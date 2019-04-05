SPOR
STADYUM: Şenol Güneş Spor Kompleksi HAKEM : Hüseyin Göçek MAÇ TARİH SAATİ: 05 Apr 2019 | 20:00 | şuan: 20:47
12'
0 1
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Antalyaspor
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
9' Souleymane Doukara
  Trabzonspor - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 11'
    Maçın başından bu yana kontrolü elinde tutan Trabzonspor, savunmadan çıkarken yapılan basit bir hata sonrası verdiği ilk pozisyonda kalesinde golü gördü.
  • 10'
    Souleymane Doukara bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.
  • 9'
    GOL! Trabzonspor savunması pas yaparken topu kapan Hakan Özmert'in ortasında ceza alanı sol çaprazındaki Doukara sol ayağının üzeriyle gelişine nefis bir şut çıkardı: 0-1
  • 8'
    Trabzonspor oyunu tamamen Antalyaspor yarı alanına yıkmış durumda.
  • 6'
    Trabzonspor bu kez sol kanattan etkili geldi. Nwakaeme'nin güzel hareketler sonrası yaptığı ortada ön direkteki Ekuban istediği dokunuşu yapamadı.
  • 5'
    Sosa'dan pası alan Kamil Ahmet sağ kanattan ortaladı, Nwakaeme'den önce Boffin çıktı ve topu aldı.
  • 4'
    Konuk ekip topa sahip olmakta zorlanıyor. Kontrol tamamen Trabzonspor'da.
  • 3'
    Bordo-mavili ekip top yaparak oyun kurmaya çalışıyor. Antalyaspor baskıyla topu kapmaya çalışıyor.
  • 2'
    Trabzonspor ilk düdükle birlikte topun kontrolünü eline aldı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Abdülkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
  • ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles, Zeki, Hakan, Fredy, Amilton, Doukara
  • @Optacan:Bu sezon deplasmanda Kayserispor'un (10,8) ardından maç başına rakip ceza sahasında topla en az buluşan Süper Lig takımı Antalyaspor (11,6).
  • Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig maçlarında akan oyundan en fazla gol atan ikinci takım Trabzonspor (33), en çok gol yiyen ikinci ekip ise Antalyaspor (32).
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'de hasret sona eriyor! Lige verilen uzun aranın ardından 27. haftanın perdesi Trabzon'da açılıyor.
  • @Optacan:Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan son 12 Süper Lig maçının sadece biri berabere biterken (bu sezonun ilk yarısında 1-1); taraflar bu 12 karşılaşmada dörder galibiyet aldı.
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Antalyaspor'dan (altı) daha fazla galibiyet alabilen tek takım Başakşehir (dokuz).
  • @Optacan:Süper Lig'in ilk 26 haftasında oynanan maçlarda kalesine ortalama en fazla isabetli şut gelen iki takımdan biri Trabzonspor (5,2; Ankaragücü ile birlikte).
  • @Optacan:Trabzonspor, Süper Lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini 2015/16 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor karşısında almıştı (7-0).
  • @Optacan:Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü ceza sahası dışından buldu (%34; 10/29) ve bu alanda ligin en yüksek yüzdeye sahip takımı konumunda.
  • @Optacan:Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Antalyaspor sekiz galibiyet alabildi (10B 27M).
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 88 Luis Ibanez
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 10 Olcay Şahan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 26 Aly Cissokho
  • 3 Diego Angelo
  • 28 Ondrej Celustka
  • 30 Nazım Sangare
  • 88 Hakan Özmert
  • 8 Charles
  • 16 Fredy
  • 7 Zeki Yıldırım
  • 39 Souleymane Doukara
  • 89 Amilton

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 9 Vahid Amiri
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 70 Koray Kılınç

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 95 Bahadır Öztürk
  • 21 Serdar Özkan
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 4 Osman Çelik
  • 17 Doğukan Sinik
  • 22 Harun Alpsoy
  • 97 Sergen Yatağan
  • 66 Mevlüt Erdinç
  • 9 Jean-Armel Drole
Takım
O
Av
P
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