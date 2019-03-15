  Fenerbahçe - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

3' Sivasspor çok adamla rakip yarı alana yerleşme düşüncesinde.

2' Maç oldukça hareketli başladı. İlk anlarda her iki takım da hücum ağırlıklı bir futbol sergiliyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

1' İLK TEHLİKE! Santra sonrası Tolgay'ın sağ kanattaki Moses'a gönderdiği topu Nijeryalı oyuncu içeriye bekletmeden ortaladı. Savunmaya da çarpan top ön direğin dibinden kornere çıktı.

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'a yedi maçtır yenilmiyor (5G 2B). Rakibi karşısındaki son yenilgisini Şubat 2014'te alan sarı lacivertliler (0-2), bu fikstürdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

@Optacan:Fenerbahçe, evinde Sivasspor ile oynadığı son altı maçın dördünde rakibine dört veya daha fazla gol atmayı başardı (toplam 20 gol) ancak bu maçların tamamında kalesinde gol gördü. Sivasspor bu seriden önceki altı maçın dördünde Fenerbahçe'ye gol atamamıştı.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında perde Kadıköy'de açılıyor. Fenerbahçe'nin DG Sivasspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı dört maçın üçünü kazanan Sivasspor (1M), İstanbullu rakiplerine karşı aynı sayıda dış saha galibiyetini bundan önceki 29 maçta elde edebilmişti (5B 21M).

@Optacan:Fenerbahçeli Roberto Soldado'nun Süper Lig kariyerinde yaptığı tek hat-trick Sivasspor karşısındaydı (19.11.2017). Sivasspor, aynı zamanda Soldado'nun Süper Lig'de en fazla gol attığı rakibi (3).

@Optacan: Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında Beşiktaş'ın ardından en fazla gol atan takım olan Sivasspor (19, Başakşehir ile birlikte), buna karşılık dış sahada en fazla gol yiyen ekip konumunda (27).

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Zajc, Ayew, Soldado

@Optacan:Bu sezon ligin ikinci yarısında Alanyasporlu Papiss Cisse'nin (7) ardından en fazla gol atan isim Sivassporlu Arouna Kone (6).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de şut isabet yüzdesi en düşük iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe (%38,3) & Sivasspor (%39,5).

@Optacan:Ersun Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı (22 maç - 17G 5B).

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'u ağırladığı 12 maçın sadece birinde yenildi (10G 1B) ve son dört maçını kazandı. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de rakibini konuk ettiği her maçta gol attı.

@Optacan:Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 21'inde yenilmedi (16G 5B 4M).