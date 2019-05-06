  Trabzonspor - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

41' @Optacan: Kravets, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı (33 maç).

40' İlk yarıda son beş dakikaya Trabzonspor'un üstünlüğüyle giriliyor. Tempo bu anlarda yeniden düştü.

39' Yaklaşık 3 dakikadır Lung'un sakatlığı nedeniyle duraklayan oyun şimdi kaldığı yerden devam ediyor.

38' Kayserispor'da sakatlanan kaleci Lung yerini Muammer Zülfikar Yıldırım'a bıraktı.

36' Bu arada kaleci Lung için kenara değişiklik işareti yapılıyor. Muammer Zülfikar Yıldırım oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

35' Kayserispor'da kaleci Lung bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

33' BİR ŞUT! Ani gelişen Trabzonspor atağında Rodallega yayın gerisinden sert vurdu, top yandan auta çıktı.

32' GOL! Orta alanda kazandığı faulü hızla kullanan Kayserispor'da Şamil, Kravets'i gördü. Kravets'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan Hüseyin karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ın yanından yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1

31' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğüyle geçiliyor.

30' Sol kanattan topu süren Atila Turan uzaklardan şansını denedi ancak top çerçeveyi bulmadı.

29' Çok adamla rakip yarı alana yerleşen Trabzonspor ayağa paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

27' Bu bölümde karşılıklı ataklarla tempo yükselmeye başladı. Kayserispor da yeniden oyuna ortak olmaya çalışıyor.

26' @Optacan: Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ağlarını da havalandıran Yusuf bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

25' Kayserispor kalesinde gördüğü gollerin ardından oyundan düştü. Trabzonspor rahat bir şekilde top çeviriyor.

23' @Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Trabzonspor (23), oyuncu Rodallega (6).

22' Maça tutuk başlayan Trabzonspor, önde baskı kurmaya başladığı anlarda geliştirdiği ataklarla bir anda iki farklı üstünlüğü yakaladı.

21' Yusuf Yazıcı bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

20' GOL! Rakip yarı alanda topu kapan Trabzonspor'da Yusuf'un ara pasında Rodallega gelişine vurdu. Direkten dönen topu Yusuf Yazıcı boş ağlara yolladı: 2-0

19' Trabzonspor bu kez frikikten etkili olamadı! Rodallega'nın şutunda barajdan dönen topa Sosa vurdu, üstten aut...

18' Kayserispor savunmasının kaybettiği top sonrası Amiri ceza alanına doğru kat etmek isterken Lopes onu faulle durdurdu. Trabzonspor golün geldiği vuruşa çok yakın bir noktadan bir serbest vuruş daha kazandı.

17' @Optacan:Trabzonspor forması giyen Jose Sosa'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlar Kayserispor'a karşı (5 maç; 2 gol & 4 asist).

16' GOL! Sosa frikikten attı! Arjantinli oyuncunun sert şutunda barajın yanından giden topta kaleci Lung kapattığı köşede müdahale etmesine rağmen golü önleyemedi: 1-0

15' Trabzonspor adına kritik bir dakika olabilir. Kaleyi tam cepheden gröen noktadan kazanılan serbest vuruşta Sosa topun başında...

14' Köşe vuruşunun devamında ceza alanı dışına açılan topa Novak vurdu, Kravets'in eline çarpan top sonrası Trabzonspor ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı.

13' Abdülkadir'in ceza alanına doğru havalandırdığı topa kale alanı önünde Rodallega dönerek vurmak istedi, onun ıskaladığı topu savunma uzaklaştırdı.

12' Trabzonspor topu hücum bölgesinde tutmakta zorlanıyor. Kayserispor şu ana dek oyuna daha hakim olan taraf.

11' Kayserispor'un Deniz'le sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sapunaru kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

10' Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor. Henüz net bir pozisyon olmadı.

9' Lopes'in tedavisi tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor, top Trabzonspor'da.

8' Vahid Amiri'yle girdiği hava topu mücadelesi sonrası ters bir şekilde düşen Tiago Lopes için sağlık görevlileri sahada.

7' Kayserispor bu anlarda hücum bölgesinde daha fazla görünüyor. Trabzonspor rakibini daha çok geride karşılıyor.

6' Sol kanattan şık hareketlerle ilerleyen Atila Turan'ın ortasında Kravets'i aşan topu savunma uzaklaştırdı.

4' İlk dakikalarda iki takım da birbirini tartıyor. Şu an için tempo bir hayli düşük.

3' Gerek hafta içi gerekse Ramazan ayı olması dolayısıyla tribünlerde çok büyük boşluklar dikkat çekiyor.

2' Trabzonspor savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan, Chery, Varela, Deniz, Kravets

@Optacan:Trabzonspor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Kayserispor'dan (4) daha fazla gol attığı tek rakibi Beşiktaş (6).

@Optacan:Trabzonspor, Kayserispor'u konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının altısında ve son üç karşılaşmanın tamamında kalesini gole kapattı

@Optacan:Tjaronn Chery, Kayserispor formasıyla deplasmanda çıktığı son iki Süper Lig maçında da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

@Optacan:Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştığı son beş Süper Lig maçının dördünden mağlup ayrılan Hikmet Karaman (1B), bu karşılaşmalarda 19 gol yedi.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Amiri, Anthony, Rodallega

Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında İM Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Süper Lig'de sekiz maçtır yenilmeyen Trabzonspor (6G 2B), bu süreçte en fazla puan toplayan iki takımdan biri (20; Beşiktaş ile birlikte).

@Optacan:Son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor (3B 3M), daha önceki dokuz karşılaşmada yenilgi almamıştı (5G 4B).

@Optacan:İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Trabzonspor (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (6B 5M).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de kornerlerden en az gol yiyen iki takımdan biri Trabzonspor (2; Akhisarspor ile birlikte). İlk 30 haftada 111 köşe vuruşu kullanan Kayserispor ise bu alanda ligin en düşük sayısına sahip ekibi.