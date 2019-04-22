SPOR
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadı HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 22 Apr 2019 | 20:00 | şuan: 19:29
Sivasspor
Sivasspor
Hakan Keleş
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Sivasspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Sivasspor

  • 15 Tolgahan Acar
  • 6 Mattias Bjarsmyr
  • 20 Douglas
  • 40 David Braz
  • 13 Paul Papp
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 88 Delvin N'Dinga
  • 37 Hakan Arslan
  • 54 Emre Kılınç
  • 23 Sergiy Rybalka
  • 27 Fousseni Diabate

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 23 Shinji Kagawa
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 1 Ali Şaşal Vural
  • 93 Sergio Rochet
  • 58 Ziya Erdal
  • 33 Fatih Aksoy
  • 22 Gabriel Torje
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 11 Erdoğan Yeşilyurt
  • 2 Arouna Kone
  • 10 Muhammet Demir

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 97 Utku Yuvakuran
  • 12 Enzo Roco
  • 41 Alpay Çelebi
  • 61 Rıdvan Yılmaz
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 95 Cyle Larin
  • 19 Güven Yalçın
  • 21 Muhayer Oktay
Takım
O
Av
P
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