SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 11 May 2019 | 19:00 | şuan: 19:36
32'
2 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
28' Roberto Soldado 30' Nabil Dirar
Akhisarspor
Akhisarspor
Cem Kavçak
  Fenerbahçe - Akhisarspor Canlı Maç Anlatımı
  • 30'
    @Optacan: Fenerbahçe'nin maçtaki ilk şutu gol oldu.
  • 30'
    GOL! Dirar nefis attı. Hasan Ali'nin ters topunu Isla sağ kanattan dışarıya doğru çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinden Dirar'ın gelişine nefis vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 2-0
  • 29'
    Roberto Soldado bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.
  • 28'
    GOL! Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte Dirar yükseldi. Onun dokunamadığı topu Fatih tokatladı, Soldado önüne düşen topa gelişine vurdu: 1-0
  • 26'
    Fenerbahçe rakip yarı alanda top çevirmeye devam ediyor ancak Akhisar savunması çok iyi kapanıyor, sarı-lacivertli ekip boşluk bulmakta zorlanıyor.
  • 24'
    Pas isabet oranlarında Fenerbahçe'nin rakibi karşısında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.
  • 22'
    Topsuz alanda Serdar Aziz'le Manu arasında yaşanan ikili mücadele sonrası ortam bir an için gerildi. Ancak hakemlerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandı.
  • 21'
    Akhisarspor bu bölümde oyuna ortak olmaya çalışıyor. Konuk ekip maçın başından bu yana ilk kez rakip yarı sahada bu kadar fazla göründü.
  • 20'
    Maçta ilk 20 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geride kalıyor.
  • 19'
    Maçta tempo yüksek ancak iki takım da şu ana dek rakip kaleyi hiç yoklayamadı.
  • 18'
    Fenerbahçe'de bu kez hava topu mücadelesinde Helder Barbosa'yla kafa kafaya çarpışan Serdar Aziz yerde kaldı. Yaşanan sakatlık nedeniyle top taca gönderildi.
  • 16'
    Topla oynama oranlarında Fenerbahçe'nin %76'ya %24'lük üstünlüğü bulunuyor.
  • 15'
    Kendi sahasında topu kapan Akhisarspor sol kanattan Güray'la kontra atağa çıktı. Defans arkasına sarkan Güray'ın ortasında Bokila'ya doğru giden topu son anda Serdar Aziz kesti.
  • 14'
    Fenerbahçe sağlı sollu ortalarla Akhisarspor savunmasını bunaltıyor.
  • 13'
    Fenerbahçe bir kez daha çok adamla rakip ceza alanı çevresine yerleşti. Akhisarspor kapanıyor.
  • 12'
    Sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında içeriye ortalanan topa Bokila hareketlendi, ancak önüne geçen Skrtel'ı itince hakem Fenerbahçe lehine faul kararı verdi.
  • 11'
    Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Topal yerini Victor Moses'a bıraktı.
  • 10'
    Mehmet Topal oyuna devam edemeyecek. Moses oyuna girmek üzere hazırlık yapıyor.
  • 9'
    Hava topuna çıktıktan sonra ters bir şekilde ayağını basan Mehmet Topal sakatlık geçiriyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.
  • 8'
    Akhisarsporlu oyuncular topu ayaklarında tutmakta zorlanıyor. Fenerbahçe şu ana dek oyunun tek hakimi.
  • 7'
    Sol taç çizgisi üzerinde topu alan Elvis Manu nefis hareketlerle ceza alanına kat etti, içeri girmek isterken Skrtel'a faul yapınca top Fenerbahçe'ye geçti.
  • 6'
    Fenerbahçe savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla bir kez daha atak geliştirmeye çalışıyor.
  • 5'
    Fenerbahçe yie sağ kanattan geldi. Isla'nın derinlemesine pasına hareketlenen Dirar'ın sert ortasında top kaleci Fatih'te kaldı.
  • 4'
    Akhisarspor bu maçı kaybettiği takdirde bitime iki hafta kala küme düşecek.
  • 3'
    Fenerbahçe maçın başı itibariyle kontrolü eline aldı. Akhisarspor rakibini geride karşılıyor.
  • 2'
    Sağ kanattan topu taşıyan Isla'nın ortasına penaltı noktası üzerinden Soldado gelişine vurdu, top savunmadan döndü.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @Optacan:Akhisarspor, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı altı Süper Lig maçında da kalesinde gol gördü (toplam 14 gol).
  • @Optacan:İstanbul takımlarıyla oynadığı son 18 Süper Lig maçının sadece dördünü kazanabilen Akhisarspor (1B 13M), bu galibiyetlerin üçünü Fenerbahçe karşısında aldı (diğeri Galatasaray).
  • @Optacan:Bu sezon haftaya düşme hattında giren takımlarla oynadığı dört maçın üçünü kaybeden Fenerbahçe, tek puanını BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşmada aldı (2-2).
  • @Optacan:2014/15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu Mathieu Valbuena (16).
  • Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Son 11 Süper Lig maçında da ilk golü yiyen taraf olan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla açılış golünü kalesinde gören ekip (21 maç).
  • FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado
  • @Optacan:Akhisarspor'un son beş Süper Lig maçında attığı son üç golün ikisini kaydeden Helder Barbosa, daha önce forma giydiği 38 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırabilmişti.
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Bokila, Zeki Yavru, Sissoko, Aykut, Rotman, Barbosa, Güray, Manu
  • @Optacan:Akhisarspor'u konuk ettiği altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B 2M), bu üç galibiyeti de en az ikişer farkla aldı (2-0, 4-0, 3-1).
  • @Optacan:Bu sezon en fazla Süper Lig maçında geriye düşen takım Akhisarspor (23); geriye düştüğü karşılaşmalarda en fazla puan kazanan ekip ise Fenerbahçe (22 maçta 20 puan).
  • @Optacan:Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Fenerbahçe, aynı sezon içinde en son Ekim 2012-Şubat 2013 arasında daha uzun bir seri yaşamıştı (13 maç).
  • @Optacan:Süper Lig'de Fenerbahçe'yi üç maçtır mağlup eden Akhisarspor, Beşiktaş'tan (1986/87 & 1987/88) bu yana sarı lacivertlilerin üst üste iki sezon puan alamadığı ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Mehmet Topal 11'
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 17 Nabil Dirar
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 9 Roberto Soldado

Akhisarspor

  • 99 Fatih Öztürk
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 61 Zeki Yavru
  • 2 Avdija Vrsajevic
  • 10 Güray Vural
  • 6 Aykut Çeviker
  • 7 Helder Barbosa
  • 20 Abdoul Sissoko
  • 28 Elvis Manu
  • 4 Rajko Rotman
  • 30 Jeremy Bokila

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 7 Alper Potuk
  • 18 Tolgay Arslan
  • 8 Victor Moses 11'
  • 21 Miha Zajc
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 20 Andre Ayew

Yedekler

  • 45 Halil Yeral
  • 89 Kadir Keleş
  • 33 Musa Nizam
  • 77 Serginho
  • 34 Adrien Regattin
  • 11 Onur Ayık
  • 8 Eray Ataseven
  • 37 Sokol Cikalleshi
Takım
O
Av
P
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