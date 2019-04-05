  Trabzonspor - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

11' Maçın başından bu yana kontrolü elinde tutan Trabzonspor, savunmadan çıkarken yapılan basit bir hata sonrası verdiği ilk pozisyonda kalesinde golü gördü.

10' Souleymane Doukara bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.

9' GOL! Trabzonspor savunması pas yaparken topu kapan Hakan Özmert'in ortasında ceza alanı sol çaprazındaki Doukara sol ayağının üzeriyle gelişine nefis bir şut çıkardı: 0-1

8' Trabzonspor oyunu tamamen Antalyaspor yarı alanına yıkmış durumda.

6' Trabzonspor bu kez sol kanattan etkili geldi. Nwakaeme'nin güzel hareketler sonrası yaptığı ortada ön direkteki Ekuban istediği dokunuşu yapamadı.

5' Sosa'dan pası alan Kamil Ahmet sağ kanattan ortaladı, Nwakaeme'den önce Boffin çıktı ve topu aldı.

4' Konuk ekip topa sahip olmakta zorlanıyor. Kontrol tamamen Trabzonspor'da.

3' Bordo-mavili ekip top yaparak oyun kurmaya çalışıyor. Antalyaspor baskıyla topu kapmaya çalışıyor.

2' Trabzonspor ilk düdükle birlikte topun kontrolünü eline aldı.

1' İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Abdülkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles, Zeki, Hakan, Fredy, Amilton, Doukara

@Optacan:Bu sezon deplasmanda Kayserispor'un (10,8) ardından maç başına rakip ceza sahasında topla en az buluşan Süper Lig takımı Antalyaspor (11,6).

Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig maçlarında akan oyundan en fazla gol atan ikinci takım Trabzonspor (33), en çok gol yiyen ikinci ekip ise Antalyaspor (32).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'de hasret sona eriyor! Lige verilen uzun aranın ardından 27. haftanın perdesi Trabzon'da açılıyor.

@Optacan:Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan son 12 Süper Lig maçının sadece biri berabere biterken (bu sezonun ilk yarısında 1-1); taraflar bu 12 karşılaşmada dörder galibiyet aldı.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Antalyaspor'dan (altı) daha fazla galibiyet alabilen tek takım Başakşehir (dokuz).

@Optacan:Süper Lig'in ilk 26 haftasında oynanan maçlarda kalesine ortalama en fazla isabetli şut gelen iki takımdan biri Trabzonspor (5,2; Ankaragücü ile birlikte).

@Optacan:Trabzonspor, Süper Lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini 2015/16 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor karşısında almıştı (7-0).

@Optacan:Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü ceza sahası dışından buldu (%34; 10/29) ve bu alanda ligin en yüksek yüzdeye sahip takımı konumunda.