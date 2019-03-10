SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 10 Mar 2019 | 19:00 | şuan: 18:58
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor
Aykut Kocaman
  Beşiktaş - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 71 Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 15 Uğur Demirok
  • 39 Evgen Opanasenko
  • 42 Petar Filipovic
  • 89 Nejc Skubic
  • 12 Abdou Razack Traore
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 98 Mücahit Can Akçay

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 88 Caner Erkin
  • 12 Enzo Roco
  • 23 Shinji Kagawa
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 19 Güven Yalçın
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 61 Mücahit Atalay
  • 4 Ali Turan
  • 5 Selim Ay
  • 23 Leonard Zuta
  • 14 Ali Çamdalı
  • 6 Jens Jonsson
  • 21 Moryke Fofana
  • 18 Amir Hadziahmetovic
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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