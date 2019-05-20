SPOR
STADYUM: Kazım Karabekir HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 20 May 2019 | 20:00 | şuan: 19:46
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Hamza Hamzaoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  BB Erzurumspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

BB Erzurumspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 26 Pierre Kanstrup
  • 53 Lokman Gör
  • 24 Hakan Arslan
  • 5 Leo Schwechlen
  • 14 Tolga Ünlü
  • 17 Emrah Başsan
  • 19 İbrahim Akdağ
  • 8 Taylan Antalyalı
  • 7 Gilles Sunu
  • 25 Samuel Eduok

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 17 Nabil Dirar
  • 18 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 32 Jailson
  • 9 Roberto Soldado

Yedekler

  • 36 Hakan Canbazoğlu
  • 21 Serkan Kurtuluş
  • 33 Siphiwe Tshabalala
  • 90 Moussa Kone
  • 77 Jasmin Scuk
  • 61 Sefa Akgün
  • 20 Ridge Munsy
  • 23 Samed Ali Kaya
  • 32 Kristian Opseth

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 11 Mehmet Ekici
  • 7 Alper Potuk
  • 8 Victor Moses
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 20 Andre Ayew
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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