  Beşiktaş - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

38' Atiba'nın çıkarken kaybettiği top sonrasında Alanyaspor hızlı hücumunda Beşiktaş savunması başarılıydı ve ataktan sonuç çıkmadı.

37' @OptaCan: Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan beş Süper Lig maçında atılan gollerin %79'u siyah beyazlı ekipten geldi (11-3).

35' Quaresma, kısa süreli sakatlığı sonrasında yeniden ayağa kalktı ve karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.

34' Mücadele, Ricardo Quaresma'nın Junior Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerden kalkamaması sebebi ile durmuş durumda.

33' Alanyaspor ise geride kalan sürede %38 ile topa sahip olurken, Beşiktaş kalesine gönderilen 2 şuttan 1 kez isabet çıktı.

33' Beşiktaş, geride kalan sürede topa %62 ile sahip oldu ve Alanyaspor kalesine gönderdiği 4 şutta 1 kez isabet buldu.

32' Vodafone Park'ta taraftarların bir bölümü 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı, diğer bölümü ise tezahüratı yapanları ıslıkladı.

31' AZ FARKLA! Quaresma'nın sağdan iki rakibinin üzerinden bıraktığı pas sonrasında sağ çaprazda pozisyona giren Adriano'nun sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

29' Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz dakikadaki pozisyonu öncesinde yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havaya kalkmıştı.

28' BURAK DIŞARI VURDU! Savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, Adem Ljajic'ten pası aldı ve sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığında ayak içi vuruşunu yaptı ancak bu deneme uzak direği yalayarak auta çıktı.

26' Cüneyt Çakır, Caner Erkin'in yerde kaldığı pozisyon için VAR hakemlerinden destek aldı ve kararının doğru olduğunu öğrenince oyunu yeniden başlattı.

25' BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ! Burak Yılmaz ile girdiği duvar pası sonrasında sol çaprazdan ceza alanına giren Caner Erkin, altı pas dışında iki rakibinin arasında gol vuruşuna hazırlanırken yerde kaldı ve gözler hakeme çevrildi. Hakemin kararı ile devam oldu.

23' Domagoj Vida'nın rakip savunma arkasına gönderdiği yüksek topa Güven Yalçın hareketlendi ancak kaleci Haydar Yılmaz kalesinden çıktı ve topu kontrol etti.

22' @OptaCan: Süper Lig'in ikinci yarısında hiçbir ortasaha oyuncusu Adem Ljajic'ten daha fazla gol atamadı (7 gol).

20' Beşiktaş'ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Caner Erkin kullandı ancak ceza alanına gönderilen ortayı Alanyaspor savunması aynı kanattan taca gönderdi.

17' @OptaCan: Süper Lig tarihinde Alanyaspor ile oynadığı beş maçın dördünü kazanan Beşiktaş, tek puan kaybını bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada yaşadı (0-0).

16' ADEM VURAMADI! Alanyaspor ceza alanı içi sol çaprazda topu önünde bulan Adem Ljajic, ikinci golü için şuta hazırlandı ancak son anda Cenk Ahmet müdahalesi ile rakibinin şutunu bozmayı başardı.

15' Alanyaspor ise geride kalan sürede %35 ile topa sahip olurken, Beşiktaş kalesine gönderilen tek isabetli şuttan da sonuç çıkmadı.

14' Beşiktaş, geride kalan sürede topa %65 ile sahip oldu ve Alanyaspor kalesine gönderdiği 2 şutta 1 kez isabet buldu.

12' Adem Ljajic, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25. maçında 16. skor katkısını yaptı (9 gol, 7 asist).

11' GOL! Adem Ljajic attı Beşiktaş 1-0 öne geçti! Sağ çaprazdan Güven Yalçın'ın şutu kaleciden sekti ve altı pas dışında önünde kalan topu Ljajic ağlara gönderdi.

5' Alanyaspor'da ise Isaac Sackey sakatlığı, Ceyhun Gülselam ise cezası nedeniyle kadroda yer almıyorç

4' GOL İPTAL! Caulker, deplasmanda takımını öne geçirdi ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR yardımı ile iptal edildi.

3' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Gary Medel sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

2' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens bu maçta kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

1' Cüneyt Çakır ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye Beşiktaş?ın vuruşuyla başlandı!

Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ile sizlerleyiz.

ALANYASPOR: Ufuk, Cenk Ahmet, Welinton, Caulker, Nsakala, Tzavellas, Ozan, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse.

BEŞİKTAŞ: Karius, Caner, Mirin, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak.