  Bursaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

@Optacan:Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçında galibiyet alamayan Bursaspor (3B 3M), Süper Lig tarihinde rakibini iç sahada en uzun süre yenemediği seriyi yaşıyor.

@Optacan:Ligde 11 maçtır yenilmeyen Galatasaray (7G 4B), Başakşehir ile birlikte devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip iki takımdan biri.

Bursa'da ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Galatasaray, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi (8G 5B); bu, sarı kırmızılıların rakibi karşısında lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi.

@Optacan:Bursasporlu Aytaç Kara, Süper Lig kariyerindeki en fazla gol attığı sezonunu yaşıyor (5).

@Optacan:Bursaspor bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü kafayla bulan takım (6/22 - %27; Fenerbahçe ve Göztepe ile eşit); Galatasaray ise bu sezon Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek ekip.

@Optacan:Galatasaray bu sezon Süper Lig'de altı maçta 4+ gol attı; en son bir sezonda daha fazla maçı 4+ gol ile tamamladığında teknik direktör yine Fatih Terim'di (2011/12 - 7 maç).

BURSASPOR: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Yusuf, Sakho

@Optacan:Bursaspor ve Galatasaray, Süper Lig'deki 100. randevularına hazırlanıyor. Galatasaray bundan önceki 99 maçın 51'ini kazandı (26B 22M).

@Optacan:Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Süper Lig'in ikinci yarısında Edin Visca (4 gol & 5 asist) ile birlikte en fazla gol katkısı yapan iki oyuncudan biri (5 gol & 4 asist).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında perde Bursa'da kapanıyor. Galatasaray'ın Bursaspor'a konuk olacağı maçın canlı anlatımıyla karşınızdayız.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Diagne

@Optacan:Galatasaray bu sezon ligde akan oyunda en fazla gol atan takım (40); Bursaspor ise yediği gollerin en büyük bölümünü akan oyunda ağlarında gören ekip (%79; Göztepe ile eşit).