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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Mar 2019 | 19:00 | şuan: 18:58
MÖ
Beşiktaş
Şenol Güneş
Atiker Konyaspor
Aykut Kocaman
Beşiktaş - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
3
Adriano
6
Gary Medel
24
Domagoj Vida
7
Ricardo Quaresma
13
Atiba Hutchinson
17
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
71
Burak Yılmaz
Atiker Konyaspor
1
Serkan Kırıntılı
15
Uğur Demirok
39
Evgen Opanasenko
42
Petar Filipovic
89
Nejc Skubic
12
Abdou Razack Traore
2
Volkan Fındıklı
7
Ömer Ali Şahiner
11
Deni Milosevic
8
Marko Jevtovic
98
Mücahit Can Akçay
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
30
Ersin Destanoğlu
88
Caner Erkin
12
Enzo Roco
23
Shinji Kagawa
10
Oğuzhan Özyakup
11
Mustafa Pektemek
95
Cyle Larin
19
Güven Yalçın
21
Muhayer Oktay
Yedekler
17
Ertuğrul Taşkıran
61
Mücahit Atalay
4
Ali Turan
5
Selim Ay
23
Leonard Zuta
14
Ali Çamdalı
6
Jens Jonsson
21
Moryke Fofana
18
Amir Hadziahmetovic
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.