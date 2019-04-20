  Trabzonspor - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı

16' Trabzonspor'da genç stoper Hüseyin, Donald'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Onun tedavisi için oyun durdu.

15' SERT ŞUT! Abdülkadir'den pası alan Yusuf Yazıcı kaleye çok uzak bir mesafeden sert vurdu. Kaleci Ertaç üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti.

13' Maçta tempo yavaş yavaş artmaya başladı. Malatyaspor'un da oyuna ortak olmasıyla maç daha keyifli bir hale geliyor.

12' Kendi yarı sahasında topu kapan Trabzonspor, Sosa'nın taşıdığı topta beş kişiyle kontra atağa çıktı. Rakip ceza sahasının önünde topu alan Ekuban'ın yerden şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

11' Yeni Malatyaspor özellikle Adem Büyük'ün bulunduğu sol kanattan gelmeye çalışıyor ancak Trabzonspor savunması oldukça dikkatli.

10' Golsüz geçen ilk 10 dakikada Trabzonspor 66, Yeni Malatyaspor 40 pas yaptı. İki takım da %80'in üzerinde pas isabetiyle oynadı.

9' Yeni Malatyaspor bu bölümde rakibini geride karşılıyor. Trabzonspor tüm hatlarıyla yüklenmeye çalışıyor.

8' Trabzonspor çok adamla etkili geldi. Nwakaeme'den pası alan Novak sol kanattan içeri girdi ve yerden bir orta yaptı. Malatyaspor savunması araya girerek topun kale alanı içindeki iki Trabzonsporluya geçmesine engel oldu.

7' Her iki takım da maç boyunca yüksek pas oranıyla oynayıp kısa paslarla atak geliştirmeye çalışacak gibi görünüyor. İki takım da uzun topları tercih etmiyor.

6' Trabzonspor'da Pereira sağ kanattan ilerlemek isterken bir an için yerde kaldı. Bu sırada Malatyasporlular topu taca attı ancak Pereira tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

5' Bir kez daha topun kontrolünü sağlayan Trabzonspor ayağa paslarla oyun kurmaya çalışıyor.

4' Malatyaspor şimdi rakibinin baskısını kırıp rakip yarı alana yerleşmeye çalışıyor.

3' İlk düdükle birlikte kontrolü eline alan Trabzonspor ilk dakika itibariyle de çok net bir pozisyon üretti.

2' NET FIRSAT KAÇTI! Rakip yarı alanda çok iyi paslaşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Nwakaeme'den aldığı pasla sol kanattan içeri sokuldu ve bomboş durumda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç mutlak golü çıkardı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

@Optacan:Trabzonspor (1G) ile Evkur Yeni Malatyaspor'un (2G) Süper Lig'de karşı karşıya geldiği üç maçı da ev sahibi takımlar kazandı.

@Optacan:Abdülkadir Ömür'ün Süper Lig'de attığı son dört golün üçü ceza sahası dışından geldi.

@Optacan:Yeni Malatyaspor, tarihindeki en farklı Süper Lig galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Trabzonspor karşısında aldı (5-0).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol yiyen takım Yeni Malatyaspor (16).

@Optacan:Süper Lig'deki son 10 maçının altısını kaybeden Yeni Malatyaspor (1G 3B), bu süreçten önce beş maçlık bir yenilmezlik serisi yaşamıştı (3G 2B).

Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.

Y. MALATYASPOR: Ertaç, Mustafa Akbaş, Murat Akça, Pereira, Sincere, Donald, Aleksic, Bülent Cevahir, Robin Yalçın, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Merhabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla başarılı çalım atan takım (276); Yeni Malatyaspor ise bu alanda sondan ikinci (184).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli pas atan takım Yeni Malatyaspor (7537); Trabzonspor (10317) ise Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından beşinci sırada.

@Optacan:Süper Lig'de altı maçtır kaybetmeyen Trabzonspor (5G 1B), bu sezon ligdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

@Optacan:Ömer Şişmanoğlu'nun Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Trabzonspor (10 maç 7 gol).