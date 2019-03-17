SPOR
STADYUM: Bursa Büyükşehir Belediye HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 17 Mar 2019 | 19:00 | şuan: 19:06
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Bursaspor
Bursaspor
Samet Aybaba
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Bursaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • @Optacan:Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçında galibiyet alamayan Bursaspor (3B 3M), Süper Lig tarihinde rakibini iç sahada en uzun süre yenemediği seriyi yaşıyor.
  • @Optacan:Ligde 11 maçtır yenilmeyen Galatasaray (7G 4B), Başakşehir ile birlikte devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip iki takımdan biri.
  • Bursa'da ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Galatasaray, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi (8G 5B); bu, sarı kırmızılıların rakibi karşısında lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi.
  • @Optacan:Bursasporlu Aytaç Kara, Süper Lig kariyerindeki en fazla gol attığı sezonunu yaşıyor (5).
  • @Optacan:Bursaspor bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü kafayla bulan takım (6/22 - %27; Fenerbahçe ve Göztepe ile eşit); Galatasaray ise bu sezon Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek ekip.
  • @Optacan:Galatasaray bu sezon Süper Lig'de altı maçta 4+ gol attı; en son bir sezonda daha fazla maçı 4+ gol ile tamamladığında teknik direktör yine Fatih Terim'di (2011/12 - 7 maç).
  • BURSASPOR: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Yusuf, Sakho
  • @Optacan:Bursaspor ve Galatasaray, Süper Lig'deki 100. randevularına hazırlanıyor. Galatasaray bundan önceki 99 maçın 51'ini kazandı (26B 22M).
  • @Optacan:Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Süper Lig'in ikinci yarısında Edin Visca (4 gol & 5 asist) ile birlikte en fazla gol katkısı yapan iki oyuncudan biri (5 gol & 4 asist).
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında perde Bursa'da kapanıyor. Galatasaray'ın Bursaspor'a konuk olacağı maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız.
  • GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Diagne
  • @Optacan:Galatasaray bu sezon ligde akan oyunda en fazla gol atan takım (40); Bursaspor ise yediği gollerin en büyük bölümünü akan oyunda ağlarında gören ekip (%79; Göztepe ile eşit).
  • @Optacan:Younes Belhanda ligdeki son altı maçında yedi gole direkt katkı yaptı (4 gol & 3 asist).
  Takım Kadroları

Bursaspor

  • 30 Okan Koçuk
  • 21 Aurelien Chedjou
  • 33 Onur Atasayar
  • 48 Umut Meraş
  • 4 Ertuğrul Ersoy
  • 6 Henri Saivet
  • 35 Aytaç Kara
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 8 Stephane Badji
  • 12 Abdullahi Shehu
  • 67 Diafra Sakho

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Mariano
  • 33 Emre Taşdemir
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 91 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 27 Muhammed Şengezer
  • 14 Iasmin Latovlevici
  • 2 Santiago Vergini
  • 24 Furkan Emre Ünver
  • 77 Burak Kapacak
  • 17 Furkan Soyalp
  • 7 Allano Lima
  • 66 Ramazan Keskin
  • 19 Umut Nayir
  • 18 Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Sinan Gümüş
  • 22 Kostas Mitroglou
  • 88 Muğdat Çelik
Takım
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