SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 18 May 2019 | 19:00 | şuan: 19:00
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 3 Adriano
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 22 Adem Ljajic
  • 71 Burak Yılmaz
  • 19 Güven Yalçın

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 15 Zargo Toure
  • 88 Luis Ibanez
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 10 Olcay Şahan
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 9 Vahid Amiri
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 12 Enzo Roco
  • 61 Rıdvan Yılmaz
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 23 Shinji Kagawa
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin
  • 21 Muhayer Oktay
Takım
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Av
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