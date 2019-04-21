SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 21 Apr 2019 | 19:00 | şuan: 18:18
Alanyaspor
Alanyaspor
Sergen Yalçın
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 1 Haydar Yılmaz
  • 14 Baiano
  • 23 Welinton
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 7 Efecan Karaca
  • 19 Lucas Villafanez
  • 11 Ozan Tufan
  • 2 Isaac Sackey
  • 18 Papiss Cisse
  • 30 Djalma Campos

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 17 Nabil Dirar
  • 18 Tolgay Arslan
  • 99 Eljif Elmas
  • 20 Andre Ayew

Yedekler

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 88 Taha Yalçıner
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 20 Hasan Ayaroğlu
  • 91 Hakan Erçelik
  • 78 Junior Fernandes
  • 61 Emre Bekir

Yedekler

  • 1 Volkan Demirel
  • 33 Roman Neustadter
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 7 Alper Potuk
  • 21 Miha Zajc
  • 32 Jailson
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 22 Michael Frey
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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