  Beşiktaş - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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14'
Oyun sertleşmeye başladı. Cüneyt Çakır'ın faul düdükleriyle sık sık maç kesiliyor.
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13'
Bu kez Başakşehir çok adamla rakip yarı alana yerleşti. Beşiktaş hücuma çıkmakta zorlanıyor.
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12'
Beşiktaş savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.
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11'
Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştiriyor.
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10'
Beşiktaş köşe vuruşu sonrası Atiba'yla yüklenmek istedi ancak Başakşehir savunması araya girerek topu Kanadalı oyuncudan çaldı.
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9'
Beşiktaş bir kez daha çok adamla geldi. Burak'ın pası sonrası Caner sol kanattan ortasını yaptı, Caicara'ya çarpan top kornere çıktı.
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8'
BİR KAFA! Ljajic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida iyi yükseldi, vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.
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8'
Sol kanattan Elia'nın çok iyi taşıdığı topla Visca ceza alanı sağ çaprazında buluştu, şutunda Medel topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesine engel oldu.
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7'
TEHLİKE! Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Gökhan'ın içeri çevirdiği topu Lens topuğuyla geriye bıraktı, kale alanı içinde boş durumdaki Burak'tan önce araya giren savunma topu kornere yolladı.
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6'
Başakşehir geriye çekildi. Beşiktaş yükleniyor.
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5'
Maçtaki ilk köşe vuruşunu Beşiktaş kazandı. Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Dorukhan topu oyun alanında tutamadı.
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4'
Başakşehir savunmada kaptığı toplar sonrası özellikle Visca'nın bulunduğu sağ kanattan hızlı ataklar geliştiriyor.
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3'
Maç oldukça yüksek bir tempoda başladı. Beşiktaş çok adamla rakip kaleye yükleniyor.
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2'
Beşiktaş önde baskıyla başladı. Başakşehir sakin kalarak hızlı ataklarla etkili olmak istiyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren isim Başakşehir'den Edin Visca (12). Bosna Hersekli oyuncunun Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'tan daha fazla asist yaptığı rakibi yok (4; Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile eşit).
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@Optacan:Beşiktaş, evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında Medipol Başakşehir'e yenilmedi ancak bu maçlarda sadece bir galibiyet alabildi (5B).
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BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Atiba, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor.
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BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho
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@Optacan:Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra Abdullah Avcı'yı Süper Lig'de sadece bir kez mağlup edebilen Şenol Güneş (3B 3M), tek galibiyetini ilk karşılaşmada aldı (Eylül 2015'te 2-0).
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@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Beşiktaş'tan Adem Ljajic (11 - 5 gol & 6 asist).
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de kafayla en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (15), Başakşehir filelerine gönderdiği son beş golün dördünü kafayla buldu.
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@Optacan:Beşiktaş'a altı maçtır yenilmeyen Başakşehir (3G 3B), rakibine karşı Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
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@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol atan takım olan Beşiktaş (30), ilk devrenin tamamında bulduğu gol sayısını (28) geride bıraktı.
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@Optacan:Bu sezon oynadığı 27 Süper Lig maçının 16'sında gol yemeyen Başakşehir, lig tarihinde ilk kez bir sezonda 17 gole kapama yapmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor.
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@Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en az üç kez karşılaştığı 61 takım arasında maç başına en az puan aldığı rakibi Başakşehir (21 maçta 1,1 puan ortalama).
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Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:Burak Yılmaz, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı forma giydiği 12 maçta dokuz gol attı.