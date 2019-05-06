  Trabzonspor - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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41'
@Optacan: Kravets, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı (33 maç).
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40'
İlk yarıda son beş dakikaya Trabzonspor'un üstünlüğüyle giriliyor. Tempo bu anlarda yeniden düştü.
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39'
Yaklaşık 3 dakikadır Lung'un sakatlığı nedeniyle duraklayan oyun şimdi kaldığı yerden devam ediyor.
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38'
Kayserispor'da sakatlanan kaleci Lung yerini Muammer Zülfikar Yıldırım'a bıraktı.
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36'
Bu arada kaleci Lung için kenara değişiklik işareti yapılıyor. Muammer Zülfikar Yıldırım oyuna girmek için hazırlık yapıyor.
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35'
Kayserispor'da kaleci Lung bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.
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33'
BİR ŞUT! Ani gelişen Trabzonspor atağında Rodallega yayın gerisinden sert vurdu, top yandan auta çıktı.
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32'
GOL! Orta alanda kazandığı faulü hızla kullanan Kayserispor'da Şamil, Kravets'i gördü. Kravets'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan Hüseyin karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ın yanından yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1
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31'
Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğüyle geçiliyor.
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30'
Sol kanattan topu süren Atila Turan uzaklardan şansını denedi ancak top çerçeveyi bulmadı.
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29'
Çok adamla rakip yarı alana yerleşen Trabzonspor ayağa paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.
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27'
Bu bölümde karşılıklı ataklarla tempo yükselmeye başladı. Kayserispor da yeniden oyuna ortak olmaya çalışıyor.
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26'
@Optacan: Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ağlarını da havalandıran Yusuf bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.
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25'
Kayserispor kalesinde gördüğü gollerin ardından oyundan düştü. Trabzonspor rahat bir şekilde top çeviriyor.
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23'
@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Trabzonspor (23), oyuncu Rodallega (6).
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22'
Maça tutuk başlayan Trabzonspor, önde baskı kurmaya başladığı anlarda geliştirdiği ataklarla bir anda iki farklı üstünlüğü yakaladı.
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21'
Yusuf Yazıcı bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.
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20'
GOL! Rakip yarı alanda topu kapan Trabzonspor'da Yusuf'un ara pasında Rodallega gelişine vurdu. Direkten dönen topu Yusuf Yazıcı boş ağlara yolladı: 2-0
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19'
Trabzonspor bu kez frikikten etkili olamadı! Rodallega'nın şutunda barajdan dönen topa Sosa vurdu, üstten aut...
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18'
Kayserispor savunmasının kaybettiği top sonrası Amiri ceza alanına doğru kat etmek isterken Lopes onu faulle durdurdu. Trabzonspor golün geldiği vuruşa çok yakın bir noktadan bir serbest vuruş daha kazandı.
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17'
@Optacan:Trabzonspor forması giyen Jose Sosa'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlar Kayserispor'a karşı (5 maç; 2 gol & 4 asist).
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16'
GOL! Sosa frikikten attı! Arjantinli oyuncunun sert şutunda barajın yanından giden topta kaleci Lung kapattığı köşede müdahale etmesine rağmen golü önleyemedi: 1-0
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15'
Trabzonspor adına kritik bir dakika olabilir. Kaleyi tam cepheden gröen noktadan kazanılan serbest vuruşta Sosa topun başında...
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14'
Köşe vuruşunun devamında ceza alanı dışına açılan topa Novak vurdu, Kravets'in eline çarpan top sonrası Trabzonspor ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı.
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13'
Abdülkadir'in ceza alanına doğru havalandırdığı topa kale alanı önünde Rodallega dönerek vurmak istedi, onun ıskaladığı topu savunma uzaklaştırdı.
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12'
Trabzonspor topu hücum bölgesinde tutmakta zorlanıyor. Kayserispor şu ana dek oyuna daha hakim olan taraf.
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11'
Kayserispor'un Deniz'le sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sapunaru kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
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10'
Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor. Henüz net bir pozisyon olmadı.
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9'
Lopes'in tedavisi tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor, top Trabzonspor'da.
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8'
Vahid Amiri'yle girdiği hava topu mücadelesi sonrası ters bir şekilde düşen Tiago Lopes için sağlık görevlileri sahada.
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7'
Kayserispor bu anlarda hücum bölgesinde daha fazla görünüyor. Trabzonspor rakibini daha çok geride karşılıyor.
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6'
Sol kanattan şık hareketlerle ilerleyen Atila Turan'ın ortasında Kravets'i aşan topu savunma uzaklaştırdı.
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4'
İlk dakikalarda iki takım da birbirini tartıyor. Şu an için tempo bir hayli düşük.
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3'
Gerek hafta içi gerekse Ramazan ayı olması dolayısıyla tribünlerde çok büyük boşluklar dikkat çekiyor.
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2'
Trabzonspor savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan, Chery, Varela, Deniz, Kravets
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@Optacan:Trabzonspor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Kayserispor'dan (4) daha fazla gol attığı tek rakibi Beşiktaş (6).
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@Optacan:Trabzonspor, Kayserispor'u konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının altısında ve son üç karşılaşmanın tamamında kalesini gole kapattı
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@Optacan:Tjaronn Chery, Kayserispor formasıyla deplasmanda çıktığı son iki Süper Lig maçında da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).
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@Optacan:Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştığı son beş Süper Lig maçının dördünden mağlup ayrılan Hikmet Karaman (1B), bu karşılaşmalarda 19 gol yedi.
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Amiri, Anthony, Rodallega
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Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında İM Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan:Süper Lig'de sekiz maçtır yenilmeyen Trabzonspor (6G 2B), bu süreçte en fazla puan toplayan iki takımdan biri (20; Beşiktaş ile birlikte).
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@Optacan:Son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor (3B 3M), daha önceki dokuz karşılaşmada yenilgi almamıştı (5G 4B).
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@Optacan:İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Trabzonspor (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (6B 5M).
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@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de kornerlerden en az gol yiyen iki takımdan biri Trabzonspor (2; Akhisarspor ile birlikte). İlk 30 haftada 111 köşe vuruşu kullanan Kayserispor ise bu alanda ligin en düşük sayısına sahip ekibi.
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@Optacan:Süper Lig tarihinde Trabzonspor deplasmanında çıktığı 13 maçın sadece birini kazanabilen Kayserispor (3B 9M), tek galibiyetini 2016/17 sezonunda aldı (3-2).