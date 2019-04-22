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STADYUM:
Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM :
Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Apr 2019 | 20:00 | şuan: 19:29
MÖ
Sivasspor
Hakan Keleş
Beşiktaş
Şenol Güneş
Sivasspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Sivasspor
15
Tolgahan Acar
6
Mattias Bjarsmyr
20
Douglas
40
David Braz
13
Paul Papp
3
Uğur Çiftçi
88
Delvin N'Dinga
37
Hakan Arslan
54
Emre Kılınç
23
Sergiy Rybalka
27
Fousseni Diabate
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
6
Gary Medel
24
Domagoj Vida
15
Nicolas Isimat-Mirin
13
Atiba Hutchinson
17
Jeremain Lens
22
Adem Ljajic
23
Shinji Kagawa
26
Dorukhan Toköz
71
Burak Yılmaz
Yedekler
1
Ali Şaşal Vural
93
Sergio Rochet
58
Ziya Erdal
33
Fatih Aksoy
22
Gabriel Torje
8
Mert Hakan Yandaş
11
Erdoğan Yeşilyurt
2
Arouna Kone
10
Muhammet Demir
Yedekler
30
Ersin Destanoğlu
97
Utku Yuvakuran
12
Enzo Roco
41
Alpay Çelebi
61
Rıdvan Yılmaz
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
95
Cyle Larin
19
Güven Yalçın
21
Muhayer Oktay
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.