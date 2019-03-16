  BB Erzurumspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

34' Opseth'le paslaşıp sol kanattan takımını atağa çıkaran Obertan'ın ortasında Taylan kale alanı içinde istediği kontrolü yapamayınca tehlike büyümeden sonlandı.

33' KAFA! Sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Ekuban kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

32' Kar yağışı etkisini iyice artırdı. Erzurum'da şu an adeta lapa lapa kar yağıyor.

31' Vahid Amiri'nin ceza alanı sağ çaprazından içeri çevirdiği topa Hosseini kafayı vurdu, top Sehic'in kucağına gitti.

31' Maçın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor. İlk 20 dakikadaki Erzurumspor baskısına son bölümde Trabzonspor da karşılık vermeye başladı.

30' Orta alanda Nwakaeme'nin kaptırdığı top sonrası Eduok ceza alanına girer girmez sert vurdu, Uğurcan üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.

29' Kanstrup'un orta alandan gönderdiği uzun topu Obertan kafayla içeri çevirmek istedi, Uğurcan çıktı ve topu aldı.

28' Trabzonspor bu bölümde rakip yarı alanda daha fazla görünüyor. Bu kez Abdulkadir'in soldan içeri ortaladığı top ters taraftan ceza alanını terk edip taca gitti.

27' Ceza alanı dışında topla buluşan Nwakaeme ceza alanına girmeden sağına çekip vurdu ancak top köşe gönderine yakın bir noktadan auta çıktı.

25' Erzurumspor taraftarları 25. dakikada tribünlerde atkılarıyla müthiş görüntülere imza atıyor.

24' Köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışına açılan topa sağ çaprazdan Sosa vurdu ancak top oldukça farklı şekilde auta gitti.

23' Sosa'nın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Rodallega'nın pasında Erzurumspor savunması topun Nwakaeme'ye geçmesine izin vermedi. Korner...

22' Erzurumspor'un şu ana dek 2'si kaleyi bulan toplam 6 şutu var. Trabzonspor ise henüz rakip kaleye gidemedi.

21' Karşılaşmanın 20 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor ancak tempo oldukça yüksek. Özellikle Erzurumspor'un kaçırdığı net fırsatlar var.

20' Erzurumspor yine etkili geldi. Obertan'ın taşıdığı topu Leo son çizgiden içeri çevirdi ancak kale önündeki üç Erzurumsporlu oyuncu da topa dokunamadı.

19' Topla oynama oranlarında Trabzonspor'un %53'e %47'lik üstünlüğü görünüyor ancak oyunun kontrolü tamamen Erzurumspor'da.

18' Erzurumspor baskıyı artırdı. Ceza alanı içinde çalımlarla ilerleyen Kone'nin pası Eduok'a geçmedi. Devamında içeri çevrilen topa Taylan vurdu, bu kez savunmadan döndü.

17' Erzurumspor yine çok adamla geliyor...

16' Erzurumspor ön alanda yaptığı baskıyla rakibin çıkmasına izin vermiyor.

15' DİREKTEN DÖNDÜ! Eduok'tan akıl dolu bir vuruş! Sağ çaprazdan kaleye çok uzak bir yerden kazanılan serbest vuruşta Eduok köşenin boş olduğunu gördü ve orta yerine şutu denedi. Kimsenin beklemediği bu vuruşta top direkten döndü.

15' Direkten dönen topu Taylan kafayla tamamlamak istedi ancak vuruşunda top üstten auta gitti.

14' Her iki oyuncu da ayağa kalktı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

13' Hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışan Abdulkadir ve Taylan için sağlık görevlileri sahaya çağırıldı.

12' Sosa'nın orta alandan içeri doldurduğu topla savunma arkasına sarkan Ekuban'ın sert şutunu Sehic çıkardı ancak pozisyon sonlanınca Ekuban için ofsayt bayrağı kalktı.

11' Trabzonsporlu oyuncular top yapmakta zorlanıyor. Kontrol Erzurumspor'da.

10' Opseth'ten pası alan Kone yay üzerinden kaleyi denedi ancak zayıf bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan yerden giden topu zorlanmadan kontrol etti.

8' Erzurumsporlu taraftarlar da maça etkili başlayan takımlarına yoğun destek veriyor.

7' Erzurum'da maç öncesi çok soğuk ama yağışsız bir hava vardı. Bu anlarda hafif bir kar yağışı da başladı. Bakalım bu hava maçın temposunu nasıl etkileyecek.

6' BİR ŞUT DAHA! Bu kez sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Leo'dan pası alan Obertan çaprazdan uzak mesafeye rağmen sert vurdu, top yandan auta çıktı.

5' Erzurumspor atağında bu kez Taylan ceza yayının gerisinde buluştuğu topu sol ayağıyla kaleye yolladı ancak çerçeveyi tutturamadı.

4' Maçın başında tempo yüksek. Erzurumspor etkili gelmeye başladı.

3' NET FIRSAT! Erzurumspor gole yaklaştı. Obertan'ın sol kanattan taşıyıp içeri çevirdiği topta Kone ekstra pası yaptı. Altı pasın köşesinde topu alan Opseth'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

2' Trabzonspor maçın başında topun kontrolünü eline aldı.

1' Ali Palabıyık ilk düdüğü çaldı ve Erzurum'da zorlu maç başladı!

@Optacan:Trabzonspor deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi (3B 1M); bu maçların tamamında gol yediler.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de hava topu kazanma oranı en düşük takım Trabzonspor (%46), üçüncü en düşük ekip ise BB Erzurumspor (%47).

@Optacan:Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşinde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var (3 gol & 2 asist).

Merhabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, BB Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:BB Erzurumspor'un Süper Lig'deki son 16 maçının sadece ikisinde karşılıklı gol atılmadı.

@Optacan:Ligde üç maçtır yenilmeyen Trabzonspor (2G 1B), önceki beş maçta bir galibiyet alabilmişti (1B 3M).

TRABZONSPOR: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, A. Parmak, Ekuban, Vahid, Nwakaeme, Rodallega

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Obertan, Leo, Taylan, Tolga, Eduok, Pierre, Opseth, Lokman, Scuk, Kone

Erzurum'da ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan iki yerli oyuncudan biri Emrah Başsan (7; Efecan Karaca ile birlikte).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de akan oyunda en az gol atan takım BB Erzurumspor (13); Trabzonspor ise bu alanda ikinci sırada (32).

@Optacan:Deplasmanda forma giydiği son beş lig maçında da gole katkıda bulunan Trabzonsporlu Hugo Rodallega (3 gol & 2 asist), Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşıyor.

@Optacan:BB Erzurumspor bu sezon Süper Lig'de maçların son 15 dakikalarında en fazla gol yiyen takım (11; Akhisarspor ve Rizespor ile eşit); Trabzonspor'un en fazla gol attığı dakika aralığı da 76-90 (12).