SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 28 Apr 2019 | 19:00 | şuan: 18:59
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Mustafa Kaplan
  Beşiktaş - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 24 Domagoj Vida
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 17 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 71 Burak Yılmaz
  • 19 Güven Yalçın

MKE Ankaragücü

  • 1 Altay Bayındır
  • 42 Michal Pazdan
  • 13 Ante Kulusic
  • 8 Tiago Pinto
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 93 Wilfred Moke
  • 3 Sedat Ağçay
  • 80 Hector Canteros
  • 25 Hadi Sacko
  • 44 Dever Orgill
  • 30 Tyler Boyd

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 12 Enzo Roco
  • 3 Adriano
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 20 Necip Uysal
  • 23 Shinji Kagawa
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 12 Korcan Çelikay
  • 5 Alihan Kubalas
  • 24 Cebrail Karayel
  • 98 Kaan Uykur
  • 4 Mehmet Sak
  • 85 Oscar Scarione
  • 90 Thibault Moulin
  • 11 Mahmut Akan
  • 23 İlhan Parlak
  • 95 Zaur Sadaev
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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