SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 06 May 2019 | 20:00 | şuan: 21:17
43'
2 1
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
16' Jose Sosa 20' Yusuf Yazıcı
Kayserispor
Kayserispor
Hikmet Karaman
32' Hasan Hüseyin Acar
  Trabzonspor - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
  • 41'
    @Optacan: Kravets, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı (33 maç).
  • 40'
    İlk yarıda son beş dakikaya Trabzonspor'un üstünlüğüyle giriliyor. Tempo bu anlarda yeniden düştü.
  • 39'
    Yaklaşık 3 dakikadır Lung'un sakatlığı nedeniyle duraklayan oyun şimdi kaldığı yerden devam ediyor.
  • 38'
    Kayserispor'da sakatlanan kaleci Lung yerini Muammer Zülfikar Yıldırım'a bıraktı.
  • 36'
    Bu arada kaleci Lung için kenara değişiklik işareti yapılıyor. Muammer Zülfikar Yıldırım oyuna girmek için hazırlık yapıyor.
  • 35'
    Kayserispor'da kaleci Lung bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.
  • 33'
    BİR ŞUT! Ani gelişen Trabzonspor atağında Rodallega yayın gerisinden sert vurdu, top yandan auta çıktı.
  • 32'
    GOL! Orta alanda kazandığı faulü hızla kullanan Kayserispor'da Şamil, Kravets'i gördü. Kravets'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan Hüseyin karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ın yanından yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1
  • 31'
    Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğüyle geçiliyor.
  • 30'
    Sol kanattan topu süren Atila Turan uzaklardan şansını denedi ancak top çerçeveyi bulmadı.
  • 29'
    Çok adamla rakip yarı alana yerleşen Trabzonspor ayağa paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.
  • 27'
    Bu bölümde karşılıklı ataklarla tempo yükselmeye başladı. Kayserispor da yeniden oyuna ortak olmaya çalışıyor.
  • 26'
    @Optacan: Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ağlarını da havalandıran Yusuf bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.
  • 25'
    Kayserispor kalesinde gördüğü gollerin ardından oyundan düştü. Trabzonspor rahat bir şekilde top çeviriyor.
  • 23'
    @Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Trabzonspor (23), oyuncu Rodallega (6).
  • 22'
    Maça tutuk başlayan Trabzonspor, önde baskı kurmaya başladığı anlarda geliştirdiği ataklarla bir anda iki farklı üstünlüğü yakaladı.
  • 21'
    Yusuf Yazıcı bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.
  • 20'
    GOL! Rakip yarı alanda topu kapan Trabzonspor'da Yusuf'un ara pasında Rodallega gelişine vurdu. Direkten dönen topu Yusuf Yazıcı boş ağlara yolladı: 2-0
  • 19'
    Trabzonspor bu kez frikikten etkili olamadı! Rodallega'nın şutunda barajdan dönen topa Sosa vurdu, üstten aut...
  • 18'
    Kayserispor savunmasının kaybettiği top sonrası Amiri ceza alanına doğru kat etmek isterken Lopes onu faulle durdurdu. Trabzonspor golün geldiği vuruşa çok yakın bir noktadan bir serbest vuruş daha kazandı.
  • 17'
    @Optacan:Trabzonspor forması giyen Jose Sosa'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlar Kayserispor'a karşı (5 maç; 2 gol & 4 asist).
  • 16'
    GOL! Sosa frikikten attı! Arjantinli oyuncunun sert şutunda barajın yanından giden topta kaleci Lung kapattığı köşede müdahale etmesine rağmen golü önleyemedi: 1-0
  • 15'
    Trabzonspor adına kritik bir dakika olabilir. Kaleyi tam cepheden gröen noktadan kazanılan serbest vuruşta Sosa topun başında...
  • 14'
    Köşe vuruşunun devamında ceza alanı dışına açılan topa Novak vurdu, Kravets'in eline çarpan top sonrası Trabzonspor ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı.
  • 13'
    Abdülkadir'in ceza alanına doğru havalandırdığı topa kale alanı önünde Rodallega dönerek vurmak istedi, onun ıskaladığı topu savunma uzaklaştırdı.
  • 12'
    Trabzonspor topu hücum bölgesinde tutmakta zorlanıyor. Kayserispor şu ana dek oyuna daha hakim olan taraf.
  • 11'
    Kayserispor'un Deniz'le sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sapunaru kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
  • 10'
    Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor. Henüz net bir pozisyon olmadı.
  • 9'
    Lopes'in tedavisi tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor, top Trabzonspor'da.
  • 8'
    Vahid Amiri'yle girdiği hava topu mücadelesi sonrası ters bir şekilde düşen Tiago Lopes için sağlık görevlileri sahada.
  • 7'
    Kayserispor bu anlarda hücum bölgesinde daha fazla görünüyor. Trabzonspor rakibini daha çok geride karşılıyor.
  • 6'
    Sol kanattan şık hareketlerle ilerleyen Atila Turan'ın ortasında Kravets'i aşan topu savunma uzaklaştırdı.
  • 4'
    İlk dakikalarda iki takım da birbirini tartıyor. Şu an için tempo bir hayli düşük.
  • 3'
    Gerek hafta içi gerekse Ramazan ayı olması dolayısıyla tribünlerde çok büyük boşluklar dikkat çekiyor.
  • 2'
    Trabzonspor savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan, Chery, Varela, Deniz, Kravets
  • @Optacan:Trabzonspor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Kayserispor'dan (4) daha fazla gol attığı tek rakibi Beşiktaş (6).
  • @Optacan:Trabzonspor, Kayserispor'u konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının altısında ve son üç karşılaşmanın tamamında kalesini gole kapattı
  • @Optacan:Tjaronn Chery, Kayserispor formasıyla deplasmanda çıktığı son iki Süper Lig maçında da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).
  • @Optacan:Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştığı son beş Süper Lig maçının dördünden mağlup ayrılan Hikmet Karaman (1B), bu karşılaşmalarda 19 gol yedi.
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Amiri, Anthony, Rodallega
  • Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında İM Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan:Süper Lig'de sekiz maçtır yenilmeyen Trabzonspor (6G 2B), bu süreçte en fazla puan toplayan iki takımdan biri (20; Beşiktaş ile birlikte).
  • @Optacan:Son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor (3B 3M), daha önceki dokuz karşılaşmada yenilgi almamıştı (5G 4B).
  • @Optacan:İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Trabzonspor (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (6B 5M).
  • @Optacan:Bu sezon Süper Lig'de kornerlerden en az gol yiyen iki takımdan biri Trabzonspor (2; Akhisarspor ile birlikte). İlk 30 haftada 111 köşe vuruşu kullanan Kayserispor ise bu alanda ligin en düşük sayısına sahip ekibi.
  • @Optacan:Süper Lig tarihinde Trabzonspor deplasmanında çıktığı 13 maçın sadece birini kazanabilen Kayserispor (3B 9M), tek galibiyetini 2016/17 sezonunda aldı (3-2).
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 9 Vahid Amiri
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme

Kayserispor

  • 33 Silviu Lung 38'
  • 22 Cristian Sapunaru
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 89 Atila Turan
  • 2 Tiago Lopes
  • 20 Tjaronn Chery
  • 6 Şamil Çinaz
  • 8 Hasan Hüseyin Acar
  • 10 Deniz Türüç
  • 18 Silvestre Varela
  • 11 Artem Kravets

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 15 Zargo Toure
  • 88 Luis Ibanez
  • 10 Olcay Şahan
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 1 Muammer Yıldırım 38'
  • 50 Oleksandr Kucher
  • 4 Levent Gülen
  • 25 Hakan Çıtak
  • 30 Adem Doğan
  • 38 Mert Özyıldırım
  • 7 Bilal Başacıkoğlu
  • 17 Nurettin Korkmaz
  • 3 Asamoah Gyan
  • 14 Emre Demir
Takım
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Av
P
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