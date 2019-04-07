  MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

14' Ankaragücü taraftarı maçın başından bu yana takımlarına hiç susmadan müthiş bir destek veriyor.

13' Fenerbahçe, kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla tehlike yaratmaya çalışıyor. Ankaragücü önde baskıyla Fenerbahçe'yi top kaybına zorluyor.

12' Fenerbahçe karşılaşmanın ilk 10 dakikasında rakibi karşısında 2 net pozisyon yakaladı.

10' KALECİ ALTAY! Fenerbahçe maçın en büyük tehlikesini gerçekleştirdi. Victor Moses'ın ceza sahası ön çizgisine çıkardığı topa Mehmet Ekici gelişine çok iyi vurdu ancak Altay aynı güzellikte topa uzandı.

8' ÇOK RİSKLİ! Serdar Aziz'in geri pasında Orgill Harun'a baskı yaptı ancak Harun saliselik farkla topu uzaklaştırmayı başardı.

6' Canteros'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topu Skrtel uzaklaştırdı. Ankaragücü atak tazeleyecek.

5' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sacko'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

4' KALECİ ALTAY! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Skrtel'in ara pasında ceza sahasına sarkan Soldado, dar açıdan çok sert vurdu ancak kaleci Altay topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Isla'dan bir şut geldi ancak savunmadan dönen top Ankaragücü için atağa dönüştü. Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi.

3' Ankaragücü sağ kaanattan gelmek istedi ancak savunmasına yardımcı olan Moses önce topu, sonra da faulü aldı.

2' Fenerbahçe karşılaşmaya sol kanattan atak geliştirerek başladı. Ceza sahasına ortasını gönderen Victor Moses, Ankaragücü savunmasına takıldı.

2' KALECİ ALTAY! Nabil Dirar'ın ceza sahasına havalandırdığı topa Soldado hareketlendi ancak kaleci Altay tehlikeyi sezdi ve topun sahibi oldu.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Evinde üç maçtır kaybetmeyen Ankaragücü, bu sezon iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

@OptaCan: Fenerbahçe, Süper Lig'in 2002/03 sezonundan bu yana deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor (10 maç ? 5B 5M). Sarı lacivertli ekip en son Kasım 1985-Ekim 1986 arasında deplasmanda bundan daha uzun seri yaşamıştı (18 maç).

@OptaCan:Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Ankaragücü'ne aynı sezonda iki maçta mağlup olmadı. Ankaragücü, en son 2008/09 sezonunda iki maçta da Fenerbahçe'den puan almayı başardı (1G 1B).

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırladığı son altı maçın beşinde gol atamayan Ankaragücü, gol attığı tek maçta rakibini mağlup etti (1G 2B 3M).

@OptaCan: Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son sekiz maçta toplam 32 gol atıldı (maç başına 4 gol).

Ankaragücü XI: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.

Fenerbahçe XI: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Mehmet Ekici, Moses, Soldado.

@OptaCan: Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 100. randevularına çıkacak. Fenerbahçe önceki 99 maçın 63'ünü kazandı (26B 10M).

@OptaCan: Roberto Soldado, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son yedi golün dördüne direkt katkı yaptı (3 gol, 1 asist).