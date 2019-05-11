  Fenerbahçe - Akhisarspor Canlı Maç Anlatımı

30' @Optacan: Fenerbahçe'nin maçtaki ilk şutu gol oldu.

30' GOL! Dirar nefis attı. Hasan Ali'nin ters topunu Isla sağ kanattan dışarıya doğru çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinden Dirar'ın gelişine nefis vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 2-0

29' Roberto Soldado bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.

28' GOL! Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte Dirar yükseldi. Onun dokunamadığı topu Fatih tokatladı, Soldado önüne düşen topa gelişine vurdu: 1-0

26' Fenerbahçe rakip yarı alanda top çevirmeye devam ediyor ancak Akhisar savunması çok iyi kapanıyor, sarı-lacivertli ekip boşluk bulmakta zorlanıyor.

24' Pas isabet oranlarında Fenerbahçe'nin rakibi karşısında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

22' Topsuz alanda Serdar Aziz'le Manu arasında yaşanan ikili mücadele sonrası ortam bir an için gerildi. Ancak hakemlerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandı.

21' Akhisarspor bu bölümde oyuna ortak olmaya çalışıyor. Konuk ekip maçın başından bu yana ilk kez rakip yarı sahada bu kadar fazla göründü.

20' Maçta ilk 20 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geride kalıyor.

19' Maçta tempo yüksek ancak iki takım da şu ana dek rakip kaleyi hiç yoklayamadı.

18' Fenerbahçe'de bu kez hava topu mücadelesinde Helder Barbosa'yla kafa kafaya çarpışan Serdar Aziz yerde kaldı. Yaşanan sakatlık nedeniyle top taca gönderildi.

16' Topla oynama oranlarında Fenerbahçe'nin %76'ya %24'lük üstünlüğü bulunuyor.

15' Kendi sahasında topu kapan Akhisarspor sol kanattan Güray'la kontra atağa çıktı. Defans arkasına sarkan Güray'ın ortasında Bokila'ya doğru giden topu son anda Serdar Aziz kesti.

14' Fenerbahçe sağlı sollu ortalarla Akhisarspor savunmasını bunaltıyor.

13' Fenerbahçe bir kez daha çok adamla rakip ceza alanı çevresine yerleşti. Akhisarspor kapanıyor.

12' Sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında içeriye ortalanan topa Bokila hareketlendi, ancak önüne geçen Skrtel'ı itince hakem Fenerbahçe lehine faul kararı verdi.

11' Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Topal yerini Victor Moses'a bıraktı.

10' Mehmet Topal oyuna devam edemeyecek. Moses oyuna girmek üzere hazırlık yapıyor.

9' Hava topuna çıktıktan sonra ters bir şekilde ayağını basan Mehmet Topal sakatlık geçiriyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

8' Akhisarsporlu oyuncular topu ayaklarında tutmakta zorlanıyor. Fenerbahçe şu ana dek oyunun tek hakimi.

7' Sol taç çizgisi üzerinde topu alan Elvis Manu nefis hareketlerle ceza alanına kat etti, içeri girmek isterken Skrtel'a faul yapınca top Fenerbahçe'ye geçti.

6' Fenerbahçe savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla bir kez daha atak geliştirmeye çalışıyor.

5' Fenerbahçe yie sağ kanattan geldi. Isla'nın derinlemesine pasına hareketlenen Dirar'ın sert ortasında top kaleci Fatih'te kaldı.

4' Akhisarspor bu maçı kaybettiği takdirde bitime iki hafta kala küme düşecek.

3' Fenerbahçe maçın başı itibariyle kontrolü eline aldı. Akhisarspor rakibini geride karşılıyor.

2' Sağ kanattan topu taşıyan Isla'nın ortasına penaltı noktası üzerinden Soldado gelişine vurdu, top savunmadan döndü.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Akhisarspor, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı altı Süper Lig maçında da kalesinde gol gördü (toplam 14 gol).

@Optacan:İstanbul takımlarıyla oynadığı son 18 Süper Lig maçının sadece dördünü kazanabilen Akhisarspor (1B 13M), bu galibiyetlerin üçünü Fenerbahçe karşısında aldı (diğeri Galatasaray).

@Optacan:Bu sezon haftaya düşme hattında giren takımlarla oynadığı dört maçın üçünü kaybeden Fenerbahçe, tek puanını BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşmada aldı (2-2).

@Optacan:2014/15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu Mathieu Valbuena (16).

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Son 11 Süper Lig maçında da ilk golü yiyen taraf olan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla açılış golünü kalesinde gören ekip (21 maç).

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado

@Optacan:Akhisarspor'un son beş Süper Lig maçında attığı son üç golün ikisini kaydeden Helder Barbosa, daha önce forma giydiği 38 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırabilmişti.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Bokila, Zeki Yavru, Sissoko, Aykut, Rotman, Barbosa, Güray, Manu

@Optacan:Akhisarspor'u konuk ettiği altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B 2M), bu üç galibiyeti de en az ikişer farkla aldı (2-0, 4-0, 3-1).

@Optacan:Bu sezon en fazla Süper Lig maçında geriye düşen takım Akhisarspor (23); geriye düştüğü karşılaşmalarda en fazla puan kazanan ekip ise Fenerbahçe (22 maçta 20 puan).

@Optacan:Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Fenerbahçe, aynı sezon içinde en son Ekim 2012-Şubat 2013 arasında daha uzun bir seri yaşamıştı (13 maç).