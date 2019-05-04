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STADYUM:
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
04 May 2019 | 19:00 | şuan: 18:48
MÖ
Kasımpaşa
Mustafa Denizli
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kasımpaşa
96
Simone Scuffet
31
Olivier Veigneau
90
Strahil Popov
3
Josue Sa
21
Abdul Khalili
6
Loret Sadiku
8
David Pavelka
7
Trezeguet
15
Tarkan Serbest
9
Fode Koita
18
Stipe Perica
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
15
Serdar Aziz
4
Mauricio Isla
33
Roman Neustadter
3
Hasan Ali Kaldırım
5
Mehmet Topal
28
Mathieu Valbuena
17
Nabil Dirar
32
Jailson
99
Eljif Elmas
9
Roberto Soldado
Yedekler
34
Eray Birniçan
60
Özgür Çek
88
Veysel Sarı
45
Karim Hafez
37
Çağtay Kurukalıp
26
İlhan Depe
30
Haris Hajradinovic
17
Hasan Bilal
35
Uğurcan Yazğılı
77
Azad Toptik
Yedekler
25
Berke Özer
19
Şener Özbayraklı
6
İsmail Köybaşı
11
Mehmet Ekici
7
Alper Potuk
18
Tolgay Arslan
8
Victor Moses
21
Miha Zajc
16
Ferdi Kadıoğlu
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.