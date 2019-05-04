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STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 04 May 2019 | 19:00 | şuan: 18:48
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Mustafa Denizli
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kasımpaşa

  • 96 Simone Scuffet
  • 31 Olivier Veigneau
  • 90 Strahil Popov
  • 3 Josue Sa
  • 21 Abdul Khalili
  • 6 Loret Sadiku
  • 8 David Pavelka
  • 7 Trezeguet
  • 15 Tarkan Serbest
  • 9 Fode Koita
  • 18 Stipe Perica

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 17 Nabil Dirar
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 9 Roberto Soldado

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 60 Özgür Çek
  • 88 Veysel Sarı
  • 45 Karim Hafez
  • 37 Çağtay Kurukalıp
  • 26 İlhan Depe
  • 30 Haris Hajradinovic
  • 17 Hasan Bilal
  • 35 Uğurcan Yazğılı
  • 77 Azad Toptik

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 11 Mehmet Ekici
  • 7 Alper Potuk
  • 18 Tolgay Arslan
  • 8 Victor Moses
  • 21 Miha Zajc
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 20 Andre Ayew
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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