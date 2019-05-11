  Fenerbahçe - Akhisarspor Canlı Maç Anlatımı

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30'
@Optacan: Fenerbahçe'nin maçtaki ilk şutu gol oldu.
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30'
GOL! Dirar nefis attı. Hasan Ali'nin ters topunu Isla sağ kanattan dışarıya doğru çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinden Dirar'ın gelişine nefis vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 2-0
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29'
Roberto Soldado bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.
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28'
GOL! Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topa ön direkte Dirar yükseldi. Onun dokunamadığı topu Fatih tokatladı, Soldado önüne düşen topa gelişine vurdu: 1-0
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26'
Fenerbahçe rakip yarı alanda top çevirmeye devam ediyor ancak Akhisar savunması çok iyi kapanıyor, sarı-lacivertli ekip boşluk bulmakta zorlanıyor.
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24'
Pas isabet oranlarında Fenerbahçe'nin rakibi karşısında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.
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22'
Topsuz alanda Serdar Aziz'le Manu arasında yaşanan ikili mücadele sonrası ortam bir an için gerildi. Ancak hakemlerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandı.
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21'
Akhisarspor bu bölümde oyuna ortak olmaya çalışıyor. Konuk ekip maçın başından bu yana ilk kez rakip yarı sahada bu kadar fazla göründü.
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20'
Maçta ilk 20 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geride kalıyor.
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19'
Maçta tempo yüksek ancak iki takım da şu ana dek rakip kaleyi hiç yoklayamadı.
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18'
Fenerbahçe'de bu kez hava topu mücadelesinde Helder Barbosa'yla kafa kafaya çarpışan Serdar Aziz yerde kaldı. Yaşanan sakatlık nedeniyle top taca gönderildi.
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16'
Topla oynama oranlarında Fenerbahçe'nin %76'ya %24'lük üstünlüğü bulunuyor.
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15'
Kendi sahasında topu kapan Akhisarspor sol kanattan Güray'la kontra atağa çıktı. Defans arkasına sarkan Güray'ın ortasında Bokila'ya doğru giden topu son anda Serdar Aziz kesti.
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14'
Fenerbahçe sağlı sollu ortalarla Akhisarspor savunmasını bunaltıyor.
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13'
Fenerbahçe bir kez daha çok adamla rakip ceza alanı çevresine yerleşti. Akhisarspor kapanıyor.
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12'
Sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında içeriye ortalanan topa Bokila hareketlendi, ancak önüne geçen Skrtel'ı itince hakem Fenerbahçe lehine faul kararı verdi.
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11'
Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Topal yerini Victor Moses'a bıraktı.
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10'
Mehmet Topal oyuna devam edemeyecek. Moses oyuna girmek üzere hazırlık yapıyor.
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9'
Hava topuna çıktıktan sonra ters bir şekilde ayağını basan Mehmet Topal sakatlık geçiriyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.
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8'
Akhisarsporlu oyuncular topu ayaklarında tutmakta zorlanıyor. Fenerbahçe şu ana dek oyunun tek hakimi.
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7'
Sol taç çizgisi üzerinde topu alan Elvis Manu nefis hareketlerle ceza alanına kat etti, içeri girmek isterken Skrtel'a faul yapınca top Fenerbahçe'ye geçti.
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6'
Fenerbahçe savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla bir kez daha atak geliştirmeye çalışıyor.
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5'
Fenerbahçe yie sağ kanattan geldi. Isla'nın derinlemesine pasına hareketlenen Dirar'ın sert ortasında top kaleci Fatih'te kaldı.
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4'
Akhisarspor bu maçı kaybettiği takdirde bitime iki hafta kala küme düşecek.
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3'
Fenerbahçe maçın başı itibariyle kontrolü eline aldı. Akhisarspor rakibini geride karşılıyor.
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2'
Sağ kanattan topu taşıyan Isla'nın ortasına penaltı noktası üzerinden Soldado gelişine vurdu, top savunmadan döndü.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@Optacan:Akhisarspor, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı altı Süper Lig maçında da kalesinde gol gördü (toplam 14 gol).
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@Optacan:İstanbul takımlarıyla oynadığı son 18 Süper Lig maçının sadece dördünü kazanabilen Akhisarspor (1B 13M), bu galibiyetlerin üçünü Fenerbahçe karşısında aldı (diğeri Galatasaray).
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@Optacan:Bu sezon haftaya düşme hattında giren takımlarla oynadığı dört maçın üçünü kaybeden Fenerbahçe, tek puanını BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşmada aldı (2-2).
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@Optacan:2014/15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu Mathieu Valbuena (16).
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Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:Son 11 Süper Lig maçında da ilk golü yiyen taraf olan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla açılış golünü kalesinde gören ekip (21 maç).
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FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado
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@Optacan:Akhisarspor'un son beş Süper Lig maçında attığı son üç golün ikisini kaydeden Helder Barbosa, daha önce forma giydiği 38 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırabilmişti.
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Bokila, Zeki Yavru, Sissoko, Aykut, Rotman, Barbosa, Güray, Manu
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@Optacan:Akhisarspor'u konuk ettiği altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B 2M), bu üç galibiyeti de en az ikişer farkla aldı (2-0, 4-0, 3-1).
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@Optacan:Bu sezon en fazla Süper Lig maçında geriye düşen takım Akhisarspor (23); geriye düştüğü karşılaşmalarda en fazla puan kazanan ekip ise Fenerbahçe (22 maçta 20 puan).
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@Optacan:Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta da gol yiyen Fenerbahçe, aynı sezon içinde en son Ekim 2012-Şubat 2013 arasında daha uzun bir seri yaşamıştı (13 maç).
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@Optacan:Süper Lig'de Fenerbahçe'yi üç maçtır mağlup eden Akhisarspor, Beşiktaş'tan (1986/87 & 1987/88) bu yana sarı lacivertlilerin üst üste iki sezon puan alamadığı ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.