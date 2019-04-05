  Trabzonspor - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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11'
Maçın başından bu yana kontrolü elinde tutan Trabzonspor, savunmadan çıkarken yapılan basit bir hata sonrası verdiği ilk pozisyonda kalesinde golü gördü.
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10'
Souleymane Doukara bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.
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9'
GOL! Trabzonspor savunması pas yaparken topu kapan Hakan Özmert'in ortasında ceza alanı sol çaprazındaki Doukara sol ayağının üzeriyle gelişine nefis bir şut çıkardı: 0-1
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8'
Trabzonspor oyunu tamamen Antalyaspor yarı alanına yıkmış durumda.
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6'
Trabzonspor bu kez sol kanattan etkili geldi. Nwakaeme'nin güzel hareketler sonrası yaptığı ortada ön direkteki Ekuban istediği dokunuşu yapamadı.
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5'
Sosa'dan pası alan Kamil Ahmet sağ kanattan ortaladı, Nwakaeme'den önce Boffin çıktı ve topu aldı.
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4'
Konuk ekip topa sahip olmakta zorlanıyor. Kontrol tamamen Trabzonspor'da.
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3'
Bordo-mavili ekip top yaparak oyun kurmaya çalışıyor. Antalyaspor baskıyla topu kapmaya çalışıyor.
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2'
Trabzonspor ilk düdükle birlikte topun kontrolünü eline aldı.
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1'
İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Abdülkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
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ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles, Zeki, Hakan, Fredy, Amilton, Doukara
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@Optacan:Bu sezon deplasmanda Kayserispor'un (10,8) ardından maç başına rakip ceza sahasında topla en az buluşan Süper Lig takımı Antalyaspor (11,6).
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Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig maçlarında akan oyundan en fazla gol atan ikinci takım Trabzonspor (33), en çok gol yiyen ikinci ekip ise Antalyaspor (32).
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'de hasret sona eriyor! Lige verilen uzun aranın ardından 27. haftanın perdesi Trabzon'da açılıyor.
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@Optacan:Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan son 12 Süper Lig maçının sadece biri berabere biterken (bu sezonun ilk yarısında 1-1); taraflar bu 12 karşılaşmada dörder galibiyet aldı.
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Antalyaspor'dan (altı) daha fazla galibiyet alabilen tek takım Başakşehir (dokuz).
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@Optacan:Süper Lig'in ilk 26 haftasında oynanan maçlarda kalesine ortalama en fazla isabetli şut gelen iki takımdan biri Trabzonspor (5,2; Ankaragücü ile birlikte).
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@Optacan:Trabzonspor, Süper Lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini 2015/16 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor karşısında almıştı (7-0).
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@Optacan:Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü ceza sahası dışından buldu (%34; 10/29) ve bu alanda ligin en yüksek yüzdeye sahip takımı konumunda.
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@Optacan:Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Antalyaspor sekiz galibiyet alabildi (10B 27M).