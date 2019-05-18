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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
18 May 2019 | 19:00 | şuan: 19:00
MÖ
Trabzonspor
Ünal Karaman
Beşiktaş
Şenol Güneş
Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
96
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
77
Filip Novak
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
19
Abdülkadir Parmak
97
Yusuf Yazıcı
61
Abdülkadir Ömür
7
Hugo Rodallega
99
Anthony Nwakaeme
Beşiktaş
1
Loris Karius
3
Adriano
88
Caner Erkin
6
Gary Medel
24
Domagoj Vida
15
Nicolas Isimat-Mirin
7
Ricardo Quaresma
13
Atiba Hutchinson
22
Adem Ljajic
71
Burak Yılmaz
19
Güven Yalçın
Yedekler
13
Arda Akbulut
15
Zargo Toure
88
Luis Ibanez
2
Kamil Ahmet Çörekçi
10
Olcay Şahan
16
Batuhan Artarslan
9
Vahid Amiri
14
Murat Cem Akpınar
18
Caleb Ekuban
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
12
Enzo Roco
61
Rıdvan Yılmaz
17
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
23
Shinji Kagawa
10
Oğuzhan Özyakup
11
Mustafa Pektemek
95
Cyle Larin
21
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.