SPOR
STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 12 May 2019 | 16:00 | şuan: 15:40
Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor
Aykut Kocaman
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Atiker Konyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Atiker Konyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 15 Uğur Demirok
  • 89 Nejc Skubic
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 21 Moryke Fofana
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 98 Mücahit Can Akçay

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme

Yedekler

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 61 Mücahit Atalay
  • 23 Leonard Zuta
  • 14 Ali Çamdalı
  • 12 Abdou Razack Traore
  • 16 Paolo Hurtado
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 32 Ali Karakaya
  • 10 Adis Jahovic

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 88 Luis Ibanez
  • 10 Olcay Şahan
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 9 Vahid Amiri
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 18 Caleb Ekuban
Takım
O
Av
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