  Çaykur Rizespor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

20' Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Rizespor çok adamla kontra atağa çıktı, Musa'nın sağdan ortasında savunma topu kornere yolladı. Bu kez Rizespor için duran top şansı.

19' Köşe vuruşu öncesi ceza alanında yaşanan karmaşada üç oyuncu birden yerde kaldı. Hakem tüm oyuncuları uyardı.

18' NET FIRSAT! Savunmadan gönderilen uzun topa iyi hareketlenen Burak Yılmaz, Abarhoun'dan önce davranıp topu aldı. Sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan mutlak golü önledi. Korner...

17' Beşiktaş'ın bulduğu her iki gol öncesi de Rizespor net fırsatlardan yararlanamadı. Ev sahibi ekip dönüşlerde kalesinde golü gördü.

16' Bu arada ilk golü Vida'nın kafasıyla bulan Beşiktaş'ın Rizespor'a attığı son dört golün üçü kafayla gelmişti.

15' İlk golde Vida'ya asisti yapan Ljajic ikinci gole imza atan isim oldu.

14' Asist Atiba Hutchinson

14' GOL! Ljajic müthiş attı! Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic kendi taşıdığı topu Atiba'ya verdi. Atiba'nın pasına da yayın gerisinden gelişine ayak içiyle mükemmel vurdu ve topu tam köşeye yolladı: 0-2

13' KAFA! Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içindeki Awaziem kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

12' KARIUS ÇIKARDI! Bu kez Rizespor çok etkili geldi. Fernando Boldrin yay üzerinden sol ayağıyla çatala doğru nefis bir şut çıkardı, kaleci Karius köşeye giden topu nefis çeldi.

11' @Optacan: Vida, Süper Lig kariyerindeki ikinci golünü attı (ilki Fenerbahçe'ye).

10' Karşılaşmanın ilk bölümü Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçiliyor.

9' Birkaç dakika önce Vedat'ın dokunuşunda ağlara doğru giden topu çıkararak Rizespor'un öne geçmesine engel olan Vida, attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

8' GOL! Sağ kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda altı pasın dışında boş kalan Vida şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1

7' MÜTHİŞ KURTARIŞ! Beşiktaş akınında Dorukhan yayın gerisinden sağ ayağıyla müthiş vurdu, kaleci Gökhan topu parmaklarının ucuyla nefis çıkardı. Korner...

6' Boldrin'den pası alan Aatıf Chahechouhe ceza sahası dışından sol çaprazdan kaleyi denedi, top yandan auta çıktı.

5' İLK TEHLİKE! Orta alanda buluştuğu topla sağ kanattan müthiş ilerleyen Boldrin'in derinlemesine pasına ceza alanı içinde Vedat dokundu, Karius'u geçen topu kaleye doğru giderken savunma çıkardı.

4' Her iki takım da şu an için birbirlerini tartıyor. Karşılıklı top kayıpları var.

3' Beşiktaş maçın başında defans arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışıyor ancak henüz bu paslarda isabet sağlayamadılar.

2' Maç müthiş bir atmosferde başladı. Rize'de tribünler tıklım tıklım ve oldukça coşkulu...

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Bu maçta, Süper Lig'in ikinci yarısında Başakşehir ve Galatasaray'ın (23'er puan) ardından en fazla puan toplayan iki takım karşılaşacak: Rizespor - 22 & Beşiktaş - 21.

@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray'ın ardından (25) en fazla gol atan ikinci takım Beşiktaş (23). Rizespor ise Başakşehir ile birlikte ligin ikinci yarısında en az gol yiyen iki takımdan biri (5).

Rize'de ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Şenol Güneş, Süper Lig'de Okan Buruk'a karşı sahaya çıktığı altı maçta da yenilmedi (5G 1B). Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde maç kazanamadan en fazla karşı karşıya geldiği rakibi Şenol Güneş.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 35 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 22'sini kazandı (6B 7M).

@Optacan:Mustafa Pektemek'in Süper Lig kariyerinde Rizespor'dan daha fazla gol attığı bir rakibi yok (5; Ankaragücü ve Başakşehir ile eşit).

Ç. RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Boldrin, Samudio, Aatif, Vedat

@Optacan:Süper Lig'de evinde altı maçtır yenilmeyen ve Aralık 2013-Mart 2014'ten bu yana en uzun iç saha yenilmezlik serisini yakalayan Rizespor (3G 3B), 2006/07 sezonundaki dokuz maçlık seriden bu yana en uzun yenilmezlik serisini elde etmek için sahaya çıkıyor.

@Optacan:Süper Lig'de Rizespor'u altı maçtır yenen Beşiktaş, bu eşleşmedeki en uzun galibiyet serisini yaşıyor.

@Optacan:Süper Lig'de 15 maçtır gol atan Rizespor, lig tarihindeki en uzun gol atma serisini yaşıyor. Bu, aynı zamanda ligde devam eden en uzun seri.

@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında Sofiane Feghouli'nin ardından (6 gol, 4 asist) en fazla gole katkı yapan oyuncu Rizesporlu Vedat Muriqi (6 gol, 3 asist).

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Burak