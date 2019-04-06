SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 06 Apr 2019 | 19:00 | şuan: 18:30
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Erol Bulut
  Galatasaray - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 15 Ryan Donk
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 20 Emre Akbaba
  • 21 Henry Onyekuru
  • 91 Mbaye Diagne

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 92 Bülent Cevahir
  • 44 Arturo Mina
  • 29 Issam Chebake
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 22 Danijel Aleksic
  • 6 Guilherme
  • 66 Robin Yalçın
  • 10 Adem Büyük
  • 47 Aboubakar Kamara

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 19 Ömer Bayram
  • 5 Ahmet Çalık
  • 33 Emre Taşdemir
  • 8 Selçuk İnan
  • 11 Sinan Gümüş
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 35 Abdulsamed Damlu
  • 39 Erkan Kaş
  • 18 Sincere Seth
  • 99 Thievy Bifouma
  • 17 Michael Pereira
  • 77 Buğra Çağıran
  • 19 Ahmed Ildız
  • 87 Issiar Dia
  • 7 Ömer Şişmanoğlu
  • 11 Eren Tozlu
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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