SPOR
STADYUM: Bursa Büyükşehir Belediye HAKEM : Bülent Yıldırım MAÇ TARİH SAATİ: 12 Apr 2019 | 20:00 | şuan: 20:02
Bursaspor
Bursaspor
Mesut Bakkal
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Bursaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Bursaspor

  • 30 Okan Koçuk
  • 21 Aurelien Chedjou
  • 14 Iasmin Latovlevici
  • 26 Barış Yardımcı
  • 4 Ertuğrul Ersoy
  • 6 Henri Saivet
  • 55 Tunay Torun
  • 35 Aytaç Kara
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 8 Stephane Badji
  • 67 Diafra Sakho

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 88 Luis Ibanez
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 10 Olcay Şahan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 20 Ataberk Dadakdeniz
  • 2 Santiago Vergini
  • 33 Onur Atasayar
  • 48 Umut Meraş
  • 77 Burak Kapacak
  • 17 Furkan Soyalp
  • 12 Abdullahi Shehu
  • 7 Allano Lima
  • 19 Umut Nayir
  • 18 Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 15 Zargo Toure
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 9 Vahid Amiri
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 7 Hugo Rodallega
Takım
O
Av
P
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