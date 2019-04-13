SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 13 Apr 2019 | 19:00 | şuan: 19:18
15'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Abdullah Avcı
  Beşiktaş - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
  • 14'
    Oyun sertleşmeye başladı. Cüneyt Çakır'ın faul düdükleriyle sık sık maç kesiliyor.
  • 13'
    Bu kez Başakşehir çok adamla rakip yarı alana yerleşti. Beşiktaş hücuma çıkmakta zorlanıyor.
  • 12'
    Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.
  • 11'
    Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştiriyor.
  • 10'
    Beşiktaş köşe vuruşu sonrası Atiba'yla yüklenmek istedi ancak Başakşehir savunması araya girerek topu Kanadalı oyuncudan çaldı.
  • 9'
    Beşiktaş bir kez daha çok adamla geldi. Burak'ın pası sonrası Caner sol kanattan ortasını yaptı, Caicara'ya çarpan top kornere çıktı.
  • 8'
    BİR KAFA! Ljajic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida iyi yükseldi, vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.
  • 8'
    Sol kanattan Elia'nın çok iyi taşıdığı topla Visca ceza alanı sağ çaprazında buluştu, şutunda Medel topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesine engel oldu.
  • 7'
    TEHLİKE! Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Gökhan'ın içeri çevirdiği topu Lens topuğuyla geriye bıraktı, kale alanı içinde boş durumdaki Burak'tan önce araya giren savunma topu kornere yolladı.
  • 6'
    Başakşehir geriye çekildi. Beşiktaş yükleniyor.
  • 5'
    Maçtaki ilk köşe vuruşunu Beşiktaş kazandı. Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Dorukhan topu oyun alanında tutamadı.
  • 4'
    Başakşehir savunmada kaptığı toplar sonrası özellikle Visca'nın bulunduğu sağ kanattan hızlı ataklar geliştiriyor.
  • 3'
    Maç oldukça yüksek bir tempoda başladı. Beşiktaş çok adamla rakip kaleye yükleniyor.
  • 2'
    Beşiktaş önde baskıyla başladı. Başakşehir sakin kalarak hızlı ataklarla etkili olmak istiyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren isim Başakşehir'den Edin Visca (12). Bosna Hersekli oyuncunun Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'tan daha fazla asist yaptığı rakibi yok (4; Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile eşit).
  • @Optacan:Beşiktaş, evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında Medipol Başakşehir'e yenilmedi ancak bu maçlarda sadece bir galibiyet alabildi (5B).
  • BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Atiba, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor.
  • BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho
  • @Optacan:Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra Abdullah Avcı'yı Süper Lig'de sadece bir kez mağlup edebilen Şenol Güneş (3B 3M), tek galibiyetini ilk karşılaşmada aldı (Eylül 2015'te 2-0).
  • @Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Beşiktaş'tan Adem Ljajic (11 - 5 gol & 6 asist).
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de kafayla en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (15), Başakşehir filelerine gönderdiği son beş golün dördünü kafayla buldu.
  • @Optacan:Beşiktaş'a altı maçtır yenilmeyen Başakşehir (3G 3B), rakibine karşı Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
  • @Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (30), ilk devrenin tamamında bulduğu gol sayısını (28) geride bıraktı.
  • @Optacan:Bu sezon oynadığı 27 Süper Lig maçının 16'sında gol yemeyen Başakşehir, lig tarihinde ilk kez bir sezonda 17 gole kapama yapmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor.
  • @Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en az üç kez karşılaştığı 61 takım arasında maç başına en az puan aldığı rakibi Başakşehir (21 maçta 1,1 puan ortalama).
  • Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Burak Yılmaz, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı forma giydiği 12 maçta dokuz gol attı.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 80 Junior Caiçara
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 11 Eljero Elia
  • 8 Marcio Mossoro
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 4 Joseph Attamah
  • 70 Robinho

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 12 Enzo Roco
  • 41 Alpay Çelebi
  • 61 Rıdvan Yılmaz
  • 20 Necip Uysal
  • 23 Shinji Kagawa
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 95 Cyle Larin
  • 19 Güven Yalçın
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 35 Serdar Taşçı
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 14 Arda Turan
  • 88 Gökhan İnler
  • 20 Soner Aydoğdu
  • 10 Emmanuel Adebayor
  • 19 Demba Ba
  • 18 Stefano Napoleoni
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