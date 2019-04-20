  Galatasaray - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

16' Gol Mbaye Diagne

16' GOL! DIAGNE ATTI, GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI!

15' GOL! KRAVETS ATTI, KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ! Hızlı hücumda Ndiaye'nin hatasında topu önünde bulan Chery, ceza sahası içinde bomboş durumda olan Kravets'e çıkardı. Kravets, Muslera'nın da yanlış pozisyon almasıyla birlikte topu rahat bir şekilde ağlarla buluşturdu.

15' Asist Tjaronn Chery

15' GOL! KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ!

14' Kayserispor'un hızlı hücumunda sol kanatta topla buluşan Umut, ceza sahasına ortaladı ancak topun sahibi Muslera oldu.

13' Bir faul daha! Emre Akbaba, Levent'in kayarak yaptığı müdahalenin ardından kısa bir süre sakatlık yaşadı.

12' Emre Akbaba'nın ön direğe çevirdiği topu Kayserispor savunması kornere çeldi.

11' Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Feghouli, şut açısı yakaladı ancak Kucher'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar serbest vuruş kullanacak.

9' Galatasaray, Kayserispor'un orta sahada top yapmasına izin vermiyor.

8' Kayserispor'da Umut Bulut, Ndiaye'nin ayağına yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

7' SON ANDA SAVUNMA! Galatasaray bir kez daha etkili geldi! Diagne'nin indirdiği topa gelişine vurmak isteyen isim Feghouli oldu. Cezayırli futbolcunun sert şutu savunmadan döndü.

5' Galatasaray'da Younes Belhanda bir kez daha yerde kaldı. Ndiaye topu dışarı attı.

4' Galatasaray etkili geldi! Rakibinden sıyrılan Emre Akbaba, ceza sahasına giren Belhanda'ya pasını attı ancak Belhanda'nın şut açısı arayışı sonunda topun sahibi Kayserispor oldu.

3' Kravets ile aynı anda topa yükselen Donk yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Sarı kırmızılılar oyuna hareket kazandıracak.

2' Galatasaray'da Belhanda, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar, orta sahanın ortalarından serbest vuruş kullanacak.

1' Galatasaray'da Ndiaye, Donk'un ve Marcao'nun arasına girerek takım hücuma çıkarken 3. stoper görevi görerek maça başladı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Fatih Terim ile Hikmet Karaman'ın Süper Lig'de teknik direktör olarak karşılaştığı altı maçta Terim yenilgi yüzü görmedi (5G 1B).

Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. Galatasaray bu 27 maçın sadece ikisinde rakibine mağlup oldu (15G 10B).

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladığı son dört maçta taraflar ikişer kez kazandı. Bundan önceki dokuz maçta ise Galatasaray yenilgi yüzü görmemişti (7G 2B).

Kayserispor XI: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets.

Kayserisporlu Deniz Türüç'ün Süper Lig kariyerinde dış sahada en fazla gol katkısı yaptığı iki deplasmandan biri Galatasaray (3 asist, Fenerbahçe ile birlikte).

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Kayserispor bu sezon ligde rekip ceza sahalarında topla en az buluşan takım iken (356), Galatasaray bu alanda ligin en iyi üçüncü takımı (678).

Süper Lig'de teknik direktör olarak Kayserispor ile karşılaştığı altı maçtan da galip ayrılan Fatih Terim'in, lig kariyerinde daha fazla maça çıkarak 0'lük galibiyet yüzdesi elde ettiği tek rakibi Göztepe (8 maç).

Süper Lig'deki son üç deplasman maçının ikisini kazanan Kayserispor (1M), aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 18 dış saha karşılaşmasında elde edebilmişti (4B 12M).

Mbaye Diagne bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 26 gol atarken, Kayserispor takım halinde 27 gol bulabildi.

Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Galatasaray (9G 5B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Sarı kırmızılılar, aynı zamanda evinde oynadığı son 33 lig maçı da kaybetmedi (28G 5B) ve tarihindeki en uzun ikinci yenilmezlik serisini yaşıyor.