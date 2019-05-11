  Çaykur Rizespor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

24' Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşu Boldrin eliyle engelledi. Sarı kırmızılılar biraz daha ilerden yeniden serbest vuruş kullanacak.

23' Galatasaray'da iki rakibinden üst üste çalımlarla sıyrılan Donk, ayağına aldığı müdahaleyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar, rakip yarı sahadan serbest vuruş kullanacak.

22' Musa Çağıran'ın ceza sahasına havalandırdığı topa Aminu hareketlendi ancak top doğrudan dışarı çıktı.

21' İlk 20 dakikalık bölümde oyun oldukça fazla durdu.

20' Galatasaray karşısında 1-0 geride olan Çaykur Rizespor, %63'le topa sahip oluyor.

18' SON ANDA MARCAO! Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.

17' Galatasaray, önde yaptığı baskıyla alan daraltmaya ve Çaykur Rizespor'a boşluk tanımamaya çalışıyor.

16' SON ANDA! Ceza sahasına atılan uzun topu Mbaye Diagne indirdi. Henry Onyekuru topu önüne alıp kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ancak savunma müdahale etti.

15' Azubuike'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından oyun yeniden hareket kazandı.

14' Çaykur Rizespor'da Azubuike kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

13' AZ FARKLA! Feghouli'nin havalandırdığı topa gelişine yarım vole vuran Onyekuru, kaleyi az farkla ıskaladı.

12' Galatasaray yeniden hızlı hücum şansı yakaladı. Onyekuru, Awaziem ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ancak oyun devam etti.

10' Karşılaşma yeniden hareket kazandı.

9' GOL! FEGHOULI ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Ryan Donk, Galatasaray'ı hızlı çıkaran isim oldu. Donk'un pasıyla ceza sahası sol çapraıznda topla buluşan Onyekuru, Feghouli'ye çıkardı. Feghouli gelişine mükemmel vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

9' GOL! Feghouli attı, Galatasaray 1-0 öne geçti.

8' Sağ kanatta topla buluşan Samudio, kale ağzına sert ortaladı ancak topu uzaklaştıran Donk oldu.

7' Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi, maçın başından bu yana Marcao ile eşleşmeye çalışıyor.

6' Oyun bu dakikalarda üst üste fauller sebebiyle duruyor.

6' İLK DENEME RİZESPOR'DAN! Muriqi'nin indirdiği topta Samudio, ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak isabet sağlayamadı.

5' Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Feghouli'nin iyi olduğuna dair işaret geldi.

4' Feghouli'nin tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

3' Galatasaray'da Feghouli, Umar Aminu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar, orta sahanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

2' SON ANDA MÜDAHALE! Galatasaray'da çizgiye inen Diagne, rakibini yatırdı ve pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Onyekuru şut açısı aradı ancak araya son anda savunma girdi.

2' Galatasaray, karşılaşmanın ilk saniyelerinde kendi yarı sahasında pas yapıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçından da puan alan Rizespor (1G 3B), daha önceki 13 karşılaşmanın sadece üçünde rakibine yenilmemişti (3G 10M).

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçının altısı berabere bitti; daha önceki 26 karşılaşmada sadece bir beraberlik çıkmıştı.

@OptaCan: Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 27 golün tamamı yabancı oyuncularından gelirken, bu gollerin 24'ü Afrikalı isimlerden geldi.

@OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de toplamda 17 (11G 6B), deplasmanda ise sekiz maçtır (3G 5B) yenilmiyor ve bu iki alanda da ligde halen devam eden en uzun serilerin sahibi.

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Ndiaye, Onyekuru, Diagne.

@OptaCan: Rizespor bu sezon Süper Lig'de kalesine en fazla şut gelen takım (468). Gökhan Akkan ise ligde sezonun en fazla kurtarış yapan kalecisi (107).

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını anbean sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Rizespor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım (23). Galatasaray ise Fenerbahçe'nin ardından (20) geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan ikinci takım konumunda (19 puan).

Çaykur Rizespor XI: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa, Aminu Umar, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi.

@OptaCan: Rizespor, İstanbul takımlarını evinde ağırladığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (2B 7M); o maçta da rakibi Fenerbahçe'ydi (3-0, Eylül 2018).