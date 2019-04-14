SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 14 Apr 2019 | 19:00 | şuan: 18:34
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 15 Serdar Aziz
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 17 Nabil Dirar
  • 18 Tolgay Arslan
  • 8 Victor Moses
  • 99 Eljif Elmas
  • 9 Roberto Soldado

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 26 Semih Kaya
  • 2 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 15 Ryan Donk
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 91 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 1 Volkan Demirel
  • 4 Mauricio Isla
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 7 Alper Potuk
  • 21 Miha Zajc
  • 32 Jailson
  • 20 Andre Ayew

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 5 Ahmet Çalık
  • 33 Emre Taşdemir
  • 8 Selçuk İnan
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Sinan Gümüş
  • 22 Kostas Mitroglou
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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