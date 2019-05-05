  Galatasaray - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

11' Beşiktaş önde baskıyla oyuna ortak olmaya çalışıyor.

10' Mücadelede ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor. Galatasaray oyunun hakimi ancak henüz iki takım da net bir pozisyon üretemedi.

9' Galatasaray savunmasındaki riskli paslaşmalar sonrası Muslera, Burak'ın baskısına rağmen kendisine gelen topu güçlükle uzaklaştırdı ve bu pas nedeniyle arkadaşlarına kızdı.

8' Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza alanı ön çizgisinden Belhanda vurdu, savunma topun kaleye gitmesine engel oldu.

7' Top Beşiktaşlı oyunculara geçtiğine tribünlerden inanılmaz bir uğultu yükseliyor.

6' Muslera dışında tüm oyuncular neredeyse maçın başından beri Beşiktaş yarı alanında...

5' Galatasaray ayağa paslarla rakip savunmada boşluk bulmaya çalışıyor.

4' Beşiktaşlı oyuncular topu rakip sahaya taşımakta zorlanıyor. Galatasaray büyük bir baskıyla maça başladı.

3' Sağ kanattan ileriye doğru gönderilen topa Belhanda ve Diagne birlikte hareketlendi. Araya giren Mirin topu bir kez daha kornere yolladı.

3' Galatasaray maçın başı itibariyle Beşiktaş kalesinde baskı kurmaya başladı.

2' Galatasaray ilk dakikada etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortada arka tarafa açılan topa Marcao vurdu, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 12 golün 11'i maçların ikinci yarılarında gelirken, ilk yarıda atılan tek gol Adem Ljajic'in ligin ilk yarısındaki maçta penaltıdan attığı goldü.

@Optacan:Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım (15). Galatasaray ise bu sezon ligde kalesinde kafa golü görmeyen tek takım konumunda. Galatasaray ligde 39 maçtır kafa golü yemiyor.

@Optacan:Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray (1B 5M), tek galibiyetini geçen sezon bu statta aldı (2-0).

@Optacan:Galatasaray ve Beşiktaş arasında Süper Lig'de oynanan son 27 maçın 26'sında ilk golü atan takım yenilmedi (21G 5B). Galatasaray, 2015/16 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Wesley Sneijder ile ilk golü atan taraf olmasına rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Necip, Ljajic, Lens, Burak

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

@Optacan:Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 11 golün yedisi Mbaye Diagne'den geldi. Diagne'nin ligde Beşiktaş'a karşı iki maçta iki golü var.

@Optacan:Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçında iki yenilgi alan Galatasaray (1G), daha önceki 12 karşılaşmanın sadece birini kaybetmişti (10G 1B).

@Optacan:Burak Yılmaz, Süper Lig'de 25 Mart 2012'den bu yana Galatasaray'a gol atamıyor. Burak'ın Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ikişer golü olmasına rağmen, henüz Galatasaray'a karşı golü yok.

Türk Telekom Stadı'nda ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Bu maç, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in Süper Lig tarihindeki 15. karşılaşması olacak. Şenol Güneş rakibi karşısındaki ilk ve son maçı kazanırken, aradaki 12 maçta Fatih Terim yenilmedi (7G 5B). Şenol Güneş'in kariyerinde Fatih Terim'e karşı deplasman galibiyeti bulunmuyor.

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de devam eden en uzun iki yenilmezlik serisinin sahibi bu maçta karşı karşıya gelecek: Galatasaray (16 maç - 10G 6B) & Beşiktaş (13 maç - 10G 3B).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluğun düğümünü çözecek mücadelede lider Başakşehir'in takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.