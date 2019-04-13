  Beşiktaş - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

14' Oyun sertleşmeye başladı. Cüneyt Çakır'ın faul düdükleriyle sık sık maç kesiliyor.

13' Bu kez Başakşehir çok adamla rakip yarı alana yerleşti. Beşiktaş hücuma çıkmakta zorlanıyor.

12' Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

11' Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştiriyor.

10' Beşiktaş köşe vuruşu sonrası Atiba'yla yüklenmek istedi ancak Başakşehir savunması araya girerek topu Kanadalı oyuncudan çaldı.

9' Beşiktaş bir kez daha çok adamla geldi. Burak'ın pası sonrası Caner sol kanattan ortasını yaptı, Caicara'ya çarpan top kornere çıktı.

8' BİR KAFA! Ljajic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida iyi yükseldi, vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

8' Sol kanattan Elia'nın çok iyi taşıdığı topla Visca ceza alanı sağ çaprazında buluştu, şutunda Medel topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesine engel oldu.

7' TEHLİKE! Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Gökhan'ın içeri çevirdiği topu Lens topuğuyla geriye bıraktı, kale alanı içinde boş durumdaki Burak'tan önce araya giren savunma topu kornere yolladı.

6' Başakşehir geriye çekildi. Beşiktaş yükleniyor.

5' Maçtaki ilk köşe vuruşunu Beşiktaş kazandı. Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Dorukhan topu oyun alanında tutamadı.

4' Başakşehir savunmada kaptığı toplar sonrası özellikle Visca'nın bulunduğu sağ kanattan hızlı ataklar geliştiriyor.

3' Maç oldukça yüksek bir tempoda başladı. Beşiktaş çok adamla rakip kaleye yükleniyor.

2' Beşiktaş önde baskıyla başladı. Başakşehir sakin kalarak hızlı ataklarla etkili olmak istiyor.

1' İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren isim Başakşehir'den Edin Visca (12). Bosna Hersekli oyuncunun Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'tan daha fazla asist yaptığı rakibi yok (4; Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile eşit).

@Optacan:Beşiktaş, evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında Medipol Başakşehir'e yenilmedi ancak bu maçlarda sadece bir galibiyet alabildi (5B).

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Atiba, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

@Optacan:Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra Abdullah Avcı'yı Süper Lig'de sadece bir kez mağlup edebilen Şenol Güneş (3B 3M), tek galibiyetini ilk karşılaşmada aldı (Eylül 2015'te 2-0).

@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Beşiktaş'tan Adem Ljajic (11 - 5 gol & 6 asist).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de kafayla en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (15), Başakşehir filelerine gönderdiği son beş golün dördünü kafayla buldu.

@Optacan:Beşiktaş'a altı maçtır yenilmeyen Başakşehir (3G 3B), rakibine karşı Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (30), ilk devrenin tamamında bulduğu gol sayısını (28) geride bıraktı.

@Optacan:Bu sezon oynadığı 27 Süper Lig maçının 16'sında gol yemeyen Başakşehir, lig tarihinde ilk kez bir sezonda 17 gole kapama yapmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor.

@Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en az üç kez karşılaştığı 61 takım arasında maç başına en az puan aldığı rakibi Başakşehir (21 maçta 1,1 puan ortalama).

Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.