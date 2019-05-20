HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
ŞEHİR REHBERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Kazım Karabekir
HAKEM :
Suat Arslanboğa
MAÇ TARİH SAATİ:
20 May 2019 | 20:00 | şuan: 19:46
MÖ
BB Erzurumspor
Hamza Hamzaoğlu
Fenerbahçe
Ersun Yanal
BB Erzurumspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
BB Erzurumspor
13
Ibrahim Sehic
26
Pierre Kanstrup
53
Lokman Gör
24
Hakan Arslan
5
Leo Schwechlen
14
Tolga Ünlü
17
Emrah Başsan
19
İbrahim Akdağ
8
Taylan Antalyalı
7
Gilles Sunu
25
Samuel Eduok
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
37
Martin Skrtel
15
Serdar Aziz
4
Mauricio Isla
3
Hasan Ali Kaldırım
28
Mathieu Valbuena
17
Nabil Dirar
18
Tolgay Arslan
21
Miha Zajc
32
Jailson
9
Roberto Soldado
Yedekler
36
Hakan Canbazoğlu
21
Serkan Kurtuluş
33
Siphiwe Tshabalala
90
Moussa Kone
77
Jasmin Scuk
61
Sefa Akgün
20
Ridge Munsy
23
Samed Ali Kaya
32
Kristian Opseth
Yedekler
25
Berke Özer
6
İsmail Köybaşı
33
Roman Neustadter
44
Sadık Çiftpınar
11
Mehmet Ekici
7
Alper Potuk
8
Victor Moses
66
Oğuz Kağan Güçtekin
20
Andre Ayew
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Şehir Rehberi
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.