  Galatasaray - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

17' GOL! BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ!

16' Sofiane Feghouli, Gökhan İnler'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar serbest vuruş kullanacak.

15' ÇOK NET BİR POZİSYON! GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Belhanda'nın pası savunmadan sekti ve Mbaye Diagne bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diagne topa dokundu ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.

13' Galatasaray'ın 1. bölgede kaybettiği toplar kendi kalesinde tehlikeye dönüşüyor.

12' BİR ŞANS DAHA! Galatasaray yine etkili geldi! Belhanda'nın bu kez sağdan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama çok iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda isabet sağlayamadı.

10' KENDİ HATASINI TELAFİ ETTİ! Başakşehir gole çok yaklaştı! Takımını ileri çıkarmak isteyen Muslera'nın pası kısa düştü. Bajic, Muslera ile karşı karşıya kaldı ancak Uruguaylı kaleci sert şutta gole izin vermedi.

9' Clichy, ceza sahasına sarkan İrfan Can'ı bulmak istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.

8' SON ANDA! Galatasaray bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Feghouli'nin arka direğe çevirdiği topa Onyekuru yükseldi ancak Caiçara son anda topu kornere çeldi.

7' Top, Başakşehir'e geçtiğinde Türk Telekom Stadyumu'nu kulakları sağır edecek bir uğultu sarıyor.

6' Galatasaray bir kez daha köşe vuruşuyla gelmek istedi ancak Mert Günok tek hamlede topun kontrolünü sağladı.

5' SON ANDA MERT! Galatasaray gole çok yaklaştı! Belhanda'nın ön direğe kestiği köşe vuruşunda Fernando kafayı vurdu ama Mert Günok çıkardı.

4' Galatasaray organize geldi! Belhanda - Feghouli - Mariano üçgeninin sonundan çıkan ortayı Başakşehir savunması kornere çeldi.

3' Başakşehir karşılaşmanın ilk dakikalarında Galatasaray'ı tüm hatlarıyla geride karşılıyor.

2' Emre Belözoğlu'nun doğrudan ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu Muslera penaltı noktası üzerinde kontrol etti.

1' Sarı kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nda ilk düdükle birlikte müthiş bir baskıya başladı. Futbolcular, Cüneyt Çakır'ın düdüğünü duymakta zorluk çekiyor.

1' İlk düdük çaldı ve dev maç başladı!

Uğur Uçar: Şampiyonluk turu atmak istiyoruz. İlk düdük çaldığında kulaklarımızı kapatacağız.

@OptaCan: Evinde 35 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (30G 5B), Süper Lig tarihinde iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan iki oyuncu bu maçta karşılaşacak: Mbaye Diagne (30 gol, 3 asist) & Edin Visca (12 gol, 14 asist).

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne

@OptaCan: Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son beş maçının sadece birini kazandı ve ikisinden yenik ayrıldı (2B). İstanbul ekibi, aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 32 maçta almıştı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen iki takım bu maçta karşılaşacak: Başakşehir (19) & Galatasaray (31). Süper Lig'in son iki haftasına bundan daha az gol yiyerek giren son takım 2002/03 sezonundaki Beşiktaş'tı (18 gol).

Başakşehir XI: Mert, Caicara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan, Elia, Bajic

@OptaCan: Başakşehir, Galatasaray'ı yendiği son dört Süper Lig maçının üçünde en az dörder gol attı (toplam 15) ve sadece iki gol yedi.

@OptaCan: Süper Lig tarihinde Başakşehir'e sadece bir iç saha maçı kaybeden (5G 4B) ve her karşılaşmada gol atan Galatasaray (maç başına 2,2), tek yenilgisini Kasım 2016'da aldı (1-2).

Fatih Terim: Bütün etkenlere rağmen buraya kadar geldik. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir maç olur. Kendi seyircimizin önünde yine mahcup olmayız ve dilediğimiz sonucu alırız. Herkese, her şeye, her duruma rağmen liderliğe oturduk.

Dev karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Abdullah Avcı: Her iki takımın da hak ettiği bir final olarak görüyorum. 21 hafta lider götürdük ve bir final maçı oynuyoruz. Kaotik bir ortamın olmadığı, hakemin zor durumda kalmadığı, güzel bir müsabaka olmasını diliyorum.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! Galatasaray'ın Başakşehir'i ağırlayacağı mücadeleyi anbean sizlere aktaracağız.

Bu maçı kazanan takım, Süper Lig'de 2018/19 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyecek.

@OptaCan: Başakşehir ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Galatasaray (1G 1B), daha önceki toplam 16 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (9G 4B).

@OptaCan: Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir'e attığı son yedi golün beşi duran toplardan geldi.