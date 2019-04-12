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STADYUM:
Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEM :
Bülent Yıldırım
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Apr 2019 | 20:00 | şuan: 20:02
MÖ
Bursaspor
Mesut Bakkal
Trabzonspor
Ünal Karaman
Bursaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Bursaspor
30
Okan Koçuk
21
Aurelien Chedjou
14
Iasmin Latovlevici
26
Barış Yardımcı
4
Ertuğrul Ersoy
6
Henri Saivet
55
Tunay Torun
35
Aytaç Kara
11
Yusuf Erdoğan
8
Stephane Badji
67
Diafra Sakho
Trabzonspor
96
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
88
Luis Ibanez
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
10
Olcay Şahan
19
Abdülkadir Parmak
97
Yusuf Yazıcı
99
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
Yedekler
20
Ataberk Dadakdeniz
2
Santiago Vergini
33
Onur Atasayar
48
Umut Meraş
77
Burak Kapacak
17
Furkan Soyalp
12
Abdullahi Shehu
7
Allano Lima
19
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18
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Arda Akbulut
15
Zargo Toure
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.