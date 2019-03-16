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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Serkan Çınar
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Mar 2019 | 19:00 | şuan: 18:28
MÖ
Beşiktaş
Şenol Güneş
Göztepe
Tamer Tuna
Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
3
Adriano
6
Gary Medel
24
Domagoj Vida
7
Ricardo Quaresma
13
Atiba Hutchinson
22
Adem Ljajic
23
Shinji Kagawa
26
Dorukhan Toköz
71
Burak Yılmaz
Göztepe
13
Beto
20
Lamine Gassama
25
Wallace Reis
2
Titi
15
Lumor Agbenyenu
8
Andre Castro
23
Yasin Öztekin
6
Celso Borges
18
Serdar Gürler
17
Andre Poko
63
Deniz Kadah
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
12
Enzo Roco
61
Rıdvan Yılmaz
17
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
11
Mustafa Pektemek
95
Cyle Larin
19
Güven Yalçın
21
Muhayer Oktay
Yedekler
1
Göktuğ Bakırbaş
41
Berkan Emir
44
Kadu
5
Alpaslan Öztürk
75
Tayfur Bingöl
7
Halil Akbunar
11
Axel Ngando
30
Yalçın Kayan
32
Cameron Jerome
9
Nabil Ghilas
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.