin yaptığı yakın mesafeli şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

43' Uğurcan Çakır, bu sezon ligde süre aldığı 10 maçta %76 kurtarış yüzdesi yakalamıştı.

42' UĞURCAN BU DEFA GEÇİT VERMEDİ! Trabzonspor ceza alanına gönderilen uzun topu Bokila indirdi ve Serginho'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan yakın mesafeli şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

41' 33 yaşındaki Sırp kaleci Milan Lukac, bu maç öncesinde %75 kurtarış yüzdesi ile sezona devam ediyordu.

40' Hugo Rodallega, bu sezon ligde süre aldığı 24 maçta 14 gole katkı sağladı (12 gol, 2 asist).

39' LUKAC YİNE ÇIKARDI! Trabzonspor'da ceza alnı dışında Ekuban'ın Rodellaga'ya verdiği pas sonrasında penaltı noktası gerisinden Rodallega'nın yaptığı gol vuruşunda yine Lukac başarılıydı ve gole izin vermedi.

38' Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas içine gelen ortayı Lukac yumrukları ile uzaklaştırdı.

37' Sağ kanattan Kamil Ahmet'in ceza alanına göndermek istediği ortasına savunma ayak koydu ve top kornere çıktı.

36' Yusuf Yazıcı, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Trabzonspor'un haftaya deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

35' Akhisarspor'da rakip yarı alanın ortasından kazanılan duran topta Zeki Yavru'dan direkt kaleye bir şut beklenirken yerden Serginho'ya gönderdiği pas sonrası ceza alanı içi sağ çaprazda Serginho topu ayağından açtı ve net pozisyon sonuçlandırılamadı.

34' Gana'lı golcü Caleb Ekuban, bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 5 gole katkı sağlamıştı (4 gol, 1 asist).

34' Serginho'ya arkadan yaptığı faul sonrasında Yusuf Yazıcı, maçtaki ikinci sarı kartı gören oyuncu oldu.

33' TOP DİREKTE PATLADI! Ekuban'ın rakip ceza alanı yayı içerisinden sol ayağı ile yaptığı plase vuruş sağ kale gireğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

32' Akhisarspor'dan kendi alanında topu kazanan Trabzonspor'da çıkarken topu Nwakaeme kaybetti ve rakibi Zeki'yi ceza alanına kadar takip ederek topu geri kazanmayı başardı.

31' Akhisarspor, uzun zaman sonra çok adamla rakip yarı sahaya geldi ve kısa paslar ile pozisyon arıyor. Trabzonspor ise bu dakikalarda takım halinde kendi yarı sahasında.

30' @OptaCan: Akhisarspor, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçta yenilmedi (1G 2B); bu deplasmanda oynadıkları ilk üç maçta ise iki kez kazanmışlardı.

29' Maçtaki ilk sarı kart, rakibi Onur Ayık'ı kontra atak sırasında faul ile durduran Majid Hosseini'ye çıktı.

28' Sol kanatta Abdulkadir Parmak'ın pası sonrasında Novak ceza alanı dışında Nwakaeme ile duvar pası ile ceza alanı içinde pozisyon aradı ancak bu denemeyi Cocalic kesti.

27' Akhisarspor ise geride kalan bölümde topa %30 ile sahip olurken henüz Trabzonspor kalesine şut gönderilemedi.

26' Mücadelenin geride kalan bölümünde Trabzonspor, %70 ile topa sahip oldu ve Akhisarspor kalesine gönderilen 5 şuttan 3'ü isabetli oldu.

25' Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşu ön direkte Ekuban uzaklaştırdı.

24' Akhisarspor'da Sissoko rakibi Kamil Ahmet ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve konuk ekip sol kanattan duran top kazandı.

22' YUSUF VURDU YİNE LUKAC! Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta yine Lukac gole izin vermedi. Lukac'tan seken topu sol çaprazda Nwakaeme iki rakibne rağmen kaleye göndermek istedi ancak bu deneme az farkla yakın direk dibinden auta çıktı.

21' @OptaCan: Akhisarspor, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a bir maçta 6+ gol atmayı başaran dört takımdan biri (Beşiktaş, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile beraber); Ekim 2017'de Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenmişlerdi.

20' Az önceki duran topta topun gerisine gelen Zeki Yavru, geçtiğimiz hafta Alanyaspor filelerine jeneriklik bir frikik golü göndermişti.

19' Filip Novak, bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golüne yaklaştı. Gole izin vermeyen Lukac ise %67 ile bu sezon ceza alanı içinden gelen toplarda kurtarış yüzdesi tutturdu.

19' Akhisarspor'un ceza alanı dışından kazandığı duran topta Barbosa ve Zeki Yavru topun gerisine geldi ve beklenenin aksine Barbosa'nın içeri gönderdiği ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

18' LUKAC ÇIKARDI! Sağ kanattan kullanılan duran topa arka direkte boş kalan Novak'ın altı pas içinden yaptığı gol vuruşunu Milan Lukac çıkardı.

17' Sol kanattan gelişen ev sahibi atağında rakibi Onur'dan sıyrılan Nwakaeme'nin ceza alanına gönderdiği ortasından isabet çıkmadı ve meşin yuvarlak ters kanattan oyun alanı dışına çıktı.

16' İlk 15 dakikalık bölümde Trabzonspor'un 98 başarılı pasına karşılık Akhisarspor'dan 37 başarılı pas geldi.

15' Topu daha çok rakibine bırakmayı tercih etmişe benzeyen Cem Kavçak ve öğrencileri kazanılan toplar sonrasında daha çok kontra ataklar deniyor.

14' Topun daha fazla Trabzonspor'lu oyuncuların ayağında kaldığı bu bölümlerde iki takımın da net pozisyona girmekte zorlandığını görüyoruz.

13' @OptaCan: Akhisarspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçında üç galibiyet alan Trabzonspor (1M), rakibini daha önceki dokuz karşılaşmada sadece iki kez yenebilmişti (3B 4M).

12' Akhisarspor ise geride kalan bölümde topa %22 ile sahip olurken henüz Trabzonspor kalesine şut gönderilemedi.

11' Mücadelenin ilk 10 dakikalık bölümünde Trabzonspor, %78 ile topa sahip oldu ve Akhisarspor kalesine gönderilen tek şutta da isabet vardı.

10' Akhisarspor'da Cihat Arslan'dan sonra görevi devralan Cem Kavçak, bu sezon Süper Lig'deki 5. maçında saha kenarındaki yerini alıyor. 40 yaşındaki teknik adam, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştı.

9' Bokila ile çarpışması sonrasında Uğurcan Çakır saha içindeki tedavisi sonrasında ayağa kalktı ve maça devam edecek.

8' Zeki Yavru'nun kullandığı duran top altı pas içine gitti ve rakibi Bokila'dan önce Uğurcan Çakır kalesinden çıktı ve topu kontrol etti. Uğurcan, bu pozisyonda sakatlık yaşadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi.

7' Onur Ayık sağ kanatta iki rakibinin arasında çıkmak isterken faul ile durduruldu ve Akhisarspor sağ kanattan duran top kullanacak. Topun gerisine Zeki geldi...

6' İlk 5 dakikalık bölümdeki Trabzonspor baskısı bu dakikalarda yerini kontrollü oyuna bıraktı ve Akhisarspor'da yavaş yavaş rakip sahaya gitmeye başladı.

5' Akhisarspor'da ise Güray Vural, Mustafa Yumlu ve Sokol Cikalleshi sakatlıkları Elvis Manu da kart cezası nedeniyele karşılaşmada forma giyemeyecek. Fatih Öztürk ve Josue kadroda yer almıyor.

4' Mücadeledeki ilk isabetli şut Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ceza alanı dışında Onur'un çıkarken kaybettiği top sonrasında Yusuf'un içeri girmeden yerden şutu kaleci Lukac'ın ellerinde kaldı.

3' Trabzonspor'da bugün Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ve Ogenyi Onazi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

2' Maçın ilk köşe vuruşunu Trabzonspor kazandı ve sağ kanattan Yusuf'un kullandığı duran top sonrasında Akhisarspor ceza alanı içinde oluşan karambolü Onur uzaklaştırdı.

1' Yaşar Kemal Uğurlu, Trabzon'da ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye konuk Akhisarspor başladı.

İki takım oyuncuları da hakemler eşliğide oyun alanına geldiler ve maç öncesi seremonisi sonrasında karşılaşma başlayacak.

@OptaCan: Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım Trabzonspor (132), oyuncu Hugo Rodallega (37).

@OptaCan: Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında iki yenilgi alan Trabzonspor (1G), daha önceki 10 karşılaşmanın sadece birini kaybetmişti (7G 2B).

@OptaCan: Akhisarspor, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçta yenilmedi (1G 2B); bu deplasmanda oynadıkları ilk üç maçta ise iki kez kazanmışlardı (1G).

@OptaCan: Akhisarspor, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a bir maçta 6+ gol atmayı başaran dört takımdan biri (Beşiktaş, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile beraber); Ekim 2017'de Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenmişlerdi.

Trabzonspor'da bugün Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ve Ogenyi Onazi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

@OptaCan: Akhisarspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçında üç galibiyet alan Trabzonspor (1M), rakibini daha önceki dokuz karşılaşmada sadece iki kez yenebilmişti (3B 4M).

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'un konuğu Akhisarspor oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.

@OptaCan: Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'u mağlup eden Akhisarspor, bu sezon üst üste iki lig galibiyeti alamadı.

Maçın ilk düdüğü için artık dakikalar kaldı ve iki ekibin de ilk 11'leri açıklandı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol yiyen takım Trabzonspor (15).

Trabzonspor XI: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.

Akhisarspor XI: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Onur, Serginho, Barbosa, Bokila.

@OptaCan: Trabzonspor ile Akhisarspor arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta atılan dört gol de duran top organizasyonlarından gelmişti (iki penaltı & iki serbest vuruş).

Mücadelenin orta hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Uğurlu, bu sezon Süper Lig'deki 11. maçında düdük çalacak.

@OptaCan: Geçen hafta Alanyaspor filelerine iki gol gönderen Akhisarsporlu Zeki Yavru, Trabzonspor formasıyla çıktığı toplam 79 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırabilmişti.

Yaşar Kemal Uğurlu'dan ilk yarıdaki son düdük geldi ve her iki takım kalecisinin de başarılı bir ilk yarı geçirdiği mücadelede taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyorlar.