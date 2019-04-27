  Fenerbahçe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44' Trabzonspor iyice geriye yaslandı. Harun Tekin dışında tüm futbolcular Trabzonspor yarı alanında...

43' Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası dışına açılan topa Sadık uzaklardan vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

41' Fenerbahçe'de Mehmet Topal yaşadığı sakatlık nedeniyle bir an için kenara geldi ancak kısa süreli tedavinin ardından oyuna döndü.

40' KAÇTI! Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Pereira'dan pası alan Yusuf Yazıcı, çektiği şutta savunmadan dönen topu tekrar tamamlamak istedi. Vuruşunda top bu kez yandan auta çıktı.

39' Maçtaki ilk ofsayt bayrağı 39. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Filip Novak için kalktı.

38' Trabzonspor ceza alanına doğru doldurulan top sonrası savunma bir türlü tehllikeyi uzaklaştıramadı. Jailson üst üste ortalarla topu Soldado'ya geçirmek istedi ancak başaramadı.

36' Trabzonspor kendi sahasında kaptığı top sonrası çok adamla hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan Pereira'nın ortaladığı top Ayew'e çarpıp kornere çıktı.

35' @Optacan: Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de Nwakaeme'nin (7) ardından en fazla asist yapan oyuncu Abdülkadir Ömür (6).

34' Fenerbahçe özellikle sol kanattan yapılan ortalarla Trabzonspor savunmasını zorlamaya başladı.

33' Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında içeriye ortalanan topu kafayla uzaklaştırmak isterken ters bir şekilde düşen Sosa'nın tedavisi saha içinde gerçekleştirildi.

32' Fenerbahçe bu bölümde tüm hatlarıyla rakip sahaya yerleşti.

31' @Optacan: Son 10 Süper Lig maçında da ilk golü yiyen taraf olan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla açılış golünü kalesinde gören ekip (20 maç).

30' Kendi yarı alanından hızla çıkmak isteyen Sosa'yı faulle durduran Roberto Soldado sarı kart gördü.

29' Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i topu her alışında protesto etmeyi sürdürüyor, tecrübeli oyuncunun morali oldukça bozuldu.

28' Rakip yarı alanda topu kapan Zajc hızla içeri hareketlendi ve ceza alanına girmeden şutunu çekti, top karşısındaki Hüseyin'den döndü.

26' SON ANDA! Fenerbahçe ilk kez gol bu kadar yaklaştı. Soldado'nun ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'ı yanılttı ancak genç kaleci müthiş bir refleksle bu topu çıkarmayı başardı.

25' @Optacan: Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye ilk golünü attı.

24' Oyun faul düdükleri nedeniyle sık sık kesiliyor. Tribünlerden de tepki sesleri yükseliyor.

23' Trabzonspor oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Fenerbahçe tüm hatlarıyla savunmada.

22' Martin Skrtel gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

21' Sol kanattan ilerlemek isteyen Rodallega'yı faulle durduran Skrtel sarı kart gördü.

20' Karşılaşmanın ilk 20 dakikası Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçiliyor.

19' Fenerbahçe tribünleri üst üste top kayıpları yapan Andre Ayew'i topu ayağına her alışında ıslıklarla protesto etmeye başladı.

18' Kalesinde golü gören Fenerbahçe çok adamla rakip sahaya yerleşmeye çalışıyor ancak top kayıpları son bulmuyor.

17' Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

16' GOL! Sol kanattaki Nwakaeme'den pası alan Abdülkadir Ömür, savunmanın arkasına doğru topu nefis kaldırdı. Yusuf Yazıcı ceza alanı sol çaprazından ayak içiyle gelişine nefis bir vuruş yaptı: 0-1

15' Fenerbahçeli taraftarlar bu anlarda takımlarına olan desteklerini artırdı. Ancak sarı-lacivertli ekip oyunun kontrolünü eline almakta zorlanıyor.

14' Maçta şu ana dek tam 8 kez faul düdüğü çaldı. İkili mücadeleler oldukça sert geçiyor.

13' Fenerbahçe organize olmakta güçlük çekerken kaptırdığı toplarla da büyük tehlikeler yaşıyor.

12' DİREKTEN ÇİZGİYE DÜŞTÜ! Ayew'in orta alanda kaptırdığı top sonrası Yusuf Yazıcı sağ kanattaki Rodallega'yı gördü. Rodallega'nın sağ çaprazdan şutunda Skrtel'dan seken top direğin içine çarptı ve çizgiye düştü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

11' Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Trabzonspor bomboş kontra atağa çıkmak istedi, Isla çok kritik bir hamleyle tehlikeyi önledi.

10' Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor. Tempo oldukça yüksek.

9' Trabzonspor bu anlarda rakibini geride karşılıyor.

8' Fenerbahçe rakip yarı alanda kaybettiği toplar sonrası zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşıyor.

7' Ayew'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali, Pereira'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçeliler penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır çok yakındı ve oyunu devam ettirdi.

6' Sarı-lacivertli takım hazırlık paslarıyla topu rakip yarı sahaya taşımaya çalışıyor.

5' Fenerbahçe şimdi hızlı başlayan Trabzonspor karşısında oyuna ortak olmaya çalışıyor.

4' Andre Ayew'in Sosa'ya faulü sonrası Trabzonspor kaleyi cepheden gören ancak uzak bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

4' Yusuf Yazıcı serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

3' Fenerbahçe topu savunmadan çıkarmakta zorlanıyor. Trabzonspor önde baskı yapıyor.

2' Trabzonspor maça oldukça etkili başladı. Hücum bölgesinde özellikle Rodallega çok istekli.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

1' İLK TEHLİKE! Trabzonspor'un sağ kanattan hızlı kullandığı taç atışı sonrası Rodallega bir anda savunma arkasına sarktı ve çaprazdan ceza alanı dışından müthiş vurdu, kaleci Harun topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.

@Optacan:Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 18 maçın sadece birini kazanabilen Trabzonspor (8B 9M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (2-1).

@Optacan:Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın (%47,8) ardından şut yüzdesi en yüksek takım konumunda (%47,1). Fenerbahçe ise bu alanda ligin son sırasında yer alıyor (%38,5).

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadığı son 24 maçın sadece üçünü kazanabildi (11B 10M) ve son yedi maçta rakiplerini mağlup edemedi (4B 3M).

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Zajc, Ayew, Soldado

@Optacan:Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 46 maçtır Süper Lig'de yenilmiyor (25G 21B). Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda derbi galibiyeti elde eden son deplasman takımı Beşiktaş (17 Nisan 2005, 4-3).

@Optacan:Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan iki takımdan biri (7; Beşiktaş ile birlikte).

@Optacan:Fenerbahçe'ye ligdeki son dört maçında yenilmeyen Trabzonspor (1G 3B), rakibine karşı Nisan 1997-Eylül 1998'den bu yana en uzun serisini yaşıyor. Bordo mavililer bu fikstürde en son Ekim 1983-Şubat 1987 arasında daha uzun bir seri yakalamıştı (8 maç).

@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla 10 maçta yedi gole direkt katkı yapan Roberto Soldado (4 gol, 3 asist), ligin ilk yarısında bir asist yapabilmişti (yedi maç).

@Optacan:Anthony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın tamamında gol katkısı yaptı (6 gol, 4 asist). Bordo mavililerin deplasmanda attığı son dört golde de Nwakaeme'nin katkısı var (3 gol, 1 asist).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 30. haftasında kritik bir mücadeleyle karşınızdayız. Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

@Optacan:Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçının beşi berabere tamamlandı.