SPOR
STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 29 Apr 2019 | 20:00 | şuan: 19:30
Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor
Aykut Kocaman
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Atiker Konyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Atiker Konyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 15 Uğur Demirok
  • 3 Fallou Diagne
  • 89 Nejc Skubic
  • 23 Leonard Zuta
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 21 Moryke Fofana
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 9 Mustapha Yatabare

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 27 Christian Luyindama
  • 15 Ryan Donk
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 91 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 61 Mücahit Atalay
  • 4 Ali Turan
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 39 Evgen Opanasenko
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 16 Paolo Hurtado
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 10 Adis Jahovic
  • 98 Mücahit Can Akçay

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 19 Ömer Bayram
  • 5 Ahmet Çalık
  • 33 Emre Taşdemir
  • 8 Selçuk İnan
  • 20 Emre Akbaba
  • 22 Kostas Mitroglou
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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