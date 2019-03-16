SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Serkan Çınar MAÇ TARİH SAATİ: 16 Mar 2019 | 19:00 | şuan: 18:28
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Göztepe
Göztepe
Tamer Tuna
  Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Adriano
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 22 Adem Ljajic
  • 23 Shinji Kagawa
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz

Göztepe

  • 13 Beto
  • 20 Lamine Gassama
  • 25 Wallace Reis
  • 2 Titi
  • 15 Lumor Agbenyenu
  • 8 Andre Castro
  • 23 Yasin Öztekin
  • 6 Celso Borges
  • 18 Serdar Gürler
  • 17 Andre Poko
  • 63 Deniz Kadah

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 12 Enzo Roco
  • 61 Rıdvan Yılmaz
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 19 Güven Yalçın
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 41 Berkan Emir
  • 44 Kadu
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 7 Halil Akbunar
  • 11 Axel Ngando
  • 30 Yalçın Kayan
  • 32 Cameron Jerome
  • 9 Nabil Ghilas
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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