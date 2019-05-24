  Beşiktaş - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

41' Çizgiden çıkan top sonrası kısa süreli bir VAR incelemesi gerçekleştirildi. Topun çizgiyi geçmediği doğrulandı.

40' İLGİNÇ AN! Güven'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ljajic karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmak isterken Popov araya girdi, onun dokunduğu top kaleye doğru yönelirken Ben Youssef son anda çizgi üzerinden golü çıkardı.

38' Beşiktaş'ta Cyle Larin, Veysel'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hafif bir sakatlık yaşadı ancak tedaviye ihtiyaç duymadı.

36' Beşiktaş rakip yarı alanda ayağa paslar yaparak boşluk üretmeye çalışıyor.

35' Beşiktaş ceza alanında Larin'le Koita arasında yaşanan ikili mücadele sonrası Kasımpaşalı oyuncu yerde kaldı. Konuk ekibin penaltı beklentileri karşılık bulmadı.

33' BİR KAFA! Quaresma'nın sol çaprazdan ortasında kale alanı önündeki Güven kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

31' Maçın üçte birlik dilimi karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle geçiliyor.

30' Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına sokulan Hajradinovic'in pasına Trezeguet gelişine vurdu, üstten aut...

28' Oyun tempo kazandı. İki takım da orta sahayı çok çabuk geçiyor.

27' Beşiktaş bu anlarda çok adamla rakip yarı sahaya yerleşme düşüncesinde.

25' Beşiktaş sağ kanattan Quaresma'yla etkili geldi. Arka direkteki Larin'in dokunuşunda top auta çıktı.

23' @Optacan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son beş golde Adem Ljajic'in direkt katkısı var (2 gol & 3 asist).

22' Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Arka direkteki Ben Youssef'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

21' BİR ŞUT! Ceza alanı ön çizgisinde topu alan Trezeguet'nin hafif sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Karius topu kornere çeldi.

20' Maçta ilk 20 dakikalık bölüm 1-1'lik eşitliklikle geçiliyor.

19' Sağ kanattan topla birlikte ilerlemek isteyen Necip Uysal, Karim Hafez'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Serbest vuruş beklerken topu eline alan Necip'in aleyhine serbest vuruş kararı verildi.

17' @Optacan: Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde Süper Lig'de en fazla gol yediği sezonu yaşıyor (45).

16' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası çaprazda topu alan Quaresma doğrudan kaleyi denedi, vuruşunda top yandan auta çıktı.

15' Hajradinovic bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

13' GOL! Karim Hafez'in sol kanattan içeriye ortaladığı topu kale alanındaki Koita geriye çıkardı, Hajradinovic gelişine yerden bir vuruşla topu köşeye bıraktı: 1-1

12' KAÇTI! Bu kez Kasımpaşa çok etkili geldi. Sol kanattan Tarkan'ın taşıdığı topu Koita geriye bıraktı. Trezeguet'nin önünü açıp yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

11' Güven Yalçın bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.

10' GOL! Güven Yalçın rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topu nefis hareketlerle tüm Kasımpaşa savunmasının arasından geçerek ceza alanına taşıdı. Karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşta iki direğe birden çarpan top ağlara gitti: 1-0

9' Quaresma'nın sağ kanattan rabonayla yaptığı orta sonrası top ters tarafa açıldı. Caner'in yeniden ortaladığı topu Ljajic istediği gibi kontrol edemedi.

8' 1 Haziran'dan itibaren Milli Takım'ın başına geçecek olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başındaki son maçına çıkıyor. Tribünler maç öncesi Güneş'e sevgi gösterilerinde bulundu.

7' Sezonun son maçı olması nedeniyle Beşiktaş tribünlerinde büyük boşluklar dikkat çekiyor.

6' Beşiktaş kontrolü eline almaya çalışıyor. Siyah-beyazlı ekip rakip yarı alanda top çeviriyor.

5' Quaresma sağ kanattan başarılı hareketler sonrası ortasını yaptı ancak Larin ceza alanı içinde etkili bir vuruş yapamadı.

4' Kasımpaşa önde yaptığı baskıyla Beşiktaş'ın topu rakip sahaya rahat bir şekilde taşımasına müsaade etmiyor.

3' Kasımpaşa sağ kanattan baskı kurarak başladı. Üst üste ortalarda Beşiktaş savunması dikkatliydi.

2' Kasımpaşa ilk dakika itibariyle sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Kasımpaşa ile oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (2G 1B), daha önceki toplam 25 karşılaşmada tek yenilgi almıştı (18G 6B).

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 25 maçtır gol atıyor. Siyah beyazlılar en son Nisan 1962'de rakip fileleri havalandıramamıştı (0-0).

@Optacan:Bu maçta Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla puan toplayan ikinci takım ile (Beşiktaş - 36), en az puan toplayan ikinci takım (Kasımpaşa - 10) karşılaşacak.

@Optacan:Kasımpaşa, Süper Lig'de art arda dokuzuncu sezonunda 34. hafta maçını deplasmanda oynayacak. İstanbul ekibi bundan önceki sekiz maçının üçünü kazandı (1B 4M).

@Optacan:Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son iki gol Syam Ben Youssef'ten geldi. Ben Youssef, bundan önceki 55 Süper Lig maçında bir gol atabilmişti.

@Optacan:Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golde Adem Ljajic'in direkt katkısı var (2 gol & 2 asist).

@Optacan:Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ettiği 16 maçın 15'inde (12G 3B 1M) ve son beş maçta yenilmedi (4G 1B). Kasımpaşa'nın Beşiktaş deplasmanındaki tek galibiyeti Mart 2013'te gelmişti (1-3).

Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı aynı sezonda ilk kez iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

@Optacan:Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki takımdan biri (69, Galatasaray ile birlikte). Kasımpaşa ise ligin en fazla gol yiyen takımı (59).

@Optacan:Beşiktaş, 2018/19 sezonunu Şenol Güneş döneminin en düşük galibiyet (18) ve en yüksek yenilgi (7) sayısıyla tamamlamayı garantiledi. 33 haftada kalesinde 44 gol gören siyah beyazlılar, bu alanda da Güneş döneminin en başarısız sezonunu yaşıyor.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun son haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.